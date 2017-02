Trộm 70 cây vàng rồi đi gửi tiết kiệm, xây nhà

HUẾ - Vào đêm thứ Sáu 10/2, ngay khi nhận được tin báo của chủ khách sạn Hoàn Kiếm, phường Vỹ Dạ bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy đi một số lượng tài sản có giá trị rất lớn, khoảng trên 100 lượng vàng SJC.

Trong vòng một ngày, công an đã bắt nghi can Phan Thị Hòa, 32 tuổi, trú tại thôn Lại Tân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.





Nghi can Hòa mặc áo cam, đeo khẩu trang đang bị bắt.



Phan Thị Hòa khai rằng trước đây từng làm thuê cho chủ khách sạn Hoàn Kiếm nên cô biết rõ đường đi lối lại trong nhà và nhiều lần quan sát thấy ông bà chủ nhà đếm và cất tiền. Lợi dụng, chủ khách sạn để tài sản sơ hở, nên Hòa lần lượt thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Từ tháng 10 năm 2015 đến nay, Hòa đã liên tục chín lần lấy trộm tài sản của chủ khách sạn, lấy được tổng số tài sản khoảng 70 cây vàng.



Sau khi lấy trộm được tài sản, Hòa mang cất giấu và đem bán chi tiêu hàng ngày, xây nhà, gửi tiết kiệm, cho vay mượn và đầu tư “làm ăn” cho một công ty gần $22,000 Mỹ kim.



Phan Thị Hòa diễn lại cảnh lấy tiền của chủ khách sạn Hoàn Kiếm

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hòa tại xã Phú Mậu (huyện Phú Vang), lực lượng công an tịch thu một số tài sản và giấy tờ có liên quan gồm: 2.7 lượng kim loại màu vàng, $500, một sổ tiết kiệm $11,000 mang tên Phan Thị Hòa và một số tài liệu sổ sách ghi nợ, buôn bán khác.







Hòa diễn lại cảnh lấy tiền của chủ khách sạn





Công an TP Huế đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở và đang phối hợp các phòng nghiệp vụ công an tỉnh để điều tra mở rộng vụ án, làm rõ thêm hành vi trộm cắp tài sản của Phan Thị Hòa.

Đây là chuyện vẫn thường xảy ra cho những gia đình có thuê người giúp việc và thường hay để số lượng tài sản lớn trong nhà.