Trò độc ác của CSVN: Cho lính diễn tập với đạn thật sát nhà thờ, dọa giết dân

NGHỆ AN - Trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm vừa qua (30 và 31 tháng 5), cùng lúc Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đang công du Hoa Kỳ và được đến Tòa Bạch Ốc gặp Tổng Thống Donald Trump, một số giáo dân thuộc giáo họ Văn Thai, xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết có xảy ra sự việc họ bị người lạ “tấn công, gây thương tích và hư hỏng tài sản.”





Tài sản của tại tư gia của một giáo dân bị hư hại sau vụ việc họ nói là xảy ra đêm thứ Năm, 31 tháng 5, 2017. (Nguyễn Đình Thục)



Hành động tấn công này xảy ra ngay sau khi giới chức Sơn Hải tổ chức một cuộc tập trận (thứ Bảy 27 và Chủ Nhật 28/5) mà theo một số người dân địa phương thì đã có xảy ra xô xát. Cuộc tập trận này có thể là nhắm vào người dân.



Tuy nhiên, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu phủ nhận các thông tin trên và khẳng định cuộc diễn tập diễn ra suôn sẻ và cuộc sống người dân ở đây luôn “ổn định bình thường.”





Hình ảnh viên đạn người dân chụp lại hôm Chủ Nhật. (Emily Page-Le)



Linh mục Nguyễn Đình Thục nói với đài BBC rằng trong hai đêm thứ Tư và thứ Năm, sau khi linh mục cùng giáo dân làm lễ tại giáo họ Văn Thai thì xảy ra những vụ tấn công.



Linh mục Nguyễn Đình Thục, người phụ trách giáo họ Văn Thai, thuộc giáo xứ Song Ngọc, nói “có người đến rất đông cầm theo gậy gộc, vũ khí, uy hiếp và ném đá vào nhà giáo dân.”



Ông cho biết, gia đình của một giáo dân phải di tản, ba chiếc xe máy, cửa kính, tivi đều bị đập nát và người vợ phải đi bệnh viện điều trị vì bị thương.



Một giáo dân khác sở hữu cửa hàng nhôm kính cơ khí thì tài sản cũng bị đập phá nặng nề.

Theo linh mục, giáo dân nhận ra một số người trong nhóm tấn công là các “thành phần nghiện hút, ma tuý và cờ bạc trong xã nhưng cũng có một số người là ở xã khác đến.”



Có ít nhất bảy hoặc tám nhà bị hư hại nặng nề, còn lại bị bể ngói, bể cửa. Một số giáo dân đi di tản vẫn chưa dám quay về, nên vẫn chưa thống kê được thiệt hại, linh mục cho biết.



Ông nói có rất nhiều cán bộ công an xuất hiện trong hai đêm vừa rồi nhưng họ lại không ngăn cản người dân mà chỉ đứng nhìn.



Trước tình trạng căng thẳng, linh mục nói ông có yêu cầu lực lượng công an can thiệp,

“Vài cán bộ công an nói tôi nên lên xe họ đưa về vì ở ngoài dân rất đông và rất nguy hiểm. Tôi hỏi vì sao họ không ổn định trật mà cứ muốn đưa tôi về thì họ im lặng,” linh mục Thục kể lại với đài BBC.

Hôm Chủ Nhật, nhà cầm quyền tổ chức một cuộc diễn tập tại xã Sơn Hải mà địa điểm diễn tập lại ngay sát nhà thờ giáo họ Văn Thai.





Cô Nguyễn Thị Trà bị công an đánh khi tính thâu hình sự việc “diễn tập” của lính gần nhà thờ sáng Chủ Nhật.



Sơ Liêm, một nữ tu tại nhà thờ Văn Thai, cho biết khoảng 9 giờ sáng Chủ Nhật 28/5 “có hơn chục tiếng nổ ở bên sông cạnh nhà thờ.”



Sơ Liêm cho biết có một giáo dân đã “nằm trước nòng súng nói là 'không thà bắn tôi chết, còn hơn đụng đến chỗ linh thiêng này.”



Cô Nguyễn Thị Trà, một giáo dân từ giáo xứ Phú Yên, đi ngang qua, định quay phim lại sự việc thì đột nhiên bị tấn công và bị đưa lên UBND xã Sơn Hải.



Cô Trà cũng nói có một thanh niên bị đánh vào đầu chảy máu mũi và tai, trên đường đi bệnh viện thì có hiện tượng nôn mửa.



Trước những tin trên, chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc Huyện Quỳnh Lưu, ông Nguyễn Hữu Viên hoàn toàn phủ nhận các vụ việc tấn công, bất ổn tại xã Sơn Hải.



Linh mục cho biết giáo họ có khoảng 700 giáo dân nằm tách biệt khỏi giáo xứ, và xung quanh là lương dân.

Trước đó, truyền thông cộng sản đã phỉ báng các linh mục. Tờ báo Nghệ An đã nhiều lần mô tả Linh mục Thục và Linh mục Đặng Hữu Nam là những phần tử “gây kích động, phản động trong cộng đồng.”



Vào ngày thứ Năm, 1 tháng 6, chủ tịch Nguyễn Hữu Viên nói với đài BBC, “Việc diễn tập là hoàn toàn diễn ra theo kế hoạch đầu năm của huyện. Các xã có trách nhiệm báo cáo cho nhân dân về các kế hoạch của xã.”

Khi được hỏi về các vụ tấn công, các vụ bạo động thì ông Viên liên tục nhấn mạnh là “mọi chuyện bình thường, không có vấn đề gì cả.”



Về địa điểm của buổi diễn tập, ngay gần nhà thờ Văn Thai, vốn tập trung đông đúc dân cư, ông Viên nói, “Nó nằm ở trong kế hoạch nên không có vấn đề gì đâu!”



Chủ tịch Viên cũng phủ nhận thông tin sử dụng súng đạn và mìn tại buổi diễn tập. Tuy nhiên các hình ảnh lan tràn trên mạng cho thấy một người đàn ông cầm một khẩu súng trường và có vỏ đạn vương vãi trong khuôn viên nhà thờ.



“Các xã khác thì tôi không rõ, chứ xã Sơn Hải không vấn đề cả. Mối quan hệ lương dân với giáo dân bình thường. Anh em mới đi lễ dâng hoa Đức mẹ về đây,” ông Viên cho biết.



Trong khi đó trang web của Đài Truyền hình Nghệ An viết: “Trong diễn tập thực binh, trung đội dân quân cơ động xã thực hành tình huống giả định đó là giải tán một cuộc kích động, biểu tình của bà con giáo dân về sự cố gây ô nhiễm môi trường biển của Formosa tại trụ sở UBND xã.”



Xã Sơn Hải là đơn vị điểm tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017 của huyện Quỳnh Lưu, theo trang web này.



“Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ bao gồm các nội dung: chuyển xã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao; xử lý A2 theo kế hoạch bắt con tin; điều chỉnh kế hoạch phòng không nhân dân chuyển từ thời bình sang thời chiến; đưa địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và điều chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ.”



Truyền thông Việt Nam cho hay hồi tháng 4 vừa qua đã có các vụ va chạm giữa giáo dân và lực lượng công an tại Quỳnh Lưu.



Đài truyền hình Nghệ An có phóng sự ngày 26/4 nói Linh mục Nguyễn Đình Thục đã lên loa thông tin cho bà con giáo dân và kéo tới trụ sở công an huyện Quỳnh Lưu để đòi lại số hàng hóa “bị công an đạp đổ.”

Trong tháng Hai báo Nghệ An từng tuyên truyền “một số giáo dân ở Quỳnh Lưu bị kích động tụ tập gây mất an ninh trật tự.”



Báo cáo với thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại một hội nghị trực tuyến ngày 15/5, giám đốc công an tỉnh Nghệ An, Nguyễn Hữu Cầu, nói thời gian gần đây đã xảy ra tình trạng có sự “cấu kết của các thế lực phản động ngoài nước với các đối tượng cực đoan đội lốt tôn giáo.”



Giám đốc công an này cũng đề nghị nhà cầm quyền hãy cho áp dụng các “chiến lược nhằm sớm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.”



Đáp lại, linh mục Đặng Hữu Nam nói với BBC rằng những “hành vi sai trái” mà giới chức cáo buộc đã xảy ra tại Nghệ An trong năm tháng đầu năm 2017 đều bắt nguồn từ việc các linh mục sát cánh, dẫn dắt người dân đấu tranh phản đối Formosa.