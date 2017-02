Trump có dùng một loại thuốc trị rụng tóc

Donald Trump (Getty Images)



NEW YORK – Ông Harold Bornstein, bác sĩ riêng của Tổng Thống Donald Trump, vẫn thường nói chuyện với báo chí và mới đây tiết lộ vài chuyện riêng của ông Trump.



Trong một cuộc phỏng vấn mới do báo New York Times tuần qua, ông Bornstein tiết lộ rằng ông Trump có dùng một vài loại thuốc mà trước đó bác sĩ không được tiết lộ.



Đó là finasteride, một loại thuốc trị bệnh tuyến tiền liệt nhưng cũng có thể được dùng (và trong trường hợp của ông Trump) để điều trị chứng rụng tóc, và một loại thuốc cho bệnh da Rosacea.



Đây là bản tin của báo NY Times:



- Tổng thống Trump dùng thuốc cho ba chứng bệnh, trong số đó có một loại thuốc có liên quan tới tuyến tiền liệt để thúc đẩy tóc mọc. Tiến sĩ Harold N. Bornstein, bác sĩ lâu năm của ông Trump, cho biết trong một loạt phỏng vấn mới đây.



- Các loại thuốc khác là thuốc trụ sinh để kiểm soát bệnh rosacea, một vấn đề da thông thường, và một statin cho cholesterol và lipid mức cao trong máu.



- Bác sĩ Bornstein cũng nói rằng hàng ngày ông Trump dùng một viên aspirin dành cho em bé để làm giảm nguy cơ đau tim. Nói chung, ông xác định ông Trump khỏe mạnh, và việc chăm sóc y tế của ông là “cập nhật chính xác.”



Báo Times lưu ý rằng việc ông Trump dùng thuốc trị chứng rụng tóc lâu nay “không được công chúng biết đến.”