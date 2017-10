Trẻ em Anh thích Trump dịp Halloween

LONDON - Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump trở thành nhân vật nổi tiếng được trẻ em Anh muốn giả trang nhất trong mùa Halloween năm nay, theo cuộc khảo sát của một nhà xuất bản truyện tranh dành cho thiếu nhi ở Anh. Cuộc thăm dò với 2,000 phụ huynh Anh có con trong độ tuổi 4-14 cho thấy, 54% số người được hỏi đồng ý rằng hình tượng của Tổng Thống Donald Trump dẫn đầu danh sách những nhân vật nổi tiếng mà trẻ em Anh muốn giả trang nhất vào đêm Halloween. Người thứ nhì là ca sĩ rock Marilyn Manson, đứng thứ ba là lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, Tổng Thống Nga Vladimir Putin thứ 6, và nữ thủ tướng Anh ở vị trí thứ 8.

Bé Jonathan McCarthy - 6 tuổi, thử hóa trang thành Tổng Thống Trump và đi một vòng ở trung tâm thủ đô London - cho biết nhiều người qua đường đã bật cười khi thấy cậu bé hóa thân thành ông Trump. "Tuy nhiên, có một người đàn ông đã nói với cháu rằng không nên mang chính trị Mỹ ra làm trò đùa,” bé McCarthy nói. Dù vậy, McCarthy vẫn tỏ ra không e ngại, và tin rằng em sẽ đi xin kẹo rất vui với bạn vào tối 31 tháng 10.

Bắc Hàn bí mật đào tiền ảo của người khác?

MASSACHUSETTS - Hãng nghiên cứu Recorded Future, có trụ sở tại Massachusetts, cho rằng Bắc Hàn có thể đang khai thác tiền điện tử (tương tự Bitcoin) xuyên biên giới bằng cách tung ra những chương trình độc hại, âm thầm sử dụng máy của nạn nhân trong thời gian dài. Cách thức này được giới bảo mật gọi là "Malware crypto-mining,” và đang trở thành xu hướng mới của tội phạm mạng. Khi nhiễm những malware này, máy điện toán của nạn nhân sẽ âm thầm chạy nhiệm vụ giải mã các chuỗi khối, mang lại tiền ảo cho hacker. Khi đó, người dùng sẽ cảm thấy máy chạy chậm chạm mà không rõ nguyên nhân.

Theo các chuyên gia, loại tiền ảo đào được theo cách này gồm Monero và Zcash, vốn không đòi hỏi hệ thống quá mạnh mẽ để "đào" như Bitcoin. Tuy nhiên, cũng có những malware độc hại hơn, điều khiển được cả card đồ họa để "đào" cả những đồng tiền có giá trị lớn như Ethereum. Hiện chưa có cách để người dùng thông thường có thể phát hiện và diệt trừ những malware này vì chúng quá mới, luôn thay đổi.

Tuy cho rằng Bắc Hàn dính líu đến những hoạt động khai thác tiền ảo trên máy điện toán của người khác, nhưng Recorded Future không đưa ra bằng chứng cụ thể. Đây không phải là lần đầu các tổ chức bảo mật và báo chí phương Tây cho rằng Bắc Hàn liên quan tới các cuộc tấn công trên Internet, dù không có bằng chứng rõ ràng. Trong cuộc lây lan khủng khiếp của malware WannaCry vào đầu năm nay, chính quyền của ông Kim Jong-un cũng bị nghi ngờ đứng sau vụ tống tiền này.

Thẩm phán bị chỉ trích vì ý kiến khiếm nhã

CANADA - Một thẩm phán Canada đã bị kiện lên Hội đồng thẩm phán, vì có nhận xét khiếm nhã đối với một cô gái là nạn nhân bị quấy rối tình dục. Thẩm phán Jean-Paul Braun của tòa án Quebec, Canada, hồi tháng 5 đã xét xử một tài xế taxi bị cáo buộc quấy rối một hành khách 17 tuổi. Theo lời khai của nạn nhân, nghi can Carlo Figaro, 49 tuổi, đã cố hôn và đè cô xuống trong xe taxi vào năm 2015.

Trong phiên tòa, ông Braun đã nhận xét về cô gái rằng: “Cô ấy hơi mập, nhưng gương mặt rất xinh đẹp, phải không?" Vị quan tòa này sau đó còn nói rằng, nạn nhân có lẽ nên cảm thấy hãnh diện khi thu hút được sự chú ý của tài xế, vì "có lẽ đây là lần đầu tiên có người hứng thú với cô ấy.” Bị cáo Figaro đã bác bỏ mọi cáo buộc, và nói rằng nạn nhân đã tìm cách quyến rũ anh ta. Vụ án vẫn chưa kết thúc và 1 phiên tòa nữa sẽ diễn ra vào tháng 11.

