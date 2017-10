Trẻ Việt cùng hơn 10 ngàn người tham dự cuộc đi bộ vì ung thư vú

Bài THANH PHONGCOSTA MESA - Với chủ đề cho năm 2017 “Tạo Bước Tiến Chống Ung Thư Vú” (Making Strides Against Breast Cancer Walk) hơn 10 ngàn người đã tham dự cuộc đi bộ lần thứ tám do Hội Ung Thư Hoa Kỳ tổ chức tại khu thương mại Segerstrom Center for the Arts ở thành phố Costa Mesa vào sáng Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017.Bốn nữ sinh Phương Vy, July Phe, Michell Lu và Trân Trương, học sinh trung học Garden Grove tham gia tình nguyện viên. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Khi phái đoàn nhật báo Viễn Đông đến nơi lúc chưa 7 giờ sáng thì đã thấy không khí thật náo nhiệt, tiếng nhạc trên loa phóng thanh vang vọng cả một khu phố. Trên các ngả đường, từng đoàn người đang kéo đến, có người đi tay không, có người cầm theo biểu ngữ nhỏ, người mang con nhỏ theo và cả một số người dẫn theo chó. Các nhóm thiện nguyện và đa số người tham dự đều mặc áo màu hồng.Tại khu tập trung trước khu trung tâm nghệ thuật Segerstrom, ban tổ chức có dựng nhiều mái lều giống nhau cho các hội thiện nguyện bán những đồ thủ công như những chiếc nơ, những vòng đeo tay toàn màu hồng, những cây viết có in tiêu đề của cuộc đi bộ và những túi xách tay v.v..Các bạn trẻ Mỹ nhảy múa giúp vui cho một cụ già Mỹ phải ngồi xe lăn nhưng vẫn tham gia đi bộ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Đặc biệt có các lều dành cho các cơ quan truyền thông bảo trợ, trong đó nhật báo Viễn Đông là cơ quan truyền thông tiếng Việt duy nhất, và lần đầu tiên, góp mặt với các cơ quan truyền thông khác như nhật báo OC Register, El Aviso Magazine, Townzilla, La Opinion, OC Weekly, Đài Truyền Hình CBS 2 / KCAL 9, và đài phát thanh Jack FM 93.1, và hãng xe KIA. Ban tổ chức đã in tên các cơ quan truyền thông trong đó có tên báo Viễn Đông trên áo thung để tặng cho các đơn vị bảo trợ.Lộ trình đi bộ rợp áo màu hồng trong cuộc đi bộ chống ung thư vú sáng Chủ Nhật tại Costa Mesa. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Trong lúc chờ giờ xuất phát, nhiều nhóm trẻ khác nhau đã lên sân khấu đặt ngay trước căn lều của báo Viễn Đông để trình diễn một số điệu nhảy nóng bỏng qua tiếng nhạc, các huấn luyện viên thể dục cũng lên hướng dẫn cư dân tập một số động tác cho thư giãn trước khi đi bộ.Đúng 8 giờ, bà Beckie Moore-Flati, Giám Đốc Truyền Thông Miền Tây của Hội Ung Thư Hoa Kỳ làm việc tại Alameda, Bắc California đã lên nói mấy lời cám ơn các thiện nguyện viên, các cơ quan truyền thông đã phổ biến cho cư dân, và cám ơn các nhà bảo trợ cũng như mọi người đã hưởng ứng lời kêu gọi đến tham gia cuộc đi bộ đầy ý nghĩa này, và bà phổ biến lộ trình đi bộ, chúc mọi người vui vẻ đi hết quãng đường mình đã được bảo trợ.Cắt băng khai mạc. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Phía ngoài, một chiếc cổng rất lớn làm bằng bong bóng băng ngang đường, phía dưới có tấm vải lụa màu hồng căng ngang được ban tổ chức cắt làm đôi và đoàn người bắt đầu ra khỏi cổng rẽ trái vào đường Park Center đi tới đường Anton Blvd quẹo trái đi thẳng xuống đường Sunflower rẽ trái về đường Ave of the Arts đi gần hết đường này thì quay ngược trở lại đi tiếp.Trên tất cả các lộ trình đoàn người đi qua đều được cảnh sát dùng các cây chặn cho mọi người đi trong an toàn và xe môtô cảnh sát chạy đi chạy lại để kiểm soát an ninh một cách chu đáo.Trong số hơn 10 ngàn người được ban tổ chức công bố trên loa phóng thanh, chúng tôi gặp một số người lớn và một số các em sinh viên, học sinh gốc Việt làm thiện nguyện hoặc đến đi bộ. Viễn Đông đã phỏng vấn và ghi nhận các câu trả lời như sau:Chị Huỳnh Phương Trang (áo hồng) và chồng là anh Nguyễn Mỹ đang trò chuyện với chủ bút Hoàng Mai Đạt. