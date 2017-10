Trí tuệ nhân tạo Intel hỗ trợ tạo ra video nhạc

Theo Engadget, Intel vừa tiết lộ đoạn clip giới thiệu bản nhạc pop Rainy Day, But We Are Together do ca sĩ Chris Lee thực hiện và là video nhạc đầu tiên được phát triển dựa trên công nghệ AI của hãng.

Hệ thống AI này tạo ra những hiệu ứng đặc biệt ấn tượng trên khuôn mặt của nghệ sĩ biểu diễn (như những giọt nước hay ngôi sao lấp lánh) bằng cách tạo hệ thống máy học để ngay lập tức tái tạo khuôn mặt trong môi trường 3D và theo dõi chuyển động của nó theo thời gian thực.

Thay vì yêu cầu Lee mang các thiết bị theo dõi chuyên dụng hoặc thuê một nhóm quay những hành động cụ thể, nhóm sáng tạo có thể tập trung vào việc chụp các cảnh được sắp xếp theo mục đích nghệ thuật của họ.

Mặc dù vẫn còn có những hạn chế trong việc áp dụng hiệu ứng trên khuôn mặt của Lee nhưng công nghệ của Intel cho thấy AI có thể hình thành những hiệu ứng đặc biệt trong các video tương lai. Nó có thể đóng vai trò như là một người trợ giúp ẩn danh, cho phép các đạo diễn và nhà quay phim tập trung hơn vào các yếu tố nghệ thuật mà không cần phải lo lắng về các hạn chế kỹ thuật.

Thành Luân