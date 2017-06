Trận mở màn Confederations Cup giữa Nga với Tân Tây Lan

Bài THANH NGUYỄN

Ngày thứ Bảy đã có trận mở màn của giải quốc tế thuộc loại lớn do FIFA tổ chức là giải Confederations Cup lần thứ 10 dành cho 6 vô địch các liên hiệp hội bóng đá thế giới, nay gia tăng số thành viên được tham dự thành 8, với Nga là nước được chọn làm địa điểm cho giải, và Đức là nước hiện giữ chức vô địch thế giới từ kỳ World Cup 2014 ở Brazil.





Tuy cầu thủ Glushakov của Nga đưa banh vào khung thành Tân Tây Lan trong trận Confederations Cup ngày 17 tháng 6 bên Nga nhưng thực tế là cầu thủ Boxhall của Tân Tây Lan tiếp chân đưa banh vào lưới. (Getty Images)



Các trận từ vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng Sáu cho đến trận chung kết vào ngày 2 tháng Bảy.

Vì các đội tham dự sẽ đấu qua lại với nhau cho nên người ta gom 8 đội lại thành hai nhóm ở vòng loại ban đầu.

Một nhóm gồm:

Nga là nước được chọn làm địa điểm cho giải

Đức là đương kim vô địch thế giới

Chile là đương kim vô địch CONMEBOL của Nam Mỹ

Và Bồ Đào Nha là đương kim vô địch Âu châu với giải Euro 2016, ngoài chức vô địch UEFA Champions League từ ba mùa bóng liên tiếp gần đây nhất.

Nhóm kia gồm:

Mexico, đương kim vô địch khối CONCACAF

Úc, đương kim vô địch Á châu

Cameroon đương kim vô địch Phi châu

Và Tân Tây Lan (TTL), đương kim vô địch khu vực OFC với các nước đảo Nam Thái Bình Dương.

Các trận vòng loại cho đến trận chung kết sẽ diễn ra tại 4 sân bên Nga là sân ở Saint Petersburg, Moscow, Kuzan và Sochi.

Trận vòng loại Nga - Tân tây Lan

Trận mở màn cho giải đã diễn ra ở không đâu khác hơn là sân to lớn, đẹp mắt nhất ở Saint Petersburg, kinh đô nước Nga thời Sa Hoàng, được đổi tên thành Leningrad thời Sô-Viết và lấy lại tên cũ sau khi chế độ Sô-Viết cáo chung.





Chủ Tịch Infantino của FIFA (trái) bên cạnh Tổng Thống Putin của Nga nơi khán đài danh dự tại sân Krestovsky ngày 17 tháng 6. (Getty Images)



Sân mang tên Krestovsky này là sân mà báo chí Âu châu mấy hôm nay bàn tán về vụ kinh phí dự trù lúc ban đầu vào năm 2010 tương đương $415 triệu Mỹ kim, cho đến khi được khánh thành vào đầu năm nay đã vọt lên trên $1 tỷ! Tổ chức chống tham những NGO của Bắc Âu tố giác là sự trì trệ trong việc hoàn thành sân đấu cùng với kinh phí nhảy vọt như trên là do tệ nạn tham những ở bên Nga. Phí tổn cho sân Krestovsky rốt cuộc đã cao hơn cả phí tổn dự trù cho trọn 12 sân đấu khi Nga đưa vào dự án đấu thầu do FIFA tổ chức vào năm 2010!





Sân có chỗ cho 80,000 khán giả, nhưng trong ngày tứ Bảy thì tuy nhìn quanh thấy đông nghẹt người mà con số được thông báo là chỉ có trên 40,000 khán giả. Mảng khán đài có loại vé đắt tiền tương đối trống. Còn ai tham nhũng hay không tham nhũng, tham nhũng đến cỡ cấp nào thì trong trận mở màn cho giải này cũng có sự hiện diện của Tổng Thống Vladimir Putin nơi khán đài danh dự bên cạnh chủ Tịch Infantino của FIFA cùng với một số quan chức cao cấp khác của chính phủ cũng như bóng đá Nga. Có mặt cả cựu cầu thủ Pelé của Brazil.



