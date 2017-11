Trump đến Nhật, nước đầu tiên trong chuyến công du Châu Á

Tổng Thống Trump và bà Melania đến Tokyo sáng Chủ Nhật. (Kazuhiro Nogi/ Pool)TOKYO – Tổng Thống Donald Trump đã đến Nhật Bản vào sáng Chủ Nhật, giờ địa phương, bắt đầu chuyến công du Châu Á 13 ngày. Chiếc Air Force One hạ cánh tại căn cứ Không quân Yokota do Hoa Kỳ quản lý bên ngoài Tokyo vào lúc 10:37 sáng. Tại đây, ông Trump đã có bài nói chuyện trước các quân nhân tại căn cứ, trước khi đến gặp Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Trong chuyến công du lần này, ông Trump sẽ có nhiều cuộc họp quan trọng với các lãnh đạo Nhật, Nam Hàn, Trung Quốc, và dự một số hội nghị tại Việt Nam và Philippines.Trên chuyến bay đến Nhật, ông Trump đã nói chuyện với các phóng viên trong khoảng 11 phút. Tổng thống cho biết, ông dự định sẽ gặp Tổng Thống Nga Vladimir Putin, nhiều khả năng là bên lề Hội nghị hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương APEC tại Việt Nam. “Tôi nghĩ nhiều khả năng chúng tôi sẽ gặp nhau. Chúng ta cần sự giúp đỡ của ông Putin trong vấn đề Bắc Hàn,” ông Trump nói.Chuyến công du lần này là một chuyến đi khá nặng nhọc đối với một tổng thống Hoa Kỳ. Trước đó, ông Trump cũng cho biết ông sẽ ở lại Manila thêm một ngày, để dự Hội nghị Đông Á. Tổng thống Hoa Kỳ gần nhất từng có hành trình dài như vậy ở châu Á là Tổng Thống George H.W. Bush vào năm 1992. Chuyến đi của Tổng Thống Bush khi đó đã không kết thúc vui vẻ, khi ông bị khó chịu và nôn mửa trúng vào đùi của Thủ Tướng Nhật.Vào ngày Chủ Nhật, Tổng Thống Trump sẽ đi đánh golf và dùng bữa tối với Thủ Tướng Shinzo Abe, trước khi có các cuộc hội đàm chính thức. Hai lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề Bắc Hàn và hợp tác thương mại.Chuyến thăm Nhật dự kiến sẽ là nhiệm vụ dễ chịu và thân thiện nhất của tổng thống Trump trong hành trình lần này, do ông và ông Abe tương đối có nhiều ý kiến chung. Trong khi đó, tân tổng thống Nam Hàn đã từng nhiều lần tỏ ý muốn tách rời khỏi các chính sách của Hoa Kỳ, và Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Cộng chắc chắn là một đối thủ chính trị khó chịu với ông Trump. Tổng Thống Rodrigo Duterte của Philippines là một nhân vật có nhiều hành động thất thường, và từng có những tuyên bố không thân thiện với Hoa Kỳ. Tương tự, Việt Nam lâu nay vẫn tỏ thái độ trung dung, và cũng không hoàn toàn tỏ ra ủng hộ Hoa Kỳ.