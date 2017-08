Trần Đại Quang "viết" bài chửi bới thế lực thù địch

Bài HẢI ÂU



Trong lúc cuộc chiến quyền lực vô cùng khốc liệt xảy ra giữa các đồng chí không cùng đồng bọn trong đảng cộng sản. Dù rằng chính trường Việt Nam vô cùng nóng sốt với việc Trịnh Xuân Thanh “đầu thú” đang gây nhiều bất lợi trong quan hệ ngoại giao với nước Đức. Chủ tịch nước không hề xuất hiện trên truyền thông hay ngoài đời kể từ ngày 20/7 cho đến nay. Đây là một điều hết sức kỳ lạ đối với một người cầm quyền quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Có những tin đồn cho rằng chủ tịch nước đang gặp “nạn,” hiện đang được chăm sóc sức khoẻ ở xứ tư bản giãy chết nào đó.



Chưa biết chuyện thực hư của những đồn đoán đó như thế nào, nhưng với tư cách là chủ tịch nước và từng là Bộ trưởng Bộ côn an cộng sản Việt Nam. Vì thế trong cái ngày truyền thống của lực lượng côn an còn đảng còn tiền (19/8) thì không thể nào không có tiếng nói của một kẻ từng là đại ca của đám côn an này.

Nhưng có vẻ như những đồn đoán về sức khoẻ của Trần Đại Quang “tau khoẻ, có chi mô” là sự thật. Vì thế chủ tịch nước vẫn “không chịu” xuất hiện trước truyền thông. Thay vào đó cựu đại ca của ngành côn an đã có bài viết “Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới” được đăng tải trên các lều báo của nhà sản.



Trong bài viết “của mình,” Trần Đại Quang nhận định: “Đối với Việt Nam, thời gian qua, các thế lực thù địch, tội phạm mạng gia tăng hoạt động tấn công mạng nhằm thu thập thông tin, bí mật Nhà nước, bí mật nội bộ, chiếm quyền điều khiển, phá hoại hệ thống mạng thông tin; sử dụng Internet, nhất là các trang mạng xã hội với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm gây chia rẽ nội bộ, xâm phạm lợi ích, an ninh quốc gia.”



Thực chất đây chỉ là việc nói đi nói lại một vấn đề mà lâu nay đảng cộng sản lo ngại. Những bí mật nhà nước, những bí mật nội bộ hay những vấn đề nhạy cảm bị tiết lộ đều do chính những đồng chí không cùng đồng bọn trong đảng xì ra thông qua những diễn đàn xã hội. Một vài cá nhân đảng viên nào đó muốn lợi dụng các trang mạng xã hội để đánh phá, triệt hạ uy tín của nhau gây nên sự mất đoàn kết trong đảng cộng sản.



Có một thực tế là đảng viên cộng sản chưa bao giờ cho thấy sự đoàn kết trong quá trình cai trị nhân dân. Bên ngoài thì luôn thể hiện tình đồng chí, đồng đội rất tốt đẹp, thế nhưng đằng sau vẻ mặt đoàn kết ấy là những thủ đoạn thanh trừng khủng khiếp sẵn sàng dành cho những đồng chí nhưng không cùng đồng bọn.

Cũng trong bài viết “của mình,” chủ tịch nước cho rằng: “Hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ trên không gian mạng của các thế lực thù địch diễn ra với quy mô, cường độ ngày càng lớn, có trọng tâm, trọng điểm; sử dụng các trang mạng, blog liên tục đăng tải các bài viết có nội dung xấu, độc hại; tổ chức các chiến dịch công kích, bôi nhọ nhằm hạ uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.”



Có thể khẳng định rằng sức mạnh truyền thông của các trang mạng xã hội đã trở thành kẻ thù của đảng cộng sản. Những tội ác của đảng cộng sản lần lượt được phơi bày trên không gian ảo nhưng lại rất thật đối với công chúng trong và ngoài nước. Những sai trái của những kẻ cầm quyền cộng sản cũng từ đó người dân biết đến, thậm trí nhiều đảng viên dần giác ngộ con đường và lý tưởng của đảng cộng sản chỉ toàn là dối trá.



“Những hoạt động đó đã tác động tiêu cực tới tư tưởng, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân; gây tâm lý hoang mang, nghi ngờ, làm suy giảm lòng tin vào chế độ xã hội chủ nghĩa và vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.” Đây là điều không chỉ Trần Đại Quang mà cả hệ thống đang vô cùng lo sợ.

Điểm qua một vài ý chính trong “bài viết của chủ tịch nước” để thấy rằng, đảng cộng sản Việt Nam đang rơi vào cuộc khủng hoảng quyền lực. Những cuộc thanh trừng giữa các đảng viên cộng sản vẫn đang tiếp diễn mà ngay cả Trần Đại Quang cũng là nhân vật đang gây hoang mang với tình trạng vắng mặt khá lâu nhưng không có lý do.

Sự xuất hiện của chủ tịch nước trên “bài viết của mình” càng làm cho người dân tin vào những đồn đại sức khoẻ của Trần Đại Quang đang gặp nhiều vấn đề cần chữa trị đặc biệt. Trước những thật giả nơi chính trường của đảng cộng sản cùng sự vắng mặt đầy kỳ bí của Trần Đại Quang, câu hỏi được dư luận quan tâm lúc này là chủ tịch nước đang ở đâu, sức khoẻ thế nào? Và dĩ nhiên dư luận vẫn đang chờ sự xuất hiện của Trần Đại Quang cùng câu trả lời: “tau khoẻ, có chi mô.”

(Trích Dân Làm Báo)