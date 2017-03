Trận vòng loại World Cup Mỹ - Panama

Bài THANH NGUYỄN

Trong số 16 trận vòng loại World Cup ở ba khu vực AFC (Á châu), CONCACAF (Mỹ, Trung Mỹ và vùng biển Caribbean), CONMEBOL (Nam Mỹ) thì ba trận dưới Nam Mỹ giữa Ururugay với Peru, Brazil với Paraguay và Mỹ với Panama vì múi giờ khác nhau cho nên mãi đến 9 giờ tối thứ Ba, giờ miền Tây của Mỹ, mới kết thúc các trận đấu.



Kết quả Uruguay thua Peru 1-2, Brazil thắng Paraguay 3-0 và Mỹ hòa Panama 1-1.

Nhưng trước hết là vài mẩu tin mới nhất bên ngoài các sân đấu.



Trong khi Lionel Messi của đội tuyển Argentina đang khốn đốn vì khoản tiền phạt tương đương $10,000.00 Mỹ kim cộng thêm hình phạt nặng nề hơn là bị treo giò trong 4 trận vòng loại World Cup, trận đầu tiên có hiệu lực là trận với Bolivia trong ngày thứ Tư bên xứ Bolivia (Argentina thua 2 bàn trắng) thì cậu Cristiano Ronaldo được chính phủ Bồ Đào Nha người ta vinh danh bằng cách đặt tên sân bay ở Funchal, thủ phủ đảo Madeira, là Aeroporto Cristiano Ronaldo.





Buổi lễ khánh thành sân bay mang tên Aeroporto Da Madeira sẽ mang tên của Cristiano Ronaldo ngày 29 tháng 3 ở thủ phủ Funchal, với Ronaldo bên trái, Tổng Thống và Thủ Tướng Bồ Đào Nha bên trái và bên phải bức tượng của Ronaldo. (Getty Images)



Oai lắm! Oai cỡ nào? Cỡ đích thân Tổng Thống Marcelo Rebelo De Sousa và Thủ Tướng Antonio Costa leo máy bay từ thủ đô Lisbon ra đảo để cắt băng khánh thành cùng tuyên dương công trạng của cậu Ronaldo năm nay 32 tuổi. Vắn tắt cho bài phát biểu của TT De Sousa là tuy thuộc phạm trù thể thao nhưng không ai ở Bồ Đào Nha làm sáng danh nước mình hơn cậu Ronaldo!



Đảo Madeira được hiến pháp Bồ cho hưởng chế độ tự trị và là thuộc địa của Bồ từ mãi thời 1419 với đợt di dân đầu tiên ra đấy năm 1490. Ronaldo sinh ra ở đảo này và bắt đầu đá banh với đám con nít trên đảo từ năm lên bảy! Nổi danh rồi thì cậu ta có nguyên cả một cái viện bảo tàng cho riêng mình ở đấy. Còn tượng Ronaldo thì từ đất liền xứ Bồ ra đến hải đảo, chỉ có thừa chứ không có thiếu.



Báo chí phương Tây và thế giới từ bao nhiêu năm nay ca tụng tài năng đá banh của Ronaldo bao nhiêu thì than phiền về cái tính ồn ào, bắng nhắng, thích khoa trương của cậu ta bấy nhiêu. Nơi phi trường ở Madeira, ngoài tấm biển lớn đề tên phi trường còn có thêm bức tượng bán thân bằng đồng của Ronaldo ngay bên trong lối ra vào cửa chính! Cũng may mà xứ Maroc thời 1419 không so bì được với Bồ Đào Nha về ngành hàng hải cũng như quân sự trên mặt biền chứ còn bằng không thì đảo Madeira chỉ cách bờ biển Maroc, chỗ gần nhát là thành phố Agadir, có 734 cây số, trong khi từ đảo về thủ đô Lisbon nơi miệt Nam xứ Bồ là 1,450 cây số!

Trong buổi lễ khánh thành tên mới cho sân bay, cậu Ronaldo có nhận xét là thuở nay người ta chỉ đặt tên cho những kiến trúc như vậy cho người đã quá vãng! Tức lại thêm một trường hợp đưa người còn sống lên bàn thờ!





