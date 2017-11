Trích xuất camera, bắt tên trộm dùng kim tiêm đe dọa chủ cửa hàng

Thông tin từ báo Công an Nhân dân, ngày 11/11, đại diện Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang cho biết, đã bắt tạm giam Lý Kim Hữu (35 tuổi, ngụ phường Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lý Kim Hữu tại cơ quan công an (Ảnh: Báo Công an Nhân dân).

Theo Công an Nhân dân, trước đó, khi đi qua cửa hàng bán vật tư nông nghiệp của anh Dương Anh Đ. (xã Đông Thạnh, huyện An Minh), Hữu phát hiện không người trông coi nên lẻn vào lấy trộm 2 mô-tơ điện trị giá gần 10 triệu đồng.

Khi đối tượng vừa lên xe bỏ chạy, anh Đ. phát hiện đuổi theo thì bị Hữu dùng kim tiêm đe dọa sẽ chích vào người lây truyền HIV. Sợ đối tượng manh động, anh Đức đành bỏ cho tên trộm cùng tang vật chạy thoát.

Báo Pháp luật TP.Sài Gòn thông tin, qua hình ảnh camera của cửa hàng thu được, Công an huyện An Minh đã nhanh chóng xác minh và bắt giữ Hữu.

Được biết, đối tượng Hữu từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Mua bán trái phép chất ma túy vừa ra tù. Để giải quyết cơn nghiện, Hữu tìm cách trộm cắp tài sản của người dân và luôn thủ kim tiêm trong người để chống trả khi bị phát hiện.

Ngọc Lài (Tổng hợp)