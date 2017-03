Trận suýt nguy cơ đến tính mạng của Fernando Torres

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Năm, trong năm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Âu Châu chỉ có mỗi hai trận của La Liga bên Tây Ban Nha. Cả hai trận đều đáng chú ý vì một đàng là Atletico Madrid đấu với Deportivo De La Coruna và một đàng là Sevilla đấu với Athletic Bilbao. Đáng chú ý vì trước hai trận đấu này thì Barcelona sau khi đấu 25 trận, hiện đứng đầu La Liga với 57 điểm, Real Madrid đã đấu 24 trận, đứng nhì với 56 điểm, Sevilla đã đấu 24 trận với 52 điểm, Atletico đã xong trận 24 với 45 điểm. Tình hình cho đến thời điểm này như vậy là cuộc chạy đua để tranh chức vô địch La Liga sẽ giữa bộ ba Barcelona, Real Madrid và Sevilla thay vì như những năm trước đây là bộ ba Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid.





Một fan nữ của đội Sevilla trong trận với Athletic Bilbao ở sân Sanchez Pijuan ngày thứ Năm.



Đấu trận thứ 25, Atletico Madrid phải kéo quân từ Madrid lên tuốt mỏm Tây-Bắc trên bản đồ Tây Ban Nha là đất Galicia, nơi sân Riazor của đội Deportico De La Coruna. Athletic Bilbao thì ngược lại, từ mỏm Đông-Bắc là vùng xứ Basque phải kéo quân xuống miệt cực Nam ở đất Andalusia, thành phố Sevilla nơi có sân Sanchez Pijuan của đội Sevilla để đấu với đội này.



Deportivo hiện đứng hạng 17 trong La Liga trong khi Athletic Bilbao đứng hạng 8. Xem ra thì Sevilla đấu với Athletic có phần gay go hơn Atletico đấu với Deportivo.







Tiền đạo Fernando Torres của Atletico Madrid nằm trên sân sau khi mất một cơ hội để làm bàn. Sau đó, anh ta va chạm mạnh với một cầu thủ của Deportivo de la Coruna và cần được xe cứu thương chở tới bệnh viện. (Miguel Riopa/ Getty Images)





Khi cả 4 đội banh xáp vào nhau hầu như cùng một giờ tại hai địa điểm cách nhau 700 cây số thì ai nấy đều dễ có ý nghĩ là, như đã nêu ở trên, Atletico dễ ở vào thế thượng phong hơn, so với Sevilla khi so chân so cẳng với đội Athletic bề nào cũng đứng hạng thứ 8. Ai dè Deportivo hạng thứ 17 còn khiến Atletico hạng 4 phải thất điên bát đảo còn hơn Sevilla hạng 3 phải đối phó với Athletic hạng 8!

Nếu Iborra của Sevilla ghi bàn thắng duy nhất cho đội mình, và cũng là bàn thắng duy nhất trong trận vào phút thứ 14 ở tuốt dưới miệt Nam thì trên miệt Tây-Bắc cầu thủ Andone của Deportivo cũng ghi bàn thắng cho đội mình vào phút thứ 13 của trận đấu.



Từ hai thời điểm mở màn ấy, Athletic tìm đủ mọi cách để gỡ nhưng sau 90 phút đấu cộng thêm 4 phút phụ trội thì Sevilla vẫn bảo toàn được bàn thắng duy nhất của mình, có thêm 3 điểm thành 55 để tiếp tục đứng hạng 3 trong La Liga, và nay chỉ còn kém anh hạng nhì Real Madrid có mỗi một điểm. Athletic vẫn đứng yên ở hạng 8. Athletic sau khi bị gác 1 bàn từ đầu cho đến cuối không làm gì được Sevilla vì đội ngũ Athletic có được cỡ như Raul Garcia, Muniain, San José, Benat thì đã xài hết, không còn dự bị nào lỗi lạc hơn.



Xe cứu thương chuẩn bị đưa Fernando Torres đội Atletico đi cứu cấp trong trận thứ Năm với Deportivo De La Coruna ở Galicia, Tây Ban Nha. (Miguel Riopa/ Getty Images)





Atletico Madrid trái lại, khi bị gác 1 bàn thì phe họ trên sân đã có một lô một lốc những thứ dữ như Griezmann, Koke, Godin, Filipe Luis, Gameiro, v.v. cộng thêm đám dự bị thuộc loại thứ dữ chẳng kém như Carrasco, Fernando Torres, Gaitan, v.v..



Mà huấn luyện viên Diego Simeone của Atletico thì càng đi đi lại lại ven bìa sân lại càng nôn nao sốt ruột vì đội ngũ mình cừ khôi như thế mà mình có banh trong chân được bao lâu thì phe Deportivo cũng có banh ngang ngửa như vậy; họ cũng chuyền banh, giữ banh, tranh banh chẳng thua gì mình.



Mãi cho đến phút thứ 68 của hiệp 2 thì cậu người Pháp Antoine Griezmann của Atletico, từ khoảng 35 mét trước khung thành Deportivo mới bất thần sút một cú như chớp vào góc bên trên khung thành đối phương. Cú sút ác liệt đến độ mà thủ môn cực kỳ xuất sắc suốt trận đấu của Deportivo là cậu người Argentina Poroto Lux tuy bay theo banh đúng hướng nhưng không kịp tốc độ của nó!



