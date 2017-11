Trump cảnh cáo Bắc Hàn, nhưng mở đường để thương lượng

Không vui với tổng thống Mỹ. Hàng ngàn người đã biểu tình chống ông Trump bên ngoài Tòa Đại Sứ Mỹ ở thủ đô Seoul vào đêm thứ Ba. Họ cho rằng ông Trump gây căng thẳng với Bắc Hàn nhằm ép Nam Hàn phải mua vũ khí Mỹ. (Woohae Cho/ Getty Images)

SEOUL - Trong lúc có mặt trên bán đảo Triều Tiên, Tổng Thống Donald Trump đã cảnh cáo cộng sản Bắc Hàn rằng nếu cần thì Hoa Kỳ sẵn sàng dùng hết sức mạnh quân sự để bảo vệ nước Mỹ và các đồng minh. Chuyến viếng thăm Nam Hàn hôm thứ Ba đã đưa ông đến ngay chính giữa tình trạng bế tắc về hạt nhân với chế độ Bình Nhưỡng.



Tuy nhiên, với giọng điệu thay đổi mà người ta có thể nhận thấy, từ lời lẽ hung hăng đối với nước cộng sản cô độc này, ông Trump cũng đã cho thấy thái độ sẵn sàng thương lượng, khi ông khuyến khích Bình Nhưỡng hãy "ngồi vào bàn" đàm phán và "tạo một thỏa thuận."



Trong một cuộc họp báo chung với Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in, Tổng Thống Trump nói mặc dù ông hy vọng sẽ dùng mọi thứ biện pháp ngoại trừ quân sự, nhưng ông vẫn sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết "để ngăn chặn lãnh tụ độc tài Bắc Hàn đang đe dọa nhiều sinh mạng... một cách không cần thiết."

Trong ngày đầu tiên của chuyến công du hai ngày tại Nam Hàn, ông Trump nói, "Chúng ta không thể cho phép bắc Hàn đe dọa mọi thứ mà chúng ta đã xây dựng."



Rồi ông nói thêm, "Chúng ta hy vọng với Thiên Chúa rằng chúng ta sẽ không bao giờ phải dùng đến hết các khả năng quân sự của Hoa Kỳ."





Vui với tổng thống Mỹ. Tổng Thống Moon Jae-In (phải) đang bắt tay Tổng Thống Donald Trump trong cuộc họp thượng đỉnh của họ tại Dinh Tổng Thống ở thủ đô Seoul ngày thứ Ba, 7 tháng 11. Vì thời tiết xấu, ông Trump đã phải hủy bỏ chương trình đến vùng phi quân sự từng được dàn xếp để gây áp lực với Bắc Hàn vào sáng thứ Tư. (Jeon Heon-Kyun - Pool / Getty Images)



Tổng thống Hoa Kỳ cũng kêu gọi thế giới hãy hành động, và nói rằng "mọi quốc gia có trách nhiệm, trong số đó có Trung Quốc và Nga," đều phải nỗ lực để đưa đến việc chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn.



Ông Trump nói rằng ông đã nhìn thấy "nhiều bước tiến bộ" trong việc đối phó với Bắc Hàn, mặc dù ông không cho biết ông có muốn có những cuộc đàm phán ngoại giao trực tiếp hay không.



Cũng trong cuộc họp báo chung, Tổng Thống Moon nói rằng ông và Tổng Thống Trump đã đồng ý áp dụng áp lực và những biện pháp chế tài tối đa đối với Bắc Hàn, cho tới khi nào nước này "thành khẩn" trở lại với những cuộc đàm phán về việc giải trừ các chương trình hạt nhân và hỏa tiễn của họ.



Trước đó, khi máy bay đáp xuống tại căn cứ không quân Osan Air Base ở bên ngoài Seoul, Tổng Thống và Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump từ chiếc phi cơ Air Force One bước xuống thảm đỏ, lúc ông bắt đầu một chuyến viếng thăm có thể làm trầm trọng thêm những mối căng thẳng với Bắc Hàn.



Cảnh sát Nam Hàn được đặt trong tình trạng cảnh giác mức cao, để theo dõi các cuộc biểu tình của cả những người chỉ trích lẫn những người ủng hộ ông Trump.



Được bao quanh bởi hàng ngàn cảnh sát viên và một chu vi chặt chẽ được tạo ra bởi nhiều chiếc xe bus, hàng trăm người đã tụ tập để biểu tình phản đối ông Trump tại đại lộ gần Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ. Họ cầm những biểu ngữ viết "No Trump" (Không Trump) và "No War" (Không Chiến Tranh).



Những người biểu tình tố cáo vị tổng thống nói năng thẳng thừng này đang gây ra căng thẳng với Bắc Hàn nhằm ép Nam Hàn mua thêm vũ khí của Mỹ.



Họ cũng chỉ trích ông vì ép Seoul phải thực hiện lại một hiệp ước thương mại tự do song phương giữa hai nước, để tạo thuận lợi nhiều hơn cho Hoa Kỳ.



Cũng trong ngày thứ Ba, ông Trump đáp trực thăng bay tới trại Camp Humphreys, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ, và gặp các quân nhân Mỹ và Nam Hàn, cùng với Tổng Thống Moon.



Sau khi gặp các chỉ huy quân đội về vấn đề Bắc Hàn, ông Trump nói với các phóng viên, "Cuối cùng thì tất cả sẽ đem lại kết quả, luôn luôn có hiệu quả, chắc chắn phải mang lại thành quả." Ông không nói rõ hơn là làm sao có kết quả với Bắc Hàn.



Ông Trump ca ngợi Tổng Thống Moon, hoan nghênh nhà lãnh đạo Nam Hàn này vì việc "hợp tác lớn lao," bất chấp những dị biệt về cách thức đối phó với Bắc Hàn, và về một hiệp ước thương mại giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc.



Donald Trump đang ở trong vòng công du đầu tiên tại Á Châu, và Tổng Thống Hoa Kỳ sẽ phải ứng xử một cách tốt nhất.