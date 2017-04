Trộm đột nhập cao ốc bị bắt vì ngủ quên

SÀI GÒN - Công an đã bắt Phạm Minh Thành, 39 tuổi, để điều tra tội ăn trộm. Thành từng đến cao ốc 33 tầng trên đường TĐ Thắng, quận 1, nên biết nơi này có nhiều văn phòng, tài sản. Tối thứ Bảy, Thành bỏ xà beng, búa, đục, dây thừng, găng tay, quần áo vào trong balô, đón xe ôm đến tòa nhà. Khi lên đến tầng 11, thấy không có camera an ninh, anh ta dùng xà beng cạy cửa phòng rồi đột nhập vào trong.

Tên trộm sau đó nạy các tủ, phòng riêng lục tìm tài sản. Sau khi lục tung két sắt nhưng không có gì, hắn quơ bốn chiếc laptop, máy ảnh bỏ vào balô.

Do buồn ngủ nên Thành giấu balô trên la phông rồi lăn ra ngủ. Rạng sáng hôm sau, lao công đến để dọn dẹp thì khám phá trộm đang ngủ, liền báo nhân viên bảo vệ đến bắt giữ.



7 đại gia Việt sắp chia nhau $80 triệu từ Nhật Bản

BÌNH DƯƠNG – Theo tin của Reuters, công ty hóa chất Nhật Bản Earth Chemical trong tháng Năm tới sẽ hoàn tất thương vụ mua 100% cổ phần của công ty Á Mỹ Gia, một doanh nghiệp chuyên về kinh doanh hóa mỹ phẩm với giá 8.9 tỷ yen ($80 triệu Mỹ kim).

Á Mỹ Gia là một doanh nghiệp thành lập năm 2003 tại Bình Dương, chuyên sản xuất các sản phẩm hóa phẩm tẩy rửa và vệ sinh gia dụng và doanh thu vài chục triệu Mỹ kim mỗi năm.

Sau khi thương vụ kết thúc, bảy cổ đông sáng lập của Á Mỹ Gia sẽ chia nhau số tiền nói trên. Hai cổ đông lớn nhất, mỗi người sẽ thu về khoảng $18 triệu Mỹ kim.

Trong mấy năm gần, nhiều công ty từ Nhật, Thái Lan, Ấn Độ đã thâu tóm nhiều doanh nghiệp Việt có tiềm năng, nổi bật như các thương hiệu Daina (băng vệ sinh), X-Men (dầu gội), Prime (gạch xây dựng).

Gần đây, SCG (Thái Lan) đã bỏ ra $156 triệu mua lại một công ty xi măng tại miền trung Việt Nam sau khi đã mua Prime với giá gần $218 triệu năm 2012 và mua các doanh nghiệp nhựa hàng đầu Việt Nam.

Đóng vũ trường V 18 Club

CẦN THƠ - Ngày thứ Tư, nhà chức trách cho biết TP Cần Thơ đã quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của vũ trường V 18 Club, phường Tân An, quận Ninh Kiều. Thời hạn thu hồi và buộc vũ trường này ngưng hoạt động là từ 31-3-2017. Giấy phép hoạt động vũ trường được cấp cho người đại diện là bà Lâm Thị Quỳnh Như, 29 tuổi, người đại diện công ty Khách Sạn Quốc Tế.

Trong suốt thời gian hoạt động, vũ trường này đã xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Công an cho biết kể từ khi được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh vũ trường từ ngày 18-12-2013, vũ trường V 18 Club đã có ít nhất 9 vụ gây rối, đánh nhau, chém người gây thương tích, trong đó có vụ dẫn đến chết người.

Trong số những vụ gây rối tại vũ trường này, có 6 vụ đã bị xử phạt vi phạm hành chính, 3 vụ còn lại thì cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án vì gây hậu quả nghiêm trọng.



Xe chở phó tổng giám đốc điện EVN lao xuống vực

QUẢNG NAM - Xe chở đoàn công tác của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam, EVN, trên đường vào các công trình thủy điện tại huyện Nam Giang thì gặp nạn, lao xuống vực sâu mấy chục mét vào sáng thứ Tư.

