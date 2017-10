Triệt phá băng nhóm dùng mã tấu gây ra hàng loạt vụ cướp vùng ven Sài Gòn

– Khi thấy người nào đi 1 mình, nhóm thanh niên 9x dùng mã tấu, roi điện, bình xịt hơi cay tấn công. Nhóm này đã thực hiện ít nhất 15 vụ cướp ở vùng ven Sài Gòn.

Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự 6 nghi can, gồm Võ Nguyễn Thanh Mến, Nguyễn Vũ Kha (19 tuổi, quê Bạc Liêu), Huỳnh Thanh Sang (17 tuổi, quê Bến Tre), Võ Quang Huy (17 tuổi, quê Cà Mau), Lê Thành Văn (20 tuổi, quê Sóc Trăng), Nguyễn Hoàng Hận (23 tuổi, quê Hậu Giang) để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Nhóm thanh niên gây ra hàng loạt vụ cướp vùng ven Sài Gòn

Thời gian qua, nhiều người trình báo bị nhóm thanh niên dùng mã tấu, roi điện áp sát cướp ở trên quốc lộ 13 và tỉnh lộ 43, khu vực giáp ranh giữa Bình Dương với TP.Sài Gòn.

Vào cuộc điều tra, công an thị xã Thuận An phát hiện 6 thanh niên có nhiều điểm trùng khớp với nhận dạng của các bị hại nên tiến hành kiểm tra hành chính lúc rạng sáng hôm qua.

Quá trình kiểm tra, công an thu giữ từ một số hung khí như mã tấu, dao bầu, dao phay…Biết không thể chối tội, nhóm thanh niên thừa nhận hành vi phạm tội.

Nhóm này khai, từ cuối tháng 9 tới nay, đã gây ra ít nhất 15 vụ cướp trên địa bàn thị xã Thuận An (Bình Dương) và quận Thủ Đức, quận 12 (TP.Sài Gòn).

Nhóm này cũng thường xuyên chặn xe khách, xe tải rồi đe dọa tài xế buộc đưa tiền.

Hiện Công an thị xã Thuận An đang mở rộng điều tra vụ việc.

Thạch Quý