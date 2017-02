Trận Arsenal - Sutton United, vòng 16 FA Cup

Bài THANH NGUYỄN

Chủ Nhật với tổng số 17 trận thường lệ của năm nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Âu Châu và hai trận vòng 16, giải FA Cup bên Anh thì chỉ có một trận bên Pháp đáng chú ý do có Paris Saint Germain tham dự, 4 trận bên Ý đáng chú ý vì có Roma, Napoli, AC Milan và Inter Milan tham dự, và 1 trận bên Tây Ban Nha đáng chú ý vì có Barcelona tham dự. Những trận đáng chú ý đó là vì các đội tham dự được chú đến đến đều là những đội thuộc nhóm bốn năm hạng đầu, có triển vọng tranh chức vô địch nội bộ trong mùa bóng 2016-17 này.







Adelaide của Arsenal tranh banh, níu áo Bailey của đội Sutton trong trận ngày 20 tháng 2 ở sân Gander Green Lane, London.





Kết quả: PSG hòa Toulouse 0-0. AC Milan thắng Fiorentina 2-1. Roma thắng Torino 4-1; (Torino là đội có anh thủ môn người Anh Joe Hart bị Pep Guardiola của Manchester City chê cho nên phải chịu cảnh biệt xứ). Napoli thắng Chievo 3-1. Inter Milan thắng Bologna 1-0. Barcelona thắng Leganes là đội cuối bảng La Liga ở tỷ số 2-1 với bàn thắng cuối cùng là cú penalty do Messi sút. Messi ghi 2 bàn thắng trong trận này nhưng không cười, không hân hoan, không làm dấu thánh giá, không chia vui với đồng đội. Báo chí Tây Ban Nha bình luận: Là bởi anh ta biết rằng Barcelona đấu trận hôm đó chẳng ra gì, và thắng được vào phút thứ 89 là cả một chuyện may! Huấn luyện viên Enrique thì bị đám fans của Barcelona la ó phản đối. Từ hôm Barcelona bị Paris Saint Germain hạ 4 bàn trắng ở lượt 1 vòng 16, giải Champions League tại Paris, thì báo chí Tây ban Nha đã "hỏi thăm sức khỏe" đội Barcelona lẫn ông Enrique khá kỹ! Ai nấy đề kể như Barcelona bị loại sớm khỏi Champions League kỳ này!







Một tấm hình không thể thiếu là sân đấu Gander Green Lane cực kỳ khiêm tốn của đội Sutton trong ngày, trước khi có trận vòng 16, giải FA Cup với Arsenal, vào lúc chiều tối.





Còn 2 trận vòng 16 giải FA Cup bên Anh đáng được chú ý, trước hết vì đấy là một giải lớn trong nước, và sau đấy là vì từ 732 đội tham gia, đến giai đoạn của vòng 16 chỉ còn 16 đội tranh nhau để vào tứ kết vào ngày 17 tháng Ba thì không phải chuyện nhỏ! Hai cặp đấu trong ngày Chủ Nhật là Blackburn - Manchester United và Fulham - Tottenham Hotspur. Manchester United, hạng 6 trong Premier League, vất vả, cam go lắm mới thắng được Balckburn hạng 23 thuộc nhóm câu lạc bộ bóng đá bên dưới Premier League với tỷ số 2-1. Tottenham đối phó với Fulham thì có phần khó khăn hơn bởi Fullham hạng thứ 8 cũng trong nhóm câu lạc bộ bên dưới Premier League nói trên, nhưng rốt cuộc vẫn thắng 3-0. Cả Manchester United với Tottenham sẽ vào tứ kết trong tháng tới.





Sau trận vòng 16 giữa Arsenal với Sutton ở sân Gander Green Lane tại London ngày 20 tháng 2, một fan của Sutton đột nhập sân đấu bất hợp pháp và bị cảnh sát tóm cổ.



Còn sót lại một cặp chưa đấu là cặp Arsenal - Sutton United; và đến đây thì mới phải dài dòng văn tự một tí về cái đội Sutton này!



Từ 732 đội trong cả nước mà làm thế nào đội này lọt được vào vòng 16 của giải thì đúng là đá banh có những mặt ly kỳ bí hiểm của nó!



Tổ chức bóng đá bên Anh theo hệ thống kim tự tháp như sau:

Trên cùng là nhóm câu lạc bộ bóng đá cao cấp nhất,đứng riêng rẽ ra là Premier League với 20 đội.

Dưới đó là cái Football League, Liên Hiệp Bóng Đá, vơi 3 nhóm từ cao đến thấp là Championship, League One và League Two, mỗi nhóm gồm 24 đội.



Bàn thắng đầu tiên của Arsenal trong trận vòng 16, giải FA Cup tại London ngày 20 tháng 2.



Rồi bên dưới nữa, vớ những đội bóng đá gồm cầu thủ chuyên nghiệp lẫn không chuyên là tổ chức National League, Liên Hội Bóng Đá Quốc Gia, gồm 3 phân nhóm: National League với 24 đội, National League North và National League South, mỗi vùng với 22 đội.



Đội Sutton United nằm trong National League với 24 đội, và ly kỳ là ỡ chỗ nó đứng hạng 17 chứ nào có phải đầu bảng gì cho cam để lọt vào được vòng 16 FA Cup ?



