Trận thân hữu Đức - Anh (1-0) và một số chuyện nóng bỏng khác

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Tư có bốn trận thân hữu với bốn cặp Đức - Anh, Scotland - Canada, Tiệp - Lithuania, và Cyprus - Kazakhstan. Đức thắng Anh 1-0, Scotland hòa Canada 1-1, Tiệp thắng Lithuania 3-0 và Cyprus thắng Kazakhstan 3-1. Trong bốn cặp này chỉ có chuyện khá lạ lùng là làm sao một hòn đảo như Cyprus rộng 9.2 nghìn cây số vuông với hơn một triệu dân lại có thể thắng được đội một nước rộng 2.7 triệu cây số vuông với trên 17 triệu dân! Nhưng soi vào cái "gương Tàu" to tướng của "nước lớn" Trung Quốc về mặt bóng đá thì việc Cyprus thắng Kazakhstan xem ra lại rất... bình thường!



Thiên hạ bên Âu châu trong ngày này thực ra chỉ chú trọng đến trận giữa Đức với Anh vì đấy là hai... "đại biểu" của bóng đá cấp cao nhất Âu Châu. Vậy thì trong trận thân hữu ngày thứ Tư, "đại biểu cao cấp" Anh tạm thua "đại biểu cao cấp" Đức 1 bàn trắng! Điều đáng chú ý ở chỗ xem trận đấu từ đầu đến đuôi thì tưởng chừng như đội tuyển Anh lúc nào cũng có thể thắng. Cầu thủ Anh có banh trong chân 52% thời gian từ đâu đến đuôi thì đâu có phải chuyện vừa, so với một đội tinh nhuệ cỡ đội Đức, đương kim vô địch thế giới từ kỳ World Cup 2014?





Kyle Walker áo xanh đậm của Anh tranh banh với Lukas Podlolski là người ghi bàn thắng duy nhất trong trận thân hữu Đức-Anh tại Dortmund ngày 22 tháng 3.



Nhưng hình như ăn nhau ở số lần đội này lọt được vào sau phòng tuyến đội kia để có cơ hội làm bàn. Đức sút tổng cộng 12 lần thì 7 lần đúng hướng khung thành, còn Anh sút 9 lần thì 5 lần đúng hướng. Có ba thời điểm đội Anh tưởng chừng như ghi bàn thắng chắc ăn nhất là vào phút thứ 31 khi Lallana sút trúng cột khung thành, phút 41 khi Vardy sút nhưng thủ môn Stegen bắt được và phút thứ 55 với cú sút của Dier thì cũng vậy.

Ngược lại, nếu như thủ môn Joe Hart của Anh không khéo tay thì không chỉ lọt lưới 1 bàn duy hất vào phút thứ 68 với cú sút ác liệt của Lukas Podolski trước làn ranh cấm địa bên cánh phải, từ quả banh do Toni Kroos chuyền qua. Podolski sút bằng chân trái ở cự ly đó, và banh bay vèo lên góc phải trên cùng khiến Joe Hart không cách chi bay theo kịp, cho dù là đúng hướng.



Đôi bên đấu ở sân tại thành phố Dortmund bên Đức. Nhìn vào đội Anh thì ta thấy toàn là những nhân vật xuất sắc nhất được ông huấn luyện viên Southgate lọc lựa từ những đội thứ dữ trong Premier League. Chỉ buồn cho riêng cậu Wayne Rooney, cầu thủ tiếng tăm lẫy lừng bên Anh, lương lớn nhất bên Anh, thuộc đội Manchester United mà ông Mou bấy nay xài theo cái kiểu vua chúa bên tàu khi xưa xài cung phi, tức là ba hồi xài, ba hồi để cho ngồi một xó! Riêng ông Southgate khi kéo quân qua Đức thì đã không cho Rooney đi theo. Buồn lắm!



Và nhân đấy tưởng cũng cần nhắc đến việc cậu Bastian Schweinsteiger ông người Hòa Lan Van Gaal mua từ Bayern Munich về, bộn tiền, nhưng sau đó ít xài. Ông Mou về thay ông Van Gaal cũng ít xài Schweinsteiger, nói là "Anh nên tìm đường mà đi"! Schweinsteiger nói, "Chưa hết hạn hợp đồng thì tôi vẫn cứ ở yên đây"!

