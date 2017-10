Trần tình của người giúp việc bị tố bạo hành bé trai 4 tháng tuổi

Bà Đặng Thị Lý (trú xã Hưng Phúc, Hưng Nguyên, Nghệ An) đang bị Công an thành phố Vinh mời làm việc do bị tố cáo có hành vi đập gối, tát vào mặt bé trai 4 tháng tuổi trong lúc được thuê chăm sóc.

Sáng 26/10, bà Lý với vẻ mặt thất thần, kể rằng nhận trông con cho gia đình anh Đinh Văn Tài tại Vinh từ ngày 5/10 với mức lương bốn triệu đồng một tháng. Vợ chồng gia chủ vắng nhà từ 6h đến 14h nên trong thời gian này bà chăm bẵm đứa trẻ, cho uống sữa, ru ngủ.

Khác với mọi ngày ngủ ngon khi được đưa võng, sáng 11/10, bé trai quấy khóc không chịu ngủ nên bà có hành động “quá tay”.

“Tôi lúc đó cũng hơi mệt nên lắc nó mấy cái, mục đích là để đứa trẻ im không khóc, chứ không phải đập đánh gì. Tôi không bạo hành bé”, bà Lý khóc và khẳng định đó lần duy nhất hành động.

Bà Lý mong gia chủ “nghĩ đúng bản chất sự việc”, bởi vẫn yêu thương bé trai bốn tháng tuổi như bao đứa trẻ khác từng nhận chăm suốt bảy năm qua.

Bà Lý cho hay bản tường trình “nhận lỗi về vụ việc” là do bị anh Tài ép trước lúc bà rời nhà gia chủ về quê. “Trước khi viết bản tường, tôi bị anh Tài đạp vào người nên hoảng sợ viết sai cả họ và địa chỉ”.

Trước thông tin này của bà Lý, anh Tài khẳng định không đánh đập người giúp việc khi phát hiện con trai bị bạo hành. Anh kể, chiều 24/10 khi gia đình gặng hỏi bà Lý về hành vi đánh đứa trẻ, ngoài vợ chồng anh thì còn có cán bộ công an chứng kiến.

Bà Đặng Thị Lý. Ảnh: Hải Bình.

“Camera của gia đình tôi ghi lại toàn bộ sự việc, nhà chức trách có thể kiểm tra để xác minh”, anh nói và cho hay có yêu cầu bà Lý viết tường trình trước khi cho nghỉ việc. Tuy nhiên, anh không can thiệp vào nội dung.

Theo Công an thành phố Vinh, làm việc với cơ quan công an bà Lý thừa nhận đã “lỡ tay” với con anh Tài. Dữ liệu camera ghi hành động của bà Lý vào hôm 11/10 cũng đã được trích xuất để làm căn cứ xác minh vụ việc. Nếu có việc bị gia chủ đánh, bà Lý có quyền làm đơn tố cáo để cơ quan điều tra xác minh.

Công an xã Hưng Phúc cho hay cuộc sống khó khăn nên nhiều năm nay bà Lý thường xa quê đi làm giúp việc cho nhiều gia đình ở Hà Nội, Nghệ An.

Hình ảnh bà Lý tát đứa trẻ. Ảnh cắt từ video.

Trước đó, ngày 24/10 anh Tài tình cờ xem lại dữ liệu camera an ninh tại nhà đã phát hiện hình ảnh Lý dùng gối đập và giơ tay đánh con trai hơn bốn tháng tuổi của mình.

Phẫn nộ trước hành động này, anh tố cáo với công an yêu cầu làm rõ hành vi bà Lý. Anh nghi ngờ việc này không chỉ xảy ra một lần vì camera của gia đình thường bị tắt đột ngột vào những lúc bà Lý trông trẻ một mình ở nhà.

Theo VnExpress

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất