Transformers: The Last Knight (Người Máy Đại Chiến: Hiệp Sĩ Cuối Cùng)

Ngày khởi chiếu: Thứ Tư, 21 tháng Sáu, 2017Hãng phim: Paramount PicturesĐạo diễn: Michael BayTác giả kịch bản: Art Marcum, Matt Holloway, Ken NolanDiễn viên: Mark Wahlberg, Jerrod Carmichael, Isabela Moner, Josh Duhamel, Anthony Hopkins, Laura Haddock, Santiago Cabrera, Liam Garrigan, Stanley TucciThể loại: Phim hành động khoa học giả tưởngThứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng PG-13, vì những pha bạo lực và hành động ác liệt theo kiểu khoa học giả tưởng, lối ngôn từ trong phim, và một ít ám chỉ“The Last Knight” làm tan vỡ những huyền thoại cốt tủy về Transformers, và định nghĩa lại ý nghĩa của việc trở thành một anh hùng. Loài người và người máy Transformers đang ở trong chiến tranh, Optimus Prime đã biến mất. Chìa khóa để cứu vãn tương lai của chúng ta bị chôn vùi trong những bí mật của quá khứ, trong lịch sử bị giấu ẩn của Transformers trên địa cầu, Việc cứu thế giới được chất lên vai của một liên minh bất ngờ: Cade Yeager (do Mark Wahlberg đóng vai); Bumblebee; Một nhà quý tộc người Anh (do Anthony Hopkins đóng vai); và một giáo sư đại học Oxford (do Laura Haddock đóng vai).Có một khoảnh khắc đến trong cuộc sống từng người khi chúng ta được kêu gọi tạo ra một sự khác biệt. Trong phim “Transformers: The Last Knight,” những người bị săn lùng sẽ trở thành những nhân vật chính diện. Những nhân vật chính diện sẽ trở thành những nhân vật phản diện. Chỉ có một thế giới sẽ tồn tại: thế giới của họ, hoặc của chúng ta.Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 23 tháng Sáu, 2017Hãng phim: Amazon Studios, LionsgateĐạo diễn: Michael ShowalterTác giả kịch bản: Emily V. Gordon, Kumail NanjianiDiễn viên: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter, Ray RomanoThể loại: Phim hàiDựa vào một chuyện tình có thật: Diễn viên hài Kumail sinh ra ở Pakistan, và nữ sinh viên cao học Emily yêu nhau. Nhưng họ gặp những trở ngại khó khăn vì sự khác biệt văn hóa. Khi Emily mắc một chứng bệnh bí ẩn, Kumail phải chèo chống vượt qua trong cuộc khủng hoảng với cha mẹ cô, và cuộc chiến tâm lý cũng như tình cảm giữa trái tim anh và gia đình anh.Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 23 tháng Sáu, 2017Hãng phim: Gocus FeaturesĐạo diễn: Sofia CoppolaTác giả kịch bản: Sofia CoppolaDiễn viên: Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning, Oona Laurence, Angourie Rice, Emma Howard, Addison RieckeThể loại: Phim ly kỳ hồi hộpThứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng R, vì một số cảnh tình dục“The Beguiled” là một phim ly kỳ hồi hộp, do nhà phê bình kiêm đạo diễn Sofia Coppola nổi tiếng thực hiện. Câu chuyện diễn ra trong thời Nội Chiến, tại một trường nội trú dành cho các nữ sinh miền Nam. Những cố gái được che chở với xã hội bên ngoài đã đưa vào trong trường một người lính bị thương. Người lính này từ phía đối phương. Khi họ cung cấp nơi ẩn náu và chăm sóc vết thương cho anh, ngôi trường dần dần rơi vào một cuộc tranh chấp giữa các nữ sinh để giành tình cảm của người lính, và sự thu hút tình dục giữa người đàn ông với các nữ sinh, và một diễn biến bất ngờ đã phá vỡ những điều cấm kỵ.