Trẻ em mầm non chỉ được ăn bún luộc?

Bữa ăn của trẻ mầm non Thạch Ngàn gây tranh cãi về phẩm lượng quá nghèo nàn.NGHỆ AN - Nhiều phụ huynh đã than phiền về việc trẻ em tại một trường mầm non chỉ được ăn bún “không người lái,” từ là bún luộc, hoàn toàn không có một miếng thịt nào. Khi bị cho xem hình chụp bữa ăn, nhà trường đã biện hộ rằng các em được ăn miến chưa không phải bún.Sự hoang mang bắt đầu sau khi mấy tấm ảnh được chụp bữa ăn của trẻ mầm non ở xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An được lan truyền trên mạng xã hội.Mấy bức ảnh có kèm theo dòng chữ trên Facebook: “Bữa ăn chính mà chỉ có bún luộc, không có miếng thịt nào nhưng mỗi ngày phụ huynh cứ đóng 15,000 đồng tiền ăn [khoảng $0.65 tiền đô].”Một phụ huynh có con 5 tuổi đang học ở trường mầm non Thạch Ngàn cho biết ý kiến, “Bình thường không ai nghĩ nhà trường cho con mình ăn như thế. Hôm đó tôi đi họp phụ huynh, thấy một phụ huynh khác in bức ảnh chụp bữa ăn của cháu đưa lên chất vấn ban giám hiệu thì tôi mới biết. Tôi có nghèo thật cũng không cho con ăn nghèo nàn như vậy nhưng nhà trường lại cho cháu ăn như thế, thử hỏi ai có thể kiềm chế được.”Trước tin trên, lãnh đạo trường mầm non Thạch Ngàn giải thích, bữa ăn được phụ huynh chụp lại đăng tải trên mạng xã hội là bữa ăn phụ của trẻ. Đó là bữa ăn ngày 19 tháng 10, trẻ có một bữa ăn chính và một bữa ăn phụ.Bữa ăn chính là bữa trưa, bao gồm “cơm, thịt gà, canh rau cải.” Bữa phụ, ăn lúc 3 giờ chiều là miến phở chứ không phải bún, nấu với nước hầm xương gà và xương heo, nhà trường biện hộ như vậy.Hiệu trưởng nhà trường còn giải thích, tiền ăn của trẻ là 15,000 đồng/ngày, trong đó bữa chính là 11,000 đồng hoặc hơn một chút. Do vậy bữa phụ của trẻ chỉ có giá 4,000 đồng (nên ăn bún luộc là đúng rồi, đòi hỏi gì nữa). Trong đó, bữa phụ trong tuần gồm ba bữa cháo và hai bữa miến phở nấu nước hầm xương.Hiệu trưởng nhà trường nói rằng với mức đóng tiền như vậy thì nhà trường đã trình bày quá đủ với phụ huynh về phần ăn của các em trong trường.