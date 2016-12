(VienDongDaily.Com - 24/12/2016)



Donald Trump gặp Netanyahu tại Trump Tower ở New York trong tháng Chín 2016 (Kobi Gideon/ GPO)



Đó là tiêu đề của CNN khi đưa tin về vụ Hội Đồng Bảo An của Liên Hiệp Quốc đã đồng ý một nghị quyết lên án Do Thái trong việc xây dựng các khu định cư cho dân chúng của mình trong lãnh thổ Bờ Tây và phía đông Jerusalem của người Palestine.



Toàn bộ các thành viên của Hội Đồng Bảo An đồng ý trừng phạt Israel về chuyện tiếp tục xây dựng khu định cư ở các phần đất chiếm đóng của người Palestine, với 14 phiếu thuận và 0 phiếu chống, Mỹ không bỏ phiếu.



Đại diện của Hoa Kỳ ở Liên Hiệp Quốc đã giơ tay xin “khiếm diện,” chính phủ Obama đã bật đèn xanh cho chuyện này và ngay lập tức, Israel đã bày tỏ sự phẫn nộ của mình bằng cách tuyên bố Israel sẽ làm việc với tân chính phủ Trump nhằm giới hạn ảnh hưởng tai hại của nghị quyết này.



Tổng Thống Obama đã cảnh cáo Israel là phải ngưng lại chuyện xây dựng nói trên, vì ông cho là chuyện này là một cản trở rất lớn cho hòa bình ở vùng Trung Đông. Phía Palestine thì tỏ ra tỏ ra vui mừng và cho đây là một “thành công lớn” về ngoại giao của họ.



Các quan sát viên nhận định đây là lần làm “khó dễ” cuối cùng của ông Obama trước khi rời nhiệm sở đối với Thủ Tướng Benjamin Netanyahu, người luôn bất hòa với ông.



Tổng Thống đắc cử Donald Trump cũng can thiệp vào chuyện bỏ phiếu ở Liên Hiệp Quốc, ông cùng kêu gọi Obama hãy dùng quyền phủ quyết veto, cùng với ông Netanyahu, nhưng bà Đại Sứ Samantha Power của Hoa Kỳ ở Liên Liệp Quốc tuyên bố chính sách của Mỹ vẫn chủ trương phải loại bỏ các trở ngại cho một giải pháp hòa bình ở Trung Đông.



Ông Trump khác với các vị tổng thống tiền nhiệm, chẳng những tuyên bố chính sách ngoại giao của Mỹ đối với Israel sẽ thay đổi mà còn nói sẽ cho dời tòa Đại Sứ Mỹ ở Tel Aviv về Jerusalem, mặc do thế giới Ả Rập sẽ phản đối quyết liệt.



Ngoài ra ông cũng “đe dọa ngấm ngầm” là chính bản thân của Liên Hiệp Quốc cũng sẽ thay đổi sau ngày 20 tháng giêng. Nhưng người ta không rõ tổ chức to lớn này “sẽ thay đổi ra sao” khi ông chính thức trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.