Tuy nhiên, những lời nhận xét thô lỗ của ông Braun bị đưa lên báo chí, và bà Stephanie Vallee, giám đốc Cơ quan tư pháp tỉnh Quebec, cho rằng những lời nhận xét này "không thể chấp nhận được" và đã gởi thư than phiền lên Hội đồng thẩm phán Quebec vào hôm thứ Tư. Trên Twitter, người đứng đầu Hội luật sư Quebec, ông Paul Matthieu Grondin, gọi bình luận của Thẩm Phán Braun là "đáng chê trách", không nên xuất hiện trong hệ thống tư pháp ngày nay.

Hội đồng thẩm phán Quebec, nơi giải quyết các thư than phiền về đạo đức của các quan tòa, đang xem xét sự việc trước khi quyết định điều tra. Đây không phải là lần đầu tiên Quan Tòa Braun bị chỉ trích. Năm 2013, ông từng nói rằng "đó không phải tội ác thế kỷ" trong vụ một nhân viên viễn thông quấy rối một cô gái 19 tuổi.

Robot có thể thông minh gấp 100 lần con người

RIYADH - Một tỷ phú công nghệ cho rằng, robot có thể đạt chỉ số thông minh IQ lên tới 10,000 điểm, cao gấp 100 lần người bình thường, trong 30 năm tới. Ông Masayoshi Son, CEO SoftBank, cho rằng trong 30 năm tới, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể có IQ lên tới 10,000. Trong khi đó, IQ trung bình của con người là 100 và thiên tài là 200. Ông Son là người rất tin vào trí tuệ nhân tạo. Không chỉ lãnh đạo một hãng công nghệ, ông còn đầu tư mạnh tay cho AI. Ông hiện đang quản lý quỹ Vision Fund với $100 tỷ Mỹ kim. Ông Son kỳ vọng trong 5 năm tới, quỹ này sẽ đầu tư vào các công ty có ít nhất 1 mối liên hệ với AI.

Tỷ phú công nghệ tin rằng, AI sẽ thay đổi rất mạnh mọi ngành công nghiệp, như cách smartphone thay đổi cuộc sống hiện nay. Bản thân hãng SoftBank cũng có sản xuất một loại robot có tên là Pepper, có thể đọc được cảm xúc của con người. “30 năm tới, chúng sẽ có thể cười nhạo chúng ta. Hôm nay, các bạn chỉ thấy chúng dễ thương, nhưng sau này chúng sẽ cực kỳ thông minh, thông minh hơn chúng ta rất nhiều,” ông Son nói.

Dù vậy, ông Son cho rằng vẫn còn một lĩnh vực con người vượt trội robot. Đó là trí tưởng tượng. “Sức mạnh của bộ não là không giới hạn. Trí tưởng tượng mà chúng ta có cũng vậy. Cảm xúc và linh cảm của con người sẽ liên tục được cải thiện,” ông kết luận.

Váy da trông như thảm cao su giá $2,000

TÂY BAN NHA – Nhãn hiệu thời trang cao cấp nổi tiếng thế giới Balenciaga mới đây lại gây xôn xao, khi tung ra mẫu váy da với những đường rãnh ngang dọc, nhìn không khác gì tấm thảm lót sàn xe hơi, với giá $2,495 Mỹ kim. Nguồn cảm hứng thiết kế thậm chí còn được Balenciaga chỉ rõ nguồn gốc qua tên gọi của chiếc váy - “Car Design Skirt”. Sau khi mẫu váy được công bố, trên mạng xã hội lập tức xuất hiện nhiều so sánh hài hước, như trang “Money Saving Expert” so sánh chiếc váy da có giá tương đương 1,700 bảng Anh với tấm thảm nhựa trải sàn xe hơi có giá 40 bảng Anh, bề ngoài giống nhau, nhưng giá khác nhau… “một trời một vực.

Đây không phải lần đầu tiên Balenciaga gây sốc với thiết kế kỳ lạ. Vài tháng trước, hãng này từng khiến các tín đồ thời trang sửng sốt, khi cho ra mắt dòng túi xách bằng da cao cấp có giá $2,145 Mỹ kim, trông giống hệt chiếc túi nhựa xanh giá $1 - $2 Mỹ kim bán tại các cửa hàng. Balenciaga có rất nhiều mẫu thiết kế kỳ lạ theo phong cách “hàng bình dân” kiểu này. Ví dụ, hãng này cũng từng tung ra một mẫu túi xách da, có hoa văn không khác gì các chiếc túi nhựa trong đựng mền bán tại các cửa hàng.

Ý tưởng đằng sau những mẫu thiết kế này thực tế không phải mới xuất hiện. Trong vòng vài năm trở lại đây, có một xu hướng hài hước trong giới thời trang cao cấp, đó là bán những sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng, nhưng lấy cảm hứng từ những món đồ bình dân nhất, ví dụ như kim kẹp giấy bằng bạc hiệu Prada, hay thước nhựa hiệu Louis Vuiton…