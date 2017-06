Trực thăng chở khách từ trung tâm thành phố đến sân bay

SÀI GÒN – Trong tuần qua, chiếc trực thăng VN-8602 của công ty trực thăng Miền Nam (VNH South) đã thực hiện một chuyến bay thử nghiệm cho công ty đầu tư Times Square, nhằm kiểm tra việc đón trả khách tại sân bay Tân Sơn Nhất và bãi đáp trực thăng trên nóc tòa nhà Times Square.Times Square cho biết, doanh nghiệp này và VNH South đã ký hợp đồng nguyên tắc dài hạn để bay phục vụ khách hạng sang, lãnh đạo của tòa nhà Times Square và khách hàng lưu trú tại khách sạn Reverie Sài Gòn di chuyển từ bãi đáp Times Square đi phi trường Tân Sơn Nhất và ngược lại.Trước đó, quân đội đã đồng ý cho phép xây dựng sân đáp trực thăng trên nóc tòa nhà Times Square và mở đường bay trực thăng để phục vụ bay hàng không chung, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thảm họa, bay cấp cứu y tế trong vùng trời Sài Gòn.Hiện ở Sài Gòn có khoảng 10 sân đậu trực thăng trên các tòa nhà cao tầng, trong đó có một số công trình như tòa tháp Bitexco, khách sạn Tân Sơn Nhất Sài Gòn, Trung tâm thương mại Diamond Plaza, tòa nhà Times Square.HUẾ - Sáng thứ Bảy, một công nhân của Điện Lực Bắc Sông Hương đã bị tai nạn lao động trong lúc sửa chữa trụ điện tại đường Đào Duy Anh. Nạn nhân Phạm Phú Nam Sơn, 39 tuổi, là công nhân bậc 5 của Điện lực Bắc Sông Hương thuộc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế.Vào khoảng 7 giờ sáng ngày thứ Bảy, khi Sơn cùng một đồng nghiệp được xe gàu đưa lên sửa chữa một cột điện đường dây 22KV, đoạn gần giao nhau với đường Tăng Bạt Hổ, TP Huế. Từ xe gàu, anh Sơn leo qua cột điện và buộc dây an toàn vào cột ở khoảng cách 7 mét bên trên mặt đất để tiến hành sửa chữa.Bất ngờ, anh bị dòng điện giật bất tỉnh nằm vắt trên cột điện. Rất may, Sơn có đeo dây an toàn cẩn thận nên không bị rơi xuống đất mà nằm nguyên vị trí ở phía trên cột điện. Các đồng nghiệp đã đưa anh xuống đất và chuyển tới bệnh viện Huế."Nạn nhân bị phỏng ngực và tay thuộc dạng nhẹ và đang được điều trị tại bệnh viện. Hiện tinh thần anh Sơn hoàn toàn tỉnh táo. Chúng tôi đang tập trung để lo cho nạn nhân,” ông Nguyễn Đại Phúc, phó giám đốc công ty Điện Lực Thừa Thiên Huế cho biết.Sơn bị bất tỉnh trên cột điện là do bị điện phóng trúng qua người, vì lưới điện 22KV nếu tới phạm vi gần vượt qua khoảng cách an toàn thì sẽ bị điện phóng qua.HUẾ - Giám đốc chi nhánh Vận Tải Đường Sắt Thừa Thiên - Huế cho biết vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, chỉ có một số xe máy trên toa tàu bị hư hỏng. Trưa thứ Bảy, toa tàu chở hàng của đoàn tàu TN2 chạy hướng Nam - Bắc đã xảy ra hỏa hoạn tại khu vực Cầu Hai - Đá Bạc, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc.Phát giác sự việc, công nhân ngành đường sắt đã ra tín hiệu yêu cầu đoàn tàu dừng lại. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế với sự trợ giúp của người địa phương. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, chỉ có một số xe máy trên toa tàu bị cháy sém. Chưa biết nguyên nhân.SÀI GÒN - Xe máy chỉ còn lại đống sắt vụn sau khi bị xe tải cuốn vào gầm và kéo lê trên đường Kha Vạn Cân. Người đàn ông 50 tuổi được chuyển đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Tai nạn xảy ra trưa thứ Sáu.Nam tài xế lái xe tải chạy trên đường Kha Vạn Cân hướng về vòng xoay Linh Đông, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, xe tải bất ngờ va chạm với xe máy do ông Chung Văn Quý, 50 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, cầm lái.Sự va chạm khiến ông Qúy bị thương, được người dân đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Chiếc xe máy lọt dưới gầm xe tải và bị kéo lê nhiều mét. Chiếc xe máy nát vụn, nhiều mảnh vỡ rơi vãi khắp mặt đường.Nạn nhân Quý bán cá viên chiên, đồ ăn nhanh. Trưa cùng ngày, người đàn ông 50 tuổi đi giao hàng cho khách thì xảy ra tai nạn.CẦN THƠ – Viện Kiểm Sát đã gia hạn tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân – nguyên giám đốc công ty Nông Thủy Sản Tây Nam, trụ sở tại tỉnh Hậu Giang, và Phạm Tường Thi - nguyên giám đốc công ty Tấn Tiến.Đây là hai trong sáu bị can đang bị tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân Hàng Agribank chi nhánh Cần Thơ.Năm 2010 chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản. Theo đó, các doanh nghiệp có ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân sẽ được hỗ trợ 100% lãi suất trong hai năm đầu và 50% từ năm thứ ba trở đi.Lợi dụng chính sách trên, tháng 1, 2012, công ty Tây Nam ký hợp đồng tín dụng có giá trị hàng trăm ngàn Mỹ với ngân hàng Agribank Cần Thơ để vay vốn trong thời hạn 10 năm.Để vay tiền, ông Nhân thế chấp siêu thị Citimart mà công ty Tây Nam vừa trúng đấu giá $4.5 triệu nhưng lại được một đơn vị thẩm định giá $14.5 triệu. Sau đó, Nhân được ngân hàng cho vay $12.6 triệu. Sau khi được giải ngân, Nhân sử dụng số tiền không đúng mục đích theo hợp đồng vay vốn. Nhân dùng số tiền này để mua bất động sản và tiêu xài cá nhân.