Có điều là ông huấn luyện viên người Pháp Arsene Wenger của Arsenal vừa mới tuần trước đây đem quân đi đấu lượt 1 vòng 16, giải UEFA Champions League bên Munich với đội Bayern Munich, thì đã bị "thảm sát" với tỷ số 1-5 cho nên ông ta cần cho vài cầu thủ loại " 5 sao" như Sanchez, Ozil, Giroud, thủ môn Petr Cechs tạm nghỉ ngơi để chờ đấu trận lượt 2 bên Anh. Những ngôi sao hạng "bốn-rười" cỡ như Walcott, Montreal, Chamberlain thì hôm nay ông Wenger cho ra sân để đấu với Sutton chứ không như cái kiểu hai đội Manchester United và Tottenham hôm Chủ Nhật có bao nhiêu "sao sáng" thì đều cho ra sân tuốt! Và bấy nhiêu lực-lượng-được-hạn-chế của ông Wenger cũng đủ chiếm lĩnh trận đấu với 70 % thời gian có banh trong chân!



Nói vậy chứ đến phút thứ 70, sau khi đã gác Sutton 2 bàn trắng, ông Wenger vẫn "cẩn tắc vô áy náy" cho Alexis Sanchez ra chạy vòng vo ngoài sân cỏ nhân tạo của sân Gander Green Lane tại thành phố Sutton của đội Sutton United. Có thể ý ông ta muốn "mượn oai" của Sanchez để đám Sutton kia rung chân rung cẳng chơi! Đây là trận thứ 1148 kể từ ngày ông Wenger về làm huấn luyện viên cho Arsenal từ 20 năm nay!



Và nội cái sân của đội Sutton này không thôi cũng đã có những mặt ly kỳ của nó! Trước hôm đấu, ông Wenger có ý lo ngại là đội mình phải đấu trên sân cỏ nhân tạo. Vẽ chuyện! Có lẽ chẳng qua ông sợ thua bất tử để rồi sẽ có cái mà viện cớ chứ còn xưa nay đám trẻ mê bóng đá chúng nó đá trên sân cát, trên sân đất, trên đường phố v.v.. để rồi trở thành những ngôi sao sáng chói trong bóng đá thế giới thì đã có làm sao?



Jamie Collins của Sutton đánh đầu nhưng hụt ghi bàn thắng trong trận với Arsenal ngày 20 tháng 2 ở London.



Đội Arsenal từ sân The Emirates phía Đông-Bắc London phải ngồi xe Bus đi quãng đường 19 cây số xuống sân Gander Green Lane ở miệt Tây-Nam London. Sân này chẳng to lớn gì hơn cái sân banh trong khu vực "Cercle Sportif Saigonais" ở Saigon thuở xưa trong khu "Vườn Ông Thượng" mé sau dinh Norodom (sau là Dinh Độc Lập thời VNCH). Sân chỉ có chỗ cho 5000 người, trong đó số ghế ngồi cá nhân là 750. Khán đài theo hình vuông bao quanh gồm các nấc theo bậc thang để thiên hạ chen nhau ngồi, ngoài số ghế cá nhân đành cho nhóm khán giả "đặc biệt". Một trong số khán giả đặc biệt hôm nay là ông huấn luyện viên Southgate của đội tuyển quốc gia. Ông ta đi xem để giải trí chứ không nhằm xem giò xem cẳng cầu thủ sẽ chọn cho đội tuyển, vì có chọn ai đấy trong đội Arsenal thì ông ta đã chọn rồi; chưa đến phiên cầu thủ đội Sutton. Một số khán giả "đặc biệt" khác là khoảng 750 fans của Arsenal từ vùng Holloway, đất dụng võ của đội, kéo nhau theo đội nhà! Chỉ có điều bí hiểm là không biết làm sao vào một năm nào đấy lại có thể có đến mười bốn nghìn người chen chúc ở bốn mặt khán đài nơi đây mà xem một trận Sutton đấu với ai đấy! Quanh khán đài là bốn mặt bờ đất cao,đàng sau nữa là chi chít cây cao rợp lá. Tuy đương nhiên phải có nhân viên an ninh phòng vệ sân đấu thế nhưng trên các bờ đất nọ vẫn có không ít khán giả đi "coi cọp", thu mình trong bóng tối chứ không được như đám khán giả quanh khán đài chan hòa ánh đèn pha từ cao chiếu xuống sân!



Kết quả thì cũng chẳng có gì phải âm ĩ! Arsenal ghi bàn thắng vào phút thứ 26 do chân của Perez và phút thứ 54 từ chân của Watford. Đãng lã Sutton chỉ thua 1-2 nếu vào phút thứ 64 cú sút như chớp của Deacon không chạm ngay xà ngang mà văng ra!



Mà như vậy đã xong chưa? Đã có đủ 8 đội để vào tứ kết ngày 17 tháng Ba hay chưa ? Chưa! Là vì hôm thứ Bảy tuần rồ, cũng vòng 16 này, đội manchester City hạng nhì của Premier league đành phải chịu hòa 0-0 với đội Hudderfield hạng thứ 19 của nhóm Championship bên dưới Premier League mới là tréo cẳng ngỗng! Vì hòa cho nên đôi bên phải đấu lại vào ngày 28/2. Hôm đó mà M.C. để thua Huddersfield thì chả biết qua ngày hôm sau báo chí nước Anh có đưa tin gì khác ngoài tin đó hay không!