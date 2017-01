(VienDongDaily.Com - 31/12/2016)

Người Úc xem bắn pháo bông tại Vịnh Sydney. Úc là một trong các quốc gia đầu tiên đón năm mới 2017. (Lisa Maree Williams/ Getty Images)



Trump chúc mừng năm mới đến 'các kẻ thù,' Putin nhìn nhận 2016 là năm khó khăn, bà Thái Anh Văn khuyên dân 'bình tĩnh' đề phòng Trung Cộng



Trong những giờ phút cuối cùng của năm 2016, các lãnh đạo trên khắp thế giới đã có vẻ sẵn sàng đón nhận một năm mới với khởi sự mới, bỏ qua những gì không tốt đẹp trong năm cũ.

Thế nhưng Tổng Thống đắc cử Donald Trump đã không thể bước qua một năm mới mà không nói mấy lời chọc giận những ai chỉ trích, không ưa ông.



Pháo bông nổ tung trên bầu trời thành phố Yogyakarta, Nam Dương vào sáng sớm Chủ Nhật, 1 tháng Giêng, 2017. (Ulet Ifansasti/ Getty Images)



Vào sáng thứ Bảy, ông viết tweet mấy lấy “chúc tết” như sau: “Chúc Mừng Năm Mới đến tất cả mọi người, kể cả nhiều kẻ thù của tôi và những ai đã chiến đấu chống tôi và thua thê thảm đến nỗi họ không biết phải làm gì hết. Thương yêu!”



Năm 2016 của ông Trump đã kết thúc với thành quả ông đắc cử đầu tháng Mười Một, thế nhưng ông đã liên tục tranh cãi với các đảng viên Dân Chủ, những đảng viên trong chính đảng Cộng Hòa của ông, cãi nhau với những nhân vật nổi tiếng và với giới truyền thông.



Ông đã ca ngợi Tổng Thống Nga Vladimir Putin vào ngày thứ Sáu vừa qua, làm cho những ai lo lắng về thế lực của Nga lại càng bất an. Những người này đã ủng hộ những biện pháp trừng phạt Nga về tội can thiệp vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ.



Trong khi đó tại Moscow, Tổng Thống Putin đã đọc diễn văn chúc mừng năm mới đến toàn dân của ông, và ông đã nhìn nhận rằng năm 2016 là một năm khá phức tạp cho đất nước Nga. Nước Nga đã bị tố cáo dùng tin tặc để đột nhập hệ thống điện toán tại Mỹ để ăn cắp thư của đảng Dân Chủ và gây tai hại cho đảng này, và quân đội Nga cũng can thiệp sâu đậm vào cuộc chiến đẫm máu tại Syria.



Người dân tụ tập tại công trường Times Square ở thành phố New York vào đêm thứ Bảy. Tuy nhiệt độ rơi xuống dưới mức đông đá, gần một triệu người đã đứng chờ vài giờ để xem chương trình thả trái banh đón mừng năm mới. (Yana Paskova/ Getty Images)



Ông Putin nói, “Năm vừa qua không là năm dễ dàng, thế nhưng những khó khăn mà chúng ta cùng đối phó đã đoàn kết chúng ta lại, khích lệ chúng ta mở rộng nguồn tài nguyên lớn của chúng ta để tiến tới. Điều quan trọng là chúng ta tự tin ở chính mình, ở sức mạnh của chúng ta, ở đất nước của chúng ta.”



Trong khi ấy, Tổng Thống Barack Obama dùng bài diễn văn năm mới để nhắc người Mỹ hãy nhìn lại những thành quả mà chính phủ của ông đã mang lại cho đất nước trong tám năm qua, kể cả chương trình bảo hiểm y tế Obamacare, triệt hạ thủ lãnh Osama bin Laden, và tái lập bang giao với Cuba.



Tại Âu Châu, nữ Thủ Tướng Đức Angela Merkel nói rằng năm 2016 là một năm mà thế giới “bị lật ngược.” Bà Angela Merkel đang phải đối phó trước một cuộc tái tranh cử được tiên đoán rất khó khăn cho bà.



Trong bài diễn văn dành cho toàn dân Đức, nữ thủ tướng nhắc tới mối đe dọa khủng bố Hồi giáo là thử thách lớn nhất cho đất nước sau khi xảy ra vụ tấn công vào một chợ Giáng Sinh tại Bá Linh trước ngày lễ Noel.

Sự việc Vương Quốc Anh rời khối Liên Minh Âu Châu vào mùa hè vừa qua cũng đè nặng tâm tư của bà Merkel. Bà nói trong bài diễn văn mừng năm mới 2017, “Và, đúng, Âu Châu phải chú tâm vào vấn đề là không gì tốt hơn cho quyền lợi quốc gia. Nhưng người Đức chúng ta không nên tin rằng mỗi quốc gia sẽ có một tương lai khá hơn nếu tự đi một mình.”



Tại Pháp, Tổng Thống Francois Hollande sắp mãn nhiệm kỳ dùng bài diễn văn mừng năm mới để chỉ trích những gì mà ông cho là khuynh hướng chủ nghĩa quốc gia đang gia tăng, đề cao những quan điểm chống di dân và chống Âu Châu.



Ông nêu câu hỏi với người Pháp, “Làm sao chúng ta có thể tưởng tượng đất nước chúng ta cúi mình đằng sau những bức tường, co rút vào thị trường nội bộ, trở về với tiền tệ quốc gia cũ, và thêm thái độ kỳ thị trẻ em trong đất nước của chúng ta dựa theo sắc tộc của chúng?”



Ở những nơi khác trên thế giới, các nguyên thủ quốc gia muốn củng cố niềm hy vọng sau những xáo trộn trong xã hội, chính trị và kinh tế.



Tại Phi Luật Tân, Tổng Thống thô lỗ Rodrigo Duterte đã gạt bỏ những lời chỉ trích ông về việc thi hành chính sách chống ma túy mà theo đó mấy ngàn người bị giết, bất kể sự quan tâm về nhân quyền. Ông nói người Phi Luật Tân hãy lạc quan hơn trong năm 2017.



“Tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ tận hưởng một năm mới bằng cách cho thấy tình thương, sự đoàn kết, cảm thông, hạnh phúc và lạc quan về những ước vọng cá nhân và nguyện vọng của đất nước,” ông Duterte nói trong thông điệp đọc trên đài truyền hình.



Trong khi đó nữ Tổng Thống Thái Anh Văn của Đài Loan đã nói đến chính trị khá nhiều trong cuộc họp báo cuối năm. Bà nói đến sự căng thẳng đang gia tăng giữa Đài Loan với Trung Quốc sau khi ông Trump phá một tiền lệ và nhận cú điện thoại chúc mừng đắc cử của bà.



Nữ tổng thống nói rằng bà không muốn đất nước tự trị nhỏ bé của bà bị rơi vào một cuộc xung đột, khi mà Bắc Kinh vẫn xem Đài Loan như một phần lãnh thổ của Trung Quốc, trong khi Đài Loan muốn được độc lập.

Bà Thái Anh Văn nói, “Miễn là chúng ta cứ giữ bình tĩnh, đầu óc sáng suốt và duy trì một thái độ uyển chuyển, tôi tin rằng chúng ta sẽ tìm một giải pháp cho phép cả hai bên có thể duy trì mối quan hệ hòa bình và ổn định.”