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Một em học sinh trung học xin miễn nêu tên trả lời: “Đây là lần đầu tiên cháu tham dự. Cháu tìm thấy những tờ rơi ở ngoài nên đến ghi danh đi bộ để giúp người bị ung thư. Theo cháu nghĩ bệnh ung thư vú cũng như các bệnh ung thư nói chung rất là quan trọng, vì càng ngày càng có nhiều người bị hơn nên cháu cảm nhận mọi người đều nên đến giúp đóng góp để Hội Ung Thư Mỹ sớm tìm ra cách chữa trị bệnh ung thư.”ghé gian hàng Viễn Đông cho biết, “Tôi được một chị bạn ở sở làm cho biết về cuộc đi bộ này nên tôi tới. Tới đây tôi thấy vui, họ ăn mặc đẹp, vui ghê. Còn bệnh ung thư đương nhiên là nó rất quan trọng, nên mọi người cần quan tâm và tham gia các cuộc đi bộ như thế này để có phương tiện chữa trị cho bệnh nhân và tìm phương thuốc chấm dứt bệnh ung thư vú.”Bốn em học sinh trường Trung Học Garden Grove: Phương Vi, July Phe, Micheel Lu, Trân Trương đến đây làm thiện nguyện. Các em cho biết, “Chúng cháu ở trong cái hội tình nguyện giúp người bị ung thư nên chúng cháu biết cái buổi đi bộ này. Chúng cháu thấy cái bệnh ung thư vú rất là quan trọng đối với người Việt Nam, nhiều người bị lắm. Đến đây chúng cháu thấy rất là vui, gặp nhiều người quen, nhất là bạn tụi con, vui lắm. Lần sau có tổ chức tụi con đi nữa.”Từ trái, chủ bút Hoàng Mai Đạt; Bác Sĩ Erin Lin chuyên về ung thư vú, giáo sư trường giải phẫu UCI; cô Minh Thủy, phu nhân (sếp thì đúng hơn) của chủ bút; và bà Giám Đốc Beckie Moore-Flati của Hội Ung Thư Hoa Kỳ khu vực Miền Tây đang đứng trước căn lều của nhật báo Viễn Đông sáng sớm Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017, tại Costa Mesa. (Thanh Phong/ Viễn Đông)“Tôi đi cái này lần đầu tiên, rất vui, sáng trời mát đi rất khỏe. Tôi biết là do trong sở làm của tôi thông báo và kêu gọi đi bộ. Là phụ nữ, tôi thấy bệnh ung thư vú rất quan trọng, mình cần phải đi khám thường xuyên, một năm đi hai ba lần cho chắc ăn, bởi vì nếu biết sớm, bác sĩ người ta có thể chữa khỏi. Hôm nay tôi dự tính đi 5 miles.”“Tôi đọc báo Viễn Đông nên biết về cuộc đi bộ này, tôi và bà xã tôi cũng đi, bà xã tôi tên là Trần Thị Kim Dung. Bả khuyến khích tôi đi. Không ngờ họ đến đông thế này, đúng là đông như kiến. Lúc nãy tôi có nghe trên loa phóng thanh nói đã có 10,000 người ghi danh. Tôi nghĩ còn hơn nữa vì nhiều người bây giờ đang đến. Tôi khâm phục tinh thần của những người tham dự, và phục sát đất ban tổ chức, họ rất thực tế, không có mời ông này, bà kia lên phát biểu nhiều như Việt Nam mình. Chỉ nói vắn tắt, vì ai cũng biết mục đích cuộc đi bộ và cứ thế mà đi mà bỏ tiền giúp. Hay thật. Lần sau họ tổ chức, thế nào tôi cũng sẽ đi.”“Cháu là sinh viên UCI, cháu có biết về bệnh ung thư, nhất là ung thư vú, vì nó hay xảy ra ở phụ nữ nên ai cũng có thể bị bất cứ lúc nào, mà chú biết, người phụ nữ hãnh diện có bộ ngực đẹp, nếu phải cắt bỏ thì còn gì buồn bằng, nên cháu có lời khuyên các bà, các chị chịu khó đi khám vú thường xuyên. Gia đình cháu ở Garden Grove, cháu thấy Cộng Đồng Việt Nam mình có nhiều chỗ giúp cho phụ nữ truy tìm ung thư vú như Hội Ung Thư Việt Mỹ, Hội Chăm Sóc Toàn Diện, Trung Tâm Y Tế Nhơn Hòa v.v. mà không có tốn tiền nên các bà, các chị hãy năng đi khám vú để yên tâm.”Đây là cuộc đi bộ lần thứ tám của Hội Ung Thư Hoa Kỳ tại Orange County và là năm thứ 25 trên toàn Hoa Kỳ.