Chiếc xe 7 chỗ ngồi đã chở đoàn công tác đi kiểm tra tại một số công trình điện tại huyện Nam Giang. Khi đến đoạn đường đất vào công trình thủy điện Sông Bung 2, đoạn gần cầu Sông Bung 4, thôn Bà Đí, xã Zuôl, do đường trơn trợt, chiếc xe chở năm người trượt khỏi đường, lao xuống vực sâu vài chục mét.

Tai nạn không gây chết người, chỉ có bốn người bị thương được đưa vào trung tâm y tế huyện, một người bị thương đưa ra Đà Nẵng điều trị. Trên xe có Nguyễn Cường Lâm, phó tổng giám đốc EVN. Ông này bị thương nhẹ nhưng cũng được đưa đi bệnh viện điều trị.



Hai học sinh lớp 7 chết đuối khi tắm hồ

ĐẮC NÔNG - Nhóm học sinh rủ nhau ra hồ chơi, không may ba học sinh bị đuối nước. Trong đó hai học sinh thiệt mạng. Các nạn nhân được chở tới bệnh viện tỉnh Đắk Nông. Ba em này là Từ Văn Gia Kiệt, Huỳnh Phúc Gia Bảo, Đinh Quốc Cường. Hai Kiệt và Cường đã thiệt mạng, Bảo đã qua cơn nguy kịch.

Khoảng 2 giờ trưa thứ Tư, khoảng 10 học sinh lớp 7A, trường Trần Phú, thị xã Gia Nghĩa, rủ nhau ra khu vực Cụm công trình thủy lợi thị xã Gia Nghĩa chơi.

Tại đây, Kiệt, Bảo, Cường và Trần Đăng Cơ cùng rủ nhau xuống hồ nước tắm. Tuy nhiên, trong lúc tắm thì Cơ có dấu hiệu bị chuột rút nên các bạn ra lao ra cứu nhưng cũng bị đuối nước theo. Trong khi Cơ được cứu, ba học sinh còn lại bị chìm xuống nước và được người dân vớt đưa đi bệnh viện.



Sập hầm vàng, một thợ phu thiệt mạng

QUẢNG NAM - Cặp vợ chồng vào bãi vàng Bồng Miêu để khai thác vàng bất hợp pháp thì hầm bị sập, vùi chết người chồng. Ngày thứ Tư, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh cho biết cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể của ông Nguyễn Đức Trọng, 58 tuổi, trú Quảng Trị, cho gia đình lo hậu sự. Công an cho biết vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng thứ Ba, hai vợ chồng ông Trọng và bà Phạm Thị Dưỡng, 59 tuổi, cùng trú huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, vào khu vực đồi Sim để đào vàng bất hợp pháp.

Hầm vàng được chống đỡ thô sơ, khi đào sâu lòng núi thì đất đá bất ngờ bị sập xuống khiến ông Trọng bị vùi sâu dưới lòng đất.



Thiếu nữ 16 tuổi chết trong nhà trọ

SÀI GÒN – Một thiếu nam 17 tuổi ngủ dậy phát giác bạn gái kém mình một tuổi đã thiệt mạng. Tối thứ Tư, công an quận Thủ Đức điều tra vụ Lê Thị Ngọc Hiền, 16 tuổi, ngụ huyện Củ Chi bị thiệt mạng.

Đêm thứ Ba, Hiền cùng với bạn là Nguyễn Thành Nhiên, 17 tuổi, quê Sóc Trăng, và một số người khác đi chơi và ăn uống. Đến khuya, cả hai cùng về nhà trọ của chú của Nhiên nằm trong khu đô thị Đại Học Quốc gia, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, để ngủ nhờ.

Gần trưa ngày thứ Tư, Nhiên thức dậy thì thấy Hiền nằm bất động. Khi đụng vào người bạn gái, thanh niên khám phán bạn gái đã chết.

