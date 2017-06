Trời nóng quá, trứng nở thành chim con ở VN

Hình ảnh hai con chim cút mới nở (Thu Hằng/ Facebook)HÀ NỘI - Từ giữa tuần qua đến thứ Hai tuần này, nhiệt độ tại miền Bắc Việt Nam đã lên tới 100 độ F (40 độ C) hoặc nóng hơn. Hiện tượng thời tiết nóng nảy đã tràn xuống miền Trung. Tình trạng bất thường này đã khiến khu phố đi bộ ở Hà Nội vắng bóng người, nhưng ở những nơi khác thì lại đưa đến chuyện cho một số con thoát khỏi miệng ăn của người ta, như theo bản tin dưới đây.Trong thời tiết nắng nóng này, một số người mua trứng cút lộn về chưa kịp ăn đã trứng đã nở thành một bầy chim non.Trứng cút lộn mua về, chưa kịp ăn thì bắt đầu nở con vì trời quá nóng ở Hà Nội. (Thu Hằng/ Facebook)Video clip về những quả trứng cút lộn nở thành chim con đã thu hút hơn 17 ngàn lượt xem trên mạng Facebook cuối tuần qua, và hơn 7,000 lượt chia sẻ cùng với gần 6,000 ý kiến của người xem mạng.Clip này xuất phát từ Facebook Thu Hằng. Trong đoạn clip này, cô ta mô tả sự ngỡ ngàng, “Trời nóng như này chim còn phải nở chứ nói gì đến rán trứng ngoài trời, mua trứng cút lộn về chưa kịp ăn đã nở rồi.”Cô Hằng này còn dặn dò thêm, “À, với ai có ý định mua trứng về để nó nở như em, nếu phơi trứng ngoài trời thì phải để ý lúc nó đạp vỏ ra rồi thì để trong nhà (không để ngoài trời vì nắng quá sợ chết mất) chỗ nào ấm ấm thôi đừng bật quạt, với lúc nó đạp vỏ thì cứ để kệ nó cho nó tự đạp ra chứ đừng bóc vỏ ra nhé như thế nó dễ chết lắm.”Chỉ trong một thời gian ngắn đăng tải, clip này đã nhận được rất nhiều lượt xem của cộng đồng mạng. Những người chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy chim nở cũng tỏ ra thích thú.Lính ở Trường Sa chưa bao giờ thấy trứng vịt lộn nở thành con ngay tại đảo. (Sức Khỏe Đời Sống)Facebook Ngọc Nhi cho biết, “Chưa bao giờ nhìn thấy chim cút nở, lần này nhìn thấy đủ để biết thời tiết nắng nóng thế nào rồi.”Nickname Ánh Quỳnh viết, “Thời tiết nóng quá không gì là không thể xảy ra các bác nhỉ?”Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người dùng bày tỏ thích thú muốn tìm mua trứng cút lộn về để cho nở rồi nuôi.Theo lời chia sẻ của Thu Hằng (sinh sống tại Hà Nội) cho biết mẹ của cô mua trứng cút lộn về để ăn, để được ba hôm chưa kịp ăn thì cô bắt đầu thấy trứng có hiện tượng nở thành con, ban đầu chỉ nở con đầu tiên và tiếp đó các quả khác cũng có hiện tượng nở vì lý do “trời nắng quá.”Trước những ý kiến hoài nghi về tính xác thực của câu chuyện, Thu Hằng nói, “Đấy là sự thật, tôi không dựng chuyện lên đâu.”Được biết, số chim cút con này Thu Hằng vẫn đang chăm sóc và đã có một người chị nhận nuôi.Trước đó, báo Sức Khỏe Đời Sống có loan tin về trứng vịt lộn của những người vợ gửi chồng ở Trường Sa nở thành đàn vịt do thời tiết nắng nóng cũng khiến nhiều người ngạc nhiên.Theo đó, 100 quả trứng vịt lộn mà những người vợ mang ra tặng chồng đang công tác trên đảo Tốc Tan và ở Phan Vinh đã có 23 quả nở thành vịt con. Trong đó, ở đảo Tốc Tan có 6 vịt con, ở Phan Vinh có 17 vịt con. Các quân nhân ở Trường Sa cho biết họ chưa bao giờ được thấy trứng vịt lộn nở thành con ngay ở đảo như vậy.