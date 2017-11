Trấn Thành chia sẻ video truyện ‘Ăn khế trả vàng’ hài hước trên Facebook

Câu chuyện trong video mà nam MC chia sẻ mang đến nhiều tiếng cười, sự thư giãn cho người xem với cái kết ‘không thể đoán trước’.

Ngày 14/11 vừa qua, Trấn Thành đăng tải một đoạn video truyện cổ tích “Ăn khế trả vàng” hài hước kèm theo status: “Gửi hội anh em cây khế của Xìn. Hãy chăm chỉ xài 4G Viettel để chữa bệnh ‘load chậm’ nha quý vị!”. Dòng trạng thái của nam MC kiêm diễn viên khiến không ít khán giả và fan tò mò.

Video là sự tiếp nối của câu chuyện gốc, sau khi người anh bị chim phượng hoàng hất xuống biển do tính tham lam. Khi xuống tới địa phủ, Diêm Vương đã rất tức giận, lập tức bắt người anh chịu hình phạt ngâm vạc dầu. Tuy nhiên, anh mau chóng xin được giải thích, minh oan cho bản thân.

Trấn Thành chia sẻ đoạn video hài hước lên “tường nhà”.

Theo đó, vào một ngày đẹp trời, khi đang lướt Facebook, người anh bỗng thấy một con chim to, vặt khế để ăn và livestream. Anh tức giận quát nạt con chim lạ và được nó hứa “ăn một quả khế, trả một cục vàng”. Tuy nhiên, khi nói tới câu “may túi ba gang, mang đi mà đựng”, mạng kém, load chậm nên thành “ba… ba… ba… gang”, người anh tính đi tính lại, cộng ra thành 9 gang. Vì thế, anh ta mới may túi to gấp ba lần chứ không có ý tham lam. Sau khi nghe xong câu chuyện của người anh trai cũng như nhẩm tính, Diêm Vương thông cảm và cho người anh một cơ hội là “trở thành kế toán” của ông dưới địa phủ.

Video của Trấn Thành nhận được hơn 2.300 likes. Hầu hết người hâm mộ đều bày tỏ sự thích thú với video hài hước này. Facebooker Hoàn Thu cười lớn và viết: “Tại mạng cùi bắp”. Còn Facebooker Nga Nhâm lại ao ước được làm chức vụ giống người anh: “Kể rằng mai mốt xuống dưới dưới được làm kế toán trưởng”.

Nữ diễn viên Thanh Hương tưởng tượng ra nhiều điều thú vị sau khi xem video.

Ngoài Trấn Thành, nữ diễn viên Thanh Hương – con gái của ông trùm Phan Quân trong “Người phán xử” cũng thích thú chia sẻ video với tựa đề “Cây khế chuyện chưa kể”. Nữ diễn viên 8x hài hước viết: “Giá như ngày ấy có 4G, có khi ông anh đã định vị cả cái đảo giấu vàng của chim, xong thuê nguyên một biệt đội đánh thuê đến đào vàng là có ngay “Đảo địa ngục” phiên bản Việt. Mấy cái vụ ‘giá như’ làm trí tưởng tượng em bay xa quá các bác ạ!”.

Status cùng trí tưởng tượng “bay cao, bay xa” của Thanh Hương cũng nhận được nhiều lượt likes và sự hưởng ứng của bạn bè, người hâm mộ. Không ít người còn tag bạn bè mình vào dưới status và video của cô để mọi người cùng thưởng thức và có những phút thư giãn. Facebooker Tâm Vũ viết: “Hú hồn hà. Diêm vương còn thế huống hồ trần gian em Hương Phan nhỉ?”.

Nữ ca sĩ Hải Băng cũng thấy cảm thông cho “người anh cây khế” trong video.

Nữ ca sĩ Hải Băng cũng quan tâm tới video “phiên bản chế” và lập tức đăng tải nội dung lên mạng với dòng trạng thái ngắn gọn, bày tỏ sự cảm thông cho người anh: “Thế tui mới nói oan cho ‘người anh cây khế’ mấy nghìn năm nay quá bà con ơi. Lỗi tại ai?”. Dòng trạng thái của Hải Băng cũng nhận được sự thích thú từ người thân, bạn bè và khán giả.

Thu Ngân