Brad Evans số 6 của Mỹ tranh banh với Gabriel Gomez áo đỏ , người gỡ hòa 1-1 cho Panama vào phút thứ 44 trong trận vòng loại World Cup ở Panama ngày 28 tháng 3. (Getty Images)



Đặc biệt trong ngày thứ Ba có trận thân hữu giữa Bồ với Thụy Điển ngay tại sân bóng ở Funchal, thủ phủ của đảo Madeira. Kỳ World Cup 2014, Thụy Điển bị Bồ Đào Nha loại ở vòng sơ bộ trong trận nổi đình đám bên Thụy Điển, được cả Âu châu "lé mắt" vì một mình Ronaldo ghi 3 bàn thắng! Kỳ công đến cái mức mà cầu thủ hàng đầu của Thụy Điển trong trận đó là Zlatan Ibrahimovic còn phải đứng trên sân vỗ tay tán thưởng bàn thắng thứ 3 của Ronaldo!



Kỳ vòng loại sơ bộ cho World Cup 2018 này thì Thụy Điển không cùng nhóm với Bồ cho nên không được dịp phục thù. Nhưng trong trận thân hữu hôm thứ Ba thì sau khi Ronaldo ghi bàn thắng đầu tiên, cầu thủ Andreas Ganqvist của Thụy Điển sơ ý khiến banh lọt lưới mình, tặng Bồ thêm một bàn, giúp Bồ gác phe kia 2-0; để rồi sau khi Thụy Điển gỡ được 2-2 thì vào những phút cuối thì đến phiên cậu Joao Cancelo của Bồ làm cho banh lọt lưới đội mình! Kết quả là Thụy Điển thắng Bồ 3-2 nhưng phe Bồ không đến nỗi buồn phiền cho lắm vì xem ra thì thực chất như thể Thụy Điển chỉ thắng Bồ 2-1!

Trận Mỹ – Panama

Sau khi thắng Honduras 6 bàn trắng ở sân tại San José, Bắc California hôm tuần rồi, báo chí Mỹ kể như lịch sử bóng đá của Mỹ đã "sang trang"! Khí thế mà cứ cái đà này là đang từ cái thế kể như bị loại từ hồi đầu vòng sơ bộ, con đường đi Nga của đội tuyển Mỹ đã có phần thênh thang trước mắt.



Nhưng đấu xong với Panama ở vòng loại World Cup tại sân bên Panama vào một buổi chiều oi ả, vừa nóng vừa bị đe dọa bởi một trận mưa lớn có thể ập đến vào bất cứ lúc nào theo dự báo thời tiết địa phương thì xem ra đội Mỹ đấu không lại đội Panama! Sau trận đấu, thủ môn Tim Howard của Mỹ bình luận, "Cái đội Panama này đúng là gồm toàn những vận động viên thể thao loại cừ khôi"!



Tức là cầu thủ Mỹ chạy không lại đám cầu thủ bề ngoài trông khá nhỏ con kia. Ngay đến thủ môn Howard cũng đã to lớn kềnh càng gần như gấp đôi thủ môn Jaime Penedo của Panama!



Vào trận được ít phút là người xem có thể thấy ngay đám áo trắng của đội Mỹ không dễ gì đem cái tỷ số 6-0 với đội Honduras hôm nọ mà dọa mấy cậu người Panama nước da rám nắng nâu giòn này! Bởi mấy cậu này lanh như cắt, nhanh như thỏ, uốn éo luồn lách như đám lươn trong không khí. Đội áo trắng cứ thế mà lo rút về hậu cứ khi đám trung vệ và tiền đạo đồng phục màu đỏ của Panama lọt vào bên trong phòng tuyến Mỹ.

Panama đấu với Mỹ chẳng có vẻ gì là một đội hạng 53 thế giới theo FIFA so chân so cẳng với đội hạng thứ 30. Của đáng tội thì ngay trước trận đấu, trong nhóm CONCACAF thì Mexico đứng đầu, Costa Rica đứng nhì,

Panama đứng ba rồi mới đến Mỹ hạng 4, trên Honduras hạng 5 do thua Mỹ 6 bàn trắng hôm tuần trước. Hạng bét là Trinidad and Tobago tuy chỉ thua Honduras và Mỹ có mỗi một điểm!