Trận mở màn này có điều đập ngay vào mắt dân ghiền bóng đá thế giới là lý lịch của hai đội giao tranh.

Một đàng, đội tuyển Nga được FIFA xếp hạng thứ 55 thế giới thì chẳng đời nào, ít nhất cho đến nay, có hy vọng đoạt được giải gì cao cấp ở Âu châu. Còn một đàng, TTL hạng 110 thế giới thì kể như trước sau gì, có giải lớn gì trong khối OFC ở Nam Thái Bình Dương thì tính cho đến nay và cả năm ba năm sắp tới nữa, vẫn là đội có trên dưới 90% hy vọng để đoạt giải! Đội Nga ở Âu châu phải chơi với đám gà cồ, còn đội TTL ở Nam Thái Bình Dương thì đã quen chơi với đám gà tơ!



Thế nhưng để cho TTL mà đấu trận mở màn với đội tuyển Nga tại sân bên Nga thì có khi cũng là hơi "ép" nhau! Chỉ cần xem đôi bên giao tranh chừng mươi mười lăm phút là người ta thấy ngay TTL có triển vọng thua từ nhỏ đến to! Mà rồi chả biết đội Nga họ sợ bóng sợ vía gì đội TTL mà đi dàn quân theo đội hình 5-3-2. Chỉ có thể giải thích khi vào trận là đội Nga chơi kế nghi binh, làm ra vậy nhưng không phải vậy, tức là trông ra vẻ lo toan phòng thủ nhưng chỉ chờ cơ hội là kéo rốc hết từng ấy quân lên tấn công khung thành TTL.

Từ đầu đến cuối trận, chỉ thấy đội Nga mở hết đợt tấn công thuộc loại nguy hiểm này đến đợt khác vào tuyến cuối của TTL. Thời gian đôi bên có banh trong chân tuy thay đổi chút ít qua từng giai đoạn thế nhưng trung bình vẫn là Nga có banh trong chân trên dưới 65%.



Ấy vậy mà rốt cuộc Nga chỉ thắng được có 2 bàn trắng, với một bàn là do chính cầu thủ TTL "góp công," thì cũng khó mà xác định xem đội hạng 110 thế giới phòng vệ giỏi hay là đội hạng 55 thế giới không mấy giỏi khi đến khâu cuối cùng cần ghi được bàn thắng khi gặp dịp!



Phút thứ 7, từ một cú phạt góc bên cánh phải cấm địa TTL, cầu thủ Nga đánh đầu trúng cột gôn bên trái. Banh văng ra theo làm ranh của khung thành nhưng chưa chạm đất thì một cầu thủ TTL đã kịp thời đá vọt ra tuốt ngoài xa; cứu được một bàn thua.



Phút thứ 15, cầu thủ Nga tiến banh được vào cận khung thành bên cánh phải, thủ môn Marinovic của TTL vươn chân nhào ra trên mặt cỏ để cản banh, chân chưa kịp chạm banh thì đã ngáng phải chân cầu thủ Nga khiến cậu kia ngã lăn. Rõ ràng là một trường hợp cho Nga hưởng cú phạt đền nhưng ông trọng tài Roldan người Colombia coi như không có chuyện gì xảy ra! Mà trận này, FIFA bắt đầu cho 3 phụ tá trọng tài ngồi lăm lăm trước 3 màn hình video để theo dõi chi tiết trận đấu. Chưa cần đến báo cáo của 3 anh phụ tá trọng tài đó, chỉ cần xem những đoạn truyền hình chiếu ngay lại giây phút thứ 15 đó cũng có thể thấy rõ ràng là TTL phải chịu phạt cú penalty.



Nhưng rồi hình như cũng có sự "báo ứng" thế nào đấy mà phút thứ 31 thì banh nơi chân một cầu thủ Nga ngay trước làn ranh khung thành TTL phía bên phải. Hai cầu thủ TTL kèm sát anh cầu thủ Nga. Cả ba cặp chân cùng bung ra nhắm hướng khung thành tuy hai cặp lo cản đường banh, còn một cặp chân lo đẩy banh vào. Xem đoạn đó thì người ngoài cuộc rất dễ gãi đầu gãi tai để tự hỏi xem làm sao mình có thể duỗi chân ra để cản banh trong nháy mắt ngay trước làn ranh khung thành? Kết quả là với ba cặp chân bung ra như vậy thì chính gót giày của cầu thủ TTL là Boxall đã búng quả banh vào lưới! TTL giúp Nga ghi bàn thắng đầu tiên cho Nga!



Hiệp 1 kết thúc với 1 phút phụ trội.

Qua hiệp 2, đội Nga vẫn cứ thế mở hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác. Một đôi phen thì TTL cũng tổ chức được những cuộc phản công nhưng sớm đứt hơi! Rồi đến phút thứ 66 thì Nga mới đúng là thực sự ghi bàn thắng. Banh bên cánh phải cấm địa TTL. Cầu thủ Nga chuyền ngang qua cho đồng đội đang chạy vào trước khung thành. Một cầu thủ TTL giang chân chận được đường banh nhưng banh vẫn tiếp tục chuyển hướng thuận lợi hơn cho cầu thủ Smolov trước cánh trái khung thành chừng 5 mét. Smolov thẳng chân sút vào lưới trong khi thủ môn Marinovic còn trong tư thế chưa kịp di chuyển từ cánh phải khung thành qua cánh trái. Nga gác TTL 2-0.





Fedor Smolov ngay sau khi ghi bàn thắng vào phút thứ 66 trong trận Confederations Cup với Tân Tây Lan ngày 17 tháng 6. (Getty Images)



Trong thời gian ngắn ngủi từ phút thứ 76 đến phút thứ 77, đội TTL có hai cơ hội rõ rệt nhất để gỡ một bàn nhưng không thành công vì kém may mắn chứ không vì dở! Phút thứ 76, cầu thủ Thomas sút một cú ác liệt vào cánh phải khung thành Nga nhưng thủ môn Akinfeev kịp thời bay theo đúng hướng để đỡ văng ra được. Từ đấy mà TTL được hưởng cú phạt góc từ bên cánh phải cấm địa. Banh từ góc bay vào trước khung thành, một cầu thủ TTL đánh đầu một phát vào góc trái khung thành, một cầu thủ Nga đứng đấy cong chân đỡ hụt quả banh, banh lọt vào trúng cột trái khung thành và văng ra!



Hiệp 2 có hai trường hợp TTL dễ dàng có thể thua thêm 2 bàn nếu như thủ môn Marinovic không kịp thời ngăn chận! Trận đấu kết thúc sau 3 phút phụ trội. Nga vẫn gác TTL hai bàn trắng.

Trận chung kết vào ngày 2 tháng Bảy, tuy chưa biết giữa ai với ai nhưng sẽ lại diễn ra ở sân Krestovsky này. Đội đọat giải sẽ lãnh $5 triệu đô. Đội về nhì hưởng $ 4.5 triệu. Nhưng ta có lý do để tin chắc là cả Nga lần Tân Tây Lan sẽ khó mà đoạt giải ba chứ đừng nói gì đến nhất hay nhì! Nhưng rồi ra thì ai nấy cũng sẽ đều vui vẻ vì ngay từ vòng loại, hạng tư đến hạng tám đều được thưởng $2 triệu đô!

Trận vòng loại ngày Chủ Nhật 18 mới thật là đáng xem vì hai đội giao tranh đều là thứ dữ với nhau: Mexico và Bồ Đào Nha; tuy giới cá độ thì sẵn sàng ngả về Bồ hơn là Mexico vì Bồ có Ronaldo trong khi Mexico chỉ có cậu Chicharito! Nhưng một con nhạn đâu có làm được cả mùa Xuân, bởi vậy mà ai biết đâu đấy?