Nay thì cậu ta đã vui vẻ qua Mỹ đầu quân cho đội Chicago Fire với cái giá đội này bò ra là $4.5 triệu đô! Đội Chicago Fire hiện đứng hạng 7 trong Major League Soccer của 11 đội khu vực miền Đông (Eastern Conference) thuộc MLS bên Mỹ. Nếu có ai thắc mắc xem tên đội gì nghe mà ghê rợn như vậy thì quả đúng là đội Chicago Fire được thành lập năm 1997 và lấy tên từ cuộc hỏa hoạn lịch sử bên Chicago từ ngày 8 tháng Mười đến ngày 10 tháng Mười 1871, chết 300 người, ba trăm nghìn nghìn mất nhà mất cửa do thần hỏa thiêu đốt một diện tích 9 cây số vuông! Đã bảo là đá banh thuộc phạm trù văn hóa, xã hội, lịch sử!

Phía đội tuyển của Đức thì việc lọc lựa cũng vậy! Nhưng có những màn rất tiêu biểu cho bóng đá ngày nay là nếu như Lallana của đội Liverpool có mặt trong đội tuyển Anh thì Emre Can của Liverpool vì là con dân nước Đức cho nên đã có mặt trong hàng ngũ đội tuyển Đức. Rồi ai đi làm ăn xa thì nước nhà kêu về làm phận sự công dân. Đội Đức kêu Kroos của Real Madrid và thủ môn Ter Stegen của Barcelona từ bên Tây Ban Nha về.

Đội Anh triệu hồi cậu thủ môn Joe Hart từ đội Torino bên Ý về. Joe Hart là cậu thủ môn mà ông Guardiola của Manchester City nhất định không chịu xài, khiến cậu ta phải gạt nước mắt đi đầu quân cho Torino bên Ý, và huấn luyện viên đội tuyển quốc Anh là Gareth Southgate có lẽ muốn phản ứng với ông Guardiola theo cái kiểu, "Anh là dân Catalan bên Tây Ban Nha anh coi thường thủ môn người Anh tụi tôi hả? Vậy thì để tôi kêu nó về giữ gôn cho đội tuyển tụii tôi, coi xem chết ai cho biết!" Hôm nay Joe để lọt lưới một bàn thì cũng không phải tội lỗi gì cho cam, bởi khó có thủ môn nào vào thời điểm phút thứ 68 của hiệp 2 mà có thể tiên liệu hướng sút của địch cũng như cú sút ác liệt của Podolski!



Nhưng nhắc chuyện Joe Hart mà không nhắc chuyện ông Guardiola với thủ môn Claudio Bravo mua từ đội Barcelona thì cũng không được! Ông Guardiola bị báo oán nhãn tiền! Ông ta đuổi Joe Hart đi, rước Bravo về thì rồi rốt cuộc Bravo không hạp phong thủy bên Anh, cứ để banh lọt lưới cho nên ông Guardiola về sau này đành để cho Bravo ngồi ngoài chơi, thay vào trước gôn bằng anh Caballero người Argentina vẫn có mặt đấy khi Joe Hart là thủ môn mang áo số 1!



Thì cũng như ông Klopp của đội Liverpool; chê cậu người Bỉ Mignolet, rước cậu Karius từ bên Đức qua. Karius qua, cứ để banh tìm đường len lỏi vào lưới cho nên ông Klopp đành phải cho Mignolet ra giữ khung thành trở lại!



Nhưng lan man với mấy cậu thủ môn, ta chưa có dịp trả lời câu hỏi mà giới ghiền bóng đá có thể thắc mắc: Đang già nửa mùa bóng, các đội mỗi nước đều lo tranh nhau chức vô địch nội bộ trong nước, khi không bỗng dưng kéo nhau đi khắp nơi đấu thân hữu chơi chơi với nhau là thế nào ?



Chẳng có gì là chơi chơi cả! Đấu là có ý xem giò xem cẳng của nhau. Tạm coi như "đấu nháp" với nhau trước khi sắp sửa theo nhau đấu những trận vòng loại sơ khỏi xem đội nước nào đủ tiêu chuẩn để tham dự kỳ World Cup 2018 bên Nga, đội nào sẽ không được tham dự vì không hội đủ tiêu chuẩn. Mà những trận đó thì đâu có xa xôi diệu vợi gì?

Thứ Sáu sẽ có 9 trận vòng loại sơ khởi cho World Cup 2018 với 18 đội Âu châu. Thứ Bảy thêm 9 trận với 18 đội khác. Và Chủ Nhật thêm 8 trận khác nữa, trong số đó thì Anh sẽ đấu với Lithuania và Đức sẽ đấu với Azerbaidjan!

Ta cứ coi trận thân hữu giữa Đức với Anh trong ngày thứ Tư như thể người ta "Tập trận giả"! (tn)