Cảnh sát truy kẻ nổ súng làm 2 thanh niên nhập viện

HÀ TĨNH - Hai thanh niên nhập viện trong tình trạng bị thương ở chân và đùi do hỏa khí gây ra. Do vết thương nặng nên một người đã phải chuyển ra Hà Nội điều trị.

Dương Mạnh Cường, 24 tuổi, ngụ phường Tân Giang, và Võ Khắc Phương, 25 tuổi, ngụ phường Nam Hà phải nhập viện cấp cứu.

Rạng sáng thứ Tư, sau khi ăn đêm tại một quán ăn ở thành phố Hà Tĩnh, Cường và anh Phương lên xe taxi để về nhà. Khi xe chạy đến vòng xuyến giao nhau giữa quốc lộ 1A và đường Hàm Nghi, họ bị người ngồi trên xe khác nổ súng vào phía cửa sau xe.

Vụ bắn khiến Cường và Phương bị thương nặng ở chân và đùi do hỏa khí gây ra.

Tạm giữ 5 tấn phân bón ngoại quốc không giấy tờ

VĨNH LONG - Sáng thứ Tư, nhà chức trách khám phá vụ vận chuyển 5 tấn phân bón do nước ngoài sản xuất không có chứng từ theo quy định.

Cảnh sát kinh tế công an đã kiểm tra xe tải do tài xế Phan Văn Cường, 39 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, đang chuẩn bị qua bến phà Đình Khao, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, vận chuyển 5 tấn phân bón các loại do nước ngoài sản xuất.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng hóa là ông Nguyễn Phước Quang, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, không thể trình các hóa đơn chứng từ có liên quan. Cảnh sát đã tịch thu hết 5 tấn phân.

Chồng chém vợ rồi tự tử

ĐẮC LẮC - Trong lúc cãi vã nhau, chị Thảo bị chồng dùng dao chém thẳng vào đầu, vỡ sọ, nguy hiểm đến tính mạng. Người chồng sau đó cũng dùng dao cứa cổ tự tử nhưng bất thành.

Trưa thứ Tư, bệnh viện tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận bệnh nhân Phan Thị Thảo, 35 tuổi, ngụ thôn Đắk Hoa, xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, trong tình trạng bị chém vỡ sọ, vết thương não hở, choáng mất máu não.

Bác sĩ đã giải phẫu các vết thương cho bệnh nhân. Sau gần 3 giờ được phẫu thuật và truyền 7 đơn vị máu, bệnh nhân Thảo vẫn đang hôn mê.

Cùng vào bệnh viện là anh Bùi Ngọc Thạch, 45 tuổi, chồng chị Thảo, đang được bác sĩ điều trị vết thương ở cổ, cẳng tay trái nhưng vẫn rất tỉnh táo.

Sáng hôm đó, vợ chồng Thảo đã cãi nhau nhau. Trong lúc nóng giận, Thạch dùng dao chém nhiều nhát vào đầu Thảo khiến người vợ gục ngã xuống đất. Sau đó, anh này dùng dao cứa thẳng vào cổ mình để tự tử nhưng không chết.

Lâm tặc đốt 9 xe máy Đoàn kiểm tra rừng bị

QUẢNG NGÃI - Trong lúc đoàn kiểm tra đang làm nhiệm vụ thì bị các đối tượng phá rừng gom 9 xe máy lại rồi đốt cháy hết thảy. Vụ này xảy ra sáng thứ Tư tại xã Đức Phú, huyện Mộ Đức. Lực lượng bảo vệ rừng vào khu vực tiểu khu rừng phòng hộ 312, phát hiện và phá bỏ 5 hầm than và thu giữ nhiều dụng cụ để chặt phá rừng làm than của các đối tượng phá rừng. Lợi dụng lúc đoàn kiểm tra đang thực hiện nhiệm vụ thì lâm tặc đã gom 9 xe máy lại và đốt cháy toàn bộ. Lực lượng công an đã vào cuộc điều tra, truy bắt các đối tượng gây ra vụ đốt xe này.

