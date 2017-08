Trói chồng trên võng, “xử đẹp” rồi thản nhiên bỏ đi

Bắt quả tang chồng “tâm sự” với bồ nhí

Theo trí nhớ của bác sĩ Dũng, nạn nhân vụ xẻo “của quý” này là ông Bảy Hiền, sống trong hẻm 24, đường Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Sự việc xảy ra cách đây đã mấy năm. Thời điểm đó, ông Bảy Hiền đang là công nhân xây dựng, khoảng 40 tuổi.

Hôm đó khoảng 5h sáng, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân bị mất 1/3 “của quý”, người mệt mỏi, đau đớn do mất nhiều máu, vết thương bị tương đối lâu mới được đưa đến cấp cứu. Nhận được tin báo, bác sĩ Dũng lập tức có mặt để tiến hành phẫu thuật.

Cũng may, người nhà đưa cả đoạn dương vật bị cắt rời đến kịp thời nên sau 3 tiếng đồng hồ tiến hành xử lí, “đấu nối”, ca mổ đã thành công ngoài mong đợi. Sau khi “của quý” được nối thành công, nạn nhân nức nở kể lại sự việc, ai nghe cũng rùng mình vì bà vợ tàn nhẫn nhưng cũng không khỏi trách thói trăng hoa của ông Bảy.

Theo đó, biết ông Bảy Hiền ngoại tình với người phụ nữ khác. Người vợ ghen tuông ngấm ngầm theo dõi. Khoảng 1h khuya ông bị vợ trực tiếp bắt quả tang khi đang “tâm sự” với “bà hai” ở nhà nghỉ. Sau “hiệp 1” đánh ghen tại chỗ. Hai vợ chồng “dẫn giải” nhau về nhà, cãi vã om xòm.

Khi đó đang có men rượu do kèo nhậu từ tối nên dù bản thân sai rành rành, ông Bảy vẫn cố tỏ ra bảo thủ, cãi cùn khiến bà vợ càng tức “lộn tiết”. Sau một hồi đấu khẩu, vợ chồng cũng thôi “chiến tranh”. Đang giận nhau nên chồng mắc võng ngủ ngoài, vợ vào buồng ngủ.

Khi ông Bảy đang ngáy khò khò thì bị vợ quấn võng, cột chặt lại. Giật mình tỉnh dậy, chưa biết chuyện gì xảy ra, ông Bảy đã thấy vợ tay lăm lăm cầm con dao sắc nhọn. Biết chuyện chẳng lành, ông la lên kêu cứu. Sợ hàng xóm phát hiện, bà vợ dùng khăn mặt nhét vào mồm, khiến ông ú ớ kêu không lên tiếng. Xong xuôi, bà mới vạch quần chồng rồi “nhẹ nhàng” cắt phăng 1/3 “của quý” của ông.

Giải tỏa được nỗi ấm ức, bà lạnh lùng bỏ mặc ông đau đớn, giãy giụa, bồng con nhỏ bỏ đi chứ không thèm đưa chồng đi cấp cứu. Hơn 3 tiếng đồng hồ sau, hàng xóm dậy sớm dọn hàng thấy cửa nhà ông Bảy Hiền không đóng mới ghé vào xem thì thấy ông quằn quại trên võng.

“Cũng may do 2/3 “của quý” còn lại được dây võng buộc chặt nên máu không chảy ra được, nếu không bằng ấy thời gian mới được hàng xóm phát hiện, mất nhiều máu sẽ khiến nạn nhân bị chết”, bác sĩ Dũng nhớ lại.

Trăn trở chuyện nghề

Gần 40 năm trong nghề, theo kinh nghiệm của bác sĩ Dũng, đa phần những bà vợ thực hiện hành vi cắt “chim” chồng đều do ghen tuông, chồng ngoại tình, bỏ bê vợ con ở nhà.

Thời điểm bị vợ “tùng xẻo”, nạn nhân thường đang trong tình trạng say xỉn, giữa đêm khuya. Sau 6 tiếng bị cắt, nếu không được tiến hành phẫu thuật thì “của quý” sẽ bị hư, không nối lại được nữa. Ca nối thành công hay không, sau 6 tiếng bác sĩ sẽ nhận ra qua quan sát màu sắc phần được nối ghép. “Cậu nhỏ” tím ngắn sẽ hồng hào trở lại.