Có điều là Panama đang mải tấn công Mỹ thì đùng một cái, Mỹ phản công và phút thứ 40 banh lọt vào trước cấm địa Panama, đám hậu vệ Panama bỗng chốc quờ quạng khiến Dempsey của Mỹ sút quả banh lọt lưới không quá 5 mét trước khung thành; một bàn thắng mà tờ báo The Guardian bên Anh bình luận là chẳng có gì thuộc loại "xứng đáng"! Báo Mỹ thì nói khác!



Ngược lại, chỉ 4 phút sau đó Panama lại tái diễn màn tấn công và từ một quả banh được ném xa rất xuất sắc từ làn ranh bên cánh phải cấm địa Mỹ, cầu thủ đôi bên tranh nhau đỡ, đá; Gabriel Gomez của Panama nhanh chân sút chéo vào nóc lưới bên trong, gỡ hòa 1-1 cho đội mình. Một bàn thắng xuất sắc do cái thế khó khăn của nó!



Từ đấy cho đến dứt trận đấu, không nhờ đám hậu vệ thường xuyên đề cao cảnh giác của Mỹ, cũng như không nhờ tài nghề lẫn sự may mắn của thủ môn Tim Howard thì dễ chừng Mỹ đã thua thêm ít nhất là ba bàn "trông thấy rõ"!



Sau trận đấu, cánh báo chí Âu châu bình luận: "Sau trận đội Mỹ càn quét đội Honduras với 6 bàn thắng thì đã đến lúc đội này phải đối diện với thực tế"!



Thực tế là nay mai đội Mỹ không chỉ còn đụng trận với hạng 65 thế giới như Honduras. Tháng Sáu, tháng Chín và tháng Mười thì Mỹ sẽ lần lượt đụng trận với Mexico, Costa Rica và Panama. May mắn mà cho đến chừng đó đội Mỹ vẫn còn đứng cho được ở hạng 4 trong 6 đội của CONCACAF thì muốn đi Nga, đội Mỹ sẽ còn phải đấu trận xuyên khu vực với ai đấy hạng 3 bên Á châu.



Tính cho đến giờ này thì hạng 3 bên Á châu cho đến ngày đó là tùy xem Uzbekistan với Úc ai thắng ai. Uzbekistan hạng 63 thế giới và Úc hạng 55. Tức là nếu đến hết tháng Mười 2017 mà Mỹ vẫn đứng được hạng 4 trong khối CONCACAF thì Mỹ còn hy vọng nếu đụng trận với Uzbekistan hoặc Úc. Còn nếu leo lên được hạng 3 trong khối CONCACAF thì khỏe rồi, còn nói mà làm gì! Vấn đề là ba đội Mexico, Costa Rica với Panama có chịu để cho Mỹ leo lên hay không!



Báo chí Mỹ mà thực lòng muốn cho đội nhà của mình lọt được vào vòng 32 bên Nga thì tốt hơn hết là đừng cứ cái kiểu tìm cách "bơm" nhau lên; kiểu như sau trận với Panama vừa mới rồi thì cứ thế đưa lên hàng tít đánh bóng cậu Chrsitian Pulisic người gốc Croatia cho dù cậu này chẳng làm nên công cán gì đặc biệt ngoài phận sự của một cậu trung vệ. Nếu Pulisic kém cỏi thì ông Bruce Arena đã chẳng để cậu ta chạy trung vệ. Bởi thế mà Altidore, Dempsey, Bradley v.v. đều là những cầu thủ đáng tin cậy cả; nhưng khen họ sao cho có chừng mực, vừa phải, thì mới không đặt lên vai họ một gánh nặng về mặt tâm lý, khiến khi ra sân thì họ cứ như mắc một "món nợ với nước nhà" cần phải trả!



Không được ung dung thư thái mà đấu thì cầu thủ khó mà đấu cho đúng mức tài nghề của mình! Các đội banh quốc tế ngày nay, đội nào cũng có một chuyên viên về tâm lý là cốt giúp cầu thủ giải tỏa những vướng mắc về mặt tâm lý. Nói chung thì phàm cứ khen ai quá đà là chỉ tổ làm hư người đó; và về lãnh vực nào thì cũng đều như vậy!