Trận vòng loại 16 EFL Cup: cậu 18 tuổi cứu Arsenal

Bài THANH NGUYỄN

EFL là tắt cho ba chữ English Football League. Nó là liên hiệp hội bóng đá bao gồm nhóm hàng đầu Premier League cộng thêm những đội lớn bé khác của bóng đá Anh và xứ Wales. Mỗi mùa bóng EFL tổ chức một giải, có cup đàng hoàng. Chín mươi hai đội đấu lai rai ở các vòn gloại ban đầu, cho đến thứ Ba 24/10 thì có 6 trận vòng 16, thứ Tư 25 sẽ còn thêm hai trận nữa và sau đó, qua thứ Sáu 26 người ta sẽ bốc thăm để coi xem ai đấu với ai ở vòng tứ kết. Vào tứ kết là 8 đội thắng trận trong hai ngày 24 và 25.



Có cái cúp thì đã đành nhưng ngoài ra cũng có tí tiền gọi là để các đội đem về chia nhau. Không nhiều! Lọt vào đến tứ kết thì được thưởng tương đương $20,000.00 Mỹ kim. Thắng trận tứ kết được thưởng $26,000. Thắng trận bán kết: $33,000. Về nhì ở chung kết: $67,000. Đoạt giải: $131,300!



Những năm trước đây, mỗi lần có giải a một công ty kinh doanh nào đấy nhảy vào bảo trợ. Mấy năm trước giải này do đó mà được gọi là giải Capital One, tên một đại công ty tín dụng. Năm nay nó mang tên giải Carabao, tên một công ty sản xuất nước giải khát!





Eddie Nketiah, 18 tuổi, một mình giúp Arsenal thắng Norwich City 2-1 trong trận vòng loại 16 của giải EFL Cup tại London ngày 24/10. (Getty Images)



Trong ngày thứ Ba, tám trận vòng 16 với kết quả là:



Man C - Wolves: (0-0) (4-1 ở vòng đá luân lưu)

Bournemouth - Middlesbrough: (3 - 1)

Arsenal - Norwich: (2-1)

Bristol - Crystal palace: (4-1)

Man U - Swansea: (2-0)

Leicester - Leeds: (3-1)

Thứ Tư chỉ còn 2 trận giữa Chelsea với Everton và Tottenham với West Ham.

Tất cả những anh thắng trận sẽ vào vòng tứ kết với nhau. Man U là đội đoạt giải năm rồi.

Trong 6 trận ngày thứ Ba, có lẽ chỉ có trận Arsenal- Norwich City là đáng nói hơn cả. Lý do ở chỗ Arsenal năm rồi bề nào cũng hạng 5 trong Premier League, trong khi Norwich không những thuộc nhóm câu lạc bộ Championship bên dưới Premier League,mà năm rồi lại còn đứng hạng 8 dưới đó.



Bởi vậy mà trong khi dưỡng quân, tức là quân thiện chiến,để chờ đấu những trận trong nội bộ Premier League và cuối tuần thì Cụ Wenger của đội Arsenal bèn dẫn đi một đám chỉ trê ứa tuổi vị thành niên có một chút xíu! Từ cả chục năm nay, Cụ Wenger tuy cũng thích đoạt cúp của EFL nhưng vẫn coi nhẹ nó, cho nên năm nào Cụ cũng dắt theo một đám "học viên mới", đuọc đào tạo trong lò Arsenal, để các cháu nó có thêm kinh nghiêm ở những trận lớn hơn các trận mấy vẫn thường đấu ở nhóm dưới 23 tuổi!



Tuy vậy Cụ cũng cài vào đội ngũ mấy "tay già" như Giroud, Walcott để "bắt nhịp chân" cho đám trẻ chúng nó đá!





Eddie Nketiah ghi bàn thắng đầu tiên cho Arsenal ngay sau khi vừa ra sân trong trận với Norwich ngày 24/10. (Getty Images)



Trong khi đó thì đội Norwich hay dở gì đấy cũng gồm toàn những thành phần chính quy. Bởi vậy mà đá với nhau một hồi, phút thứ 34, chàng Murphy của Norwich bèn ghi ngay bàn thắng cho đội mình.



Cụ Wenger ngồi ngoài chưng hửng! Đám fans của Arsenal quanh sân đấu Emirates của đội nhà cũng chưng hửng! Phù hiệu của Arsenal là khẩu ca-nông , trong khi phù hiệu của Norwich là con chim loại Vàng Anh. Tức là khảu ca-nông vừa bị con chim Vàng Anh nó mổ cho gãy càng!



Và cứ như thế, đám áo đỏ của đội pháo thủ đã không làm được gì đội khách thì chớ mà đội khách suýt hai lần ghi thêm bàn thắng, không kể một cú penalty lẽ ra Norwich được hưởng nhưng trọng tài không cho. Cộng thêm một cái thẻ đỏ lẽ ra một cầu thủ của Arsenal đã phải lãnh chịu nhưng trọng tài chỉ nhẹ tay phạt thẻ vàng!



Đến cuối trận thì Cụ Wenger dâm quýnh! Cụ nhìn qua đám trẻ ngồi dự bị và vẫy tay gọi Eddie Nketiak, dân Anh, bố mẹ gốc Phi châu, ra cho có cặp giò mới. Và ấy là phút thứ 84 qua phút 85. Một cầu thủ của Arsenal đứng chờ sẵn để đá cú phạt góc bên cánh trái cấm địa Norwich. Thấy Nketiah ra nhập đám thì cậu kia sút. Banh bay vào trước khung thành. trong cảnh nhốn nháo của đôi bên thì Nketiah nhanh chân sút thẳng vào lưới. Tức là cậu ta ghi bàn thắng ba mươi mấy giây gì đó từ lúc bước ra sân cỏ!



Đám fans của Arsenal quanh khan đài bấy giờ như hồi sinh, cứ tên "Eddie...Eddie..." mà gào tướng lên.

Nhưng rồi chín mươi phút đến nơi là dứt trận. Hòa nhau thì phải đấu thêm 30 phút phụ trội.



Hiệp 1 của hai hiệp phụ trội, từ một cú phạt góc bên cánh trái cấm địa Norwich, Nketiah nhào lên đán đầu lọt lưới. Điều đán gnói là Nketiah nhỏ con, thấp chỉ đến vai củng đám hậu vệ Norwich vây quanh khung thành của họ.



Cụ Wenger sau trận đấu nói rằng, "Tôi khoái cú đánh đầu của cháu nó hơn là cú sút đầu tiên!"

Vẽ chuyện! Không có cú sút sau 30 giây cháu Eddie nó ra sân thì lấy đâu ra hai hiệp phụ trội? Chả phải không có cú sút đó thì đội pháo thủ đã bị con chim Vàng Anh nó đá cho chỏng gọng?

Nhưng điều lý thú là ở chỗ này: Khi Cụ Wenger về làm huấn luyện viên cho Arsenal 21 năm trước đây thì cháu Eddie Nketiah nó chưa sanh ra đời! Đúng là chuyện tre già măng mọc trong bóng đá!