“Khi bị cắt, hãy nhanh chóng để “của quý” ngâm trong đá lạnh rồi đưa cùng bệnh nhân đến viện sớm nhất”, bác sĩ Dũng khuyên. Theo bác sĩ Dũng, trước đây do công nghệ chưa phát triển nên nạn nhân dù nối lại thành công thì khi “yêu” cũng sẽ không có cảm giác.

Nhiều người sau khi nối thành công xong cảm thấy bị vướng nên đề nghị cắt đi, phẫu thuật phần đầu lại, chấp nhận bị mất 1/3 dương vật. “Những trường hợp này khi “yêu” sẽ gần như không cảm giác, nhưng vẫn có khả năng sinh con. Bởi khi “yêu” dù cảm giác dương vật không có nhưng hưng phấn có được nhờ thần kinh chỉ đạo”, bác sĩ Dũng cho biết.

Những năm gần đây, y học phát triển, bệnh nhân “gặp nạn” sẽ được tiễn hành vi phẫu, nối lại được cả mạch máu và dây thần kinh nên khả năng phục hồi cảm giác sau phẫu thuật là rất lớn. “Tuy nhiên, cũng phải ít nhất 3 năm sau khi nối ghét thành công thì đầu dương vật mới có cảm giác trở lại”, ông Dũng cho biết.

Ông Dũng nói rằng, các bác sĩ là đồng nghiệp của ông ở nước ngoài biết chuyện ở Việt Nam việc vợ cắt “cu” chồng xảy ra như cơm bữa khiến họ bất ngờ, vì ở bên họ rất hiếm xảy ra chuyện tương tự. “Ở xứ tôi, bà vợ nào dám làm vậy thì bị tù mọt gông”, ông Dũng nhớ lại lời người bạn nước ngoài.

Theo ông Dũng, những việc vợ gây thương tích cho chồng ở bộ hạ thường được giấu giếm do tâm lí xấu hổ, “xấu chàng hổ ai”. Hơn nữa khi việc bị lộ, pháp luật cũng chưa thể trừng trị những bà vợ do nạn nhân thường không có đơn yêu cầu cơ quan chức năng giám định thương tật, để có cơ sở khởi tố trước pháp luật.

“Một phần do nhận thức, một phần do lỗi từ các ông chồng nhưng phần khác do ít vụ được đưa ra pháp luật trừng trị nên tình trạng vợ “xẻo” của quý chồng vẫn thường xuyên xảy ra”, bác sĩ nhận xét

Trách nhiệm pháp lý của người chồng hoặc vợ có hành vi “ngoại tình”

Căn cứ Điều 147 “Tội vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng” trong Bộ luật Hình sự quy định như sau: “Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ, chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.

Phạm tội trong trường hợp đã có quyết định của tòa án tiêu hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”.

Theo đó, nếu vợ chồng có đăng ký kết hôn hoặc tồn tại hôn nhân thực tế theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình mà người chồng hoặc vợ có quan hệ bất chính với người khác như chung sống như vợ chồng (ăn chung, ở chung, có con chung, có tài sản chung, công khai gia đình hai bên không phản đối, hàng xóm láng giềng đều biết) thì đã vi phạm chế độ hôn nhân một vợ ,một chồng.

Tuy nhiên, để xử lý về hình sự đối với hành vi này luật quy định phải gây hậu quả nghiêm trọng (Hậu quả nghiêm trọng có thể là làm cho gia đình của một hoặc cả hai bên tan vỡ dẫn đến ly hôn, vợ hoặc chồng, con vì thế mà tự sát, v.v…) hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn tái phạm.

Nếu người chồng hoặc vợ có quan hệ bất chính với người khác nhưng không có hành vi chung sống như vợ chồng thì mới chỉ mới dừng lại ở mức độ vi phạm đạo đức, xã hội lên án, tòa án lương tâm phán xét. Như vậy, nếu ngoại tình mà chưa đến mức phải xử lý hình sự thì hành vi ngoại tình sẽ bị xử lý về hành chính.

Cụ thể theo điểm b, khoản 1 Điều 48 Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định như sau: “Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi: Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác”.

Trường hợp bị ngoại tình, vợ hoặc chồng có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm hình sự hoặc trách nhiệm hành chính đối với hành vi vi phạm của chồng hoặc vợ cũng như của “người tình bên kia” tùy theo mức độ vi phạm và hậu quả đã gây ra.