Cầu thủ người Pháp Antoine Griezmann ngay sau kghi gỡ hòa 1-1 cho Atletico Madrid trong trận với Deportivo De La Coruna ngày thứ Năm ở sân Riazor vùng Galicia



Có điều là lúc bấy giờ đã tương đối muộn, chỉ còn chừng trên dưới 20 phút đấu. Ông Simeone từ phút thứ 60 đã rút ra ba cầu thủ chạy ở vị trí tấn công, tức không nhất thiết phải là tiền đạo, để thay thế với ba con bài tủ khác là Fernando Torres, Carrasco và Gaitan.



Trong ba người này thì Fernando Torres là nổi tiếng nhất. Là cựu cầu thủ của Atletico từ thời 2001-07 với biệt danh "El Nino" ("Thằng Nhóc" vì ra sân từ năm 15 tuổi) Torres đi Anh đấu cho Liverpool từ 2007 đến 2011. Ở Liverpool với danh nổi như cồn, Torres được Chelsea mua về trong năm 2011 với cái giá cao nhất Âu Châu thời bấy giờ là tương đương $ 61.34 triệu Mỹ kim, nhưng ấy là ta tính theo giá hối suất hiện nay.



Thủ môn Poroto Lux đội Deportivo đỡ kịp quả banh nguy hiểm từ chân Angel Correa bên trái của đội Atletico Madrid trong trận thứ Năm, ngày 2 tháng 3.



Ở với Chelsea cho đến năm 2015, khả năng của Torres xem chừng không còn được như trước dưới mắt ông Mourinho thời đó cầm đầu Chelsea cho nên Torres được Chelsea cho Milan bên Ý mượn xài chơi! Nhưng rồi Milan xem ra cũng không mấy vừa ý với Torres cho nên cho Atletico Madrid mượn lại vào năm 2015. Được chẳng bao lâu, ông Simeone ở Atletico thấy dù sao Torres cũng là người cũ của đội mình cho nên chính thức rước Torres về như cầu thủ chính quy của Atletico. Từ bấy đến nay, phần đóng góp của Torres cho Atletico rất hiệu quả cho nên anh ta vẫn được lòng Simeone cũng như đám fans của đội.

Đến phút thứ 60của trận với Deportivo, ông Simeone thấy nhất thiết cần phải thắng vì cần tiếp tục đứng vững ở hạng 4 là hạng tối thiểu để được đấu giải UEFA Champions League mùa bóng năm tới; bởi vậy mà sau 60 phút đấu vẫn bị gác 1 bàn trắng thì càng lúc ông ta càng lo ngay ngáy! Từ đấy mà ông Simeone mới quyết định cho ra một lúc ba dự bị là Carrasco, Torres và Gaitan để có 3 cặp chân khỏe trên sân.



Được ít phút sau đấy thì Griezmann ghi bàn thắng ở phút thứ 68. Và từ phút đó trở đi, Atletico càng như bị thôi thúc để phải thắng cho bằng được. Cả ba anh Carrasco, Torres và Gaitan đều biết là Simeone đặt hết tin tưởng vào mình như thế nào, ngoài những người vẫn tiếp tục có mặt trên sân cho đội mình.

Phút thứ 84, chỉ còn 6 phút đấu theo quy định, banh trong cấm địa bên cánh trái của đội Deportivo. Torres nhào lên tranh banh với Bergantinos của Deportivo. Hai người va vào nhau rất mạnh nhưng riêng Torres ngã đập mặt xuống cỏ. Cả đám cầu thủ Atletico lẫn Deportivo lập tức bu quanh Torres nằm bất động đàng sau những cặp giò lố nhố vây quanh. Một số cầu thủ của Atletico nhìn tình trạng của Torres và vội vàng quay mặt đi vì xúc động. Một số cầu thủ của Deportivo nhìn thấy cảnh tượng cũng bị xúc động chẳng kém. Khán giả từ chỗ khán đài gần nhất thấy phản ứng của đám cầu thủ bu quanh Torres như thế thì cứ tưởng chừng như Torres đã tắt thở! Đám y tế từ ngoài sân chạy ào ra với chiếc cáng. Người ta xúm nhau nâng Torres đặt lên cáng, tất tưởi khiêng ra khỏi sân để đưa lên xe cứu thương.







Vincente Iborra của đội Sevilla ngay sau khi ghi bàn thắng duy nhất trong trận Sevilla thắng Athletic Bilbao 1-0 thứ Năm, ngày 2 tháng 3.



Trận đấu tiếp tục trong tình trạng cầu thủ đôi bên chẳng một ai còn tâm trí đâu nữa để mà đấu, tuy theo phản xạ tự nhiên của cầu thủ thì cứ banh đến chân là họ lo đá! Trọng tài cho thêm đến 7 phút phụ trội. Với hồi còi kết thúc, tỷ số giữa đôi bên vẫn 1-1.



Atletico tiếp tục đứng hạng 4 với 46 điểm vì thêm được 1 do hòa. Deportivo De La Corruna tiếp tục đứng hạng 17 với 20 điểm sau khi thêm được 1 do hòa với Atletico.



Đội Atletico tuy không thắng được Deportivo nhưng đến cuối ngày thì có thể thở phào nhẹ nhóm còn hơn thắng trận sau khi được tin từ bệnh viện là người ta thông báo kết quả chiếu điện cho thấy Torres không bị chấn thương gì nơi sọ não hay xương mặt. Mùa bóng 2000-01 Torres đã từng phải dưỡng thương cả nhiều tháng dài sau khi bị bể xương cằm trong một trận đấu! (tn)