Trump dự kiến sẽ hạn chế di chuyển và thương mại với Cuba

Tổng Thống Trump. (Hình: Getty Images)



HOA THỊNH ĐỐN - Vào ngày thứ Sáu, Tổng Thống Donald Trump dự kiến sẽ có diễn văn quan trọng, cho biết các chính sách tương lai của ông đối với Cuba. Trong giai đoạn tranh cử, ông Trump đã từng hứa sẽ có chính sách cứng rắn với Havana.



Theo một số nguồn tin, tổng thống dự kiến sẽ thắt chặt các quy định đối với việc di chuyển của công dân Hoa Kỳ tới Cuba, và hạn chế đáng kể việc giao thương giữa các công ty Hoa Kỳ và các công ty Cuba do quân đội kiểm soát. Lệnh cấm du lịch Cuba vẫn sẽ tiếp tục có hiệu lực, và Washington sẽ gia tăng thực hiện các quy định du lịch trong khuôn khổ 12 ngoại lệ được cho phép.



Chính phủ sẽ đưa ra nhiều hạn chế mới đối với công ty Hoa Kỳ, muốn kinh doanh với Tập đoàn Doanh nghiệp Quân đội (GAESA), thuộc sở hữu của quân đội Cuba. Tập đoàn này tham gia mọi lĩnh vực của nền kinh tế Cuba, bao gồm cả kinh doanh khách sạn.



Tổng Thống Trump sẽ công bố các chính sách mới về Cuba trong bài phát biểu tại Miami, Florida, nơi cộng đồng người gốc Cuba chiếm đa số và có nhiều ảnh hưởng. Hoa Kỳ cắt đứt quan hệ với Cuba từ năm 1961. Tháng 12, 2014, Tổng Thống Obama tuyên bố tái lập quan hệ ngoại giao với nước láng giềng, đồng thời nới lỏng cấm vận đối với Cuba, mở ra giai đoạn mới trong quan hệ hai nước. Tuy nhiên việc di chuyển từ Hoa Kỳ đến Cuba vẫn bị giới hạn trong 12 điều kiện, bao gồm di chuyển vì mục đích giáo dục, tôn giáo, thăm viếng gia đình và các dự án nhân đạo.



Một lý do nữa khiến mọi người quan tâm đến bài nói chuyện của ông Trump là vấn đề di trú. Sau nhiều thập niên được ưu tiên di trú kể từ thời Chiến Tranh Lạnh, hàng chục ngàn người Cuba sống tại Hoa Kỳ đang có nguy cơ bị trục xuất như mọi cộng đồng di dân khác. Chính phủ Obama trong những ngày cuối nhiệm kỳ, đã bãi bỏ chương trình cung cấp tư cách công dân cho những người Cuba đặt chân lên lãnh thổ Hoa Kỳ. Sự thay đổi này là một phần trong quá trình bình thường hóa quan hệ với Cuba, sau khi nước này cũng bắt đầu đồng ý nhận lại những người bị trục xuất.



Hiện tại, một số người Cuba đã bị tạm giữ khi đến gặp nhân viên di trú để gia hạn giấy tờ, và họ có thể sẽ bị trục xuất. Nhiều chuyên gia dự đoán rằng, chính phủ Trump sẽ không khôi phục các ưu đãi về di trú trước đây dành cho di dân Cuba. Bất kỳ thay đổi nào so với tình trạng hiện nay đều có thể khiến chính phủ Havana hủy bỏ cam kết về di trú, bao gồm cả việc thu nhận những người bị trục xuất. Nhà chức trách cho biết, hơn 36,000 người Cuba đang đối mặt với lệnh trục xuất. Khoảng 29,000 người trong số này đều là tội phạm đã bị kết tội, và 7,000 người còn lại là những người vi phạm luật di trú nhưng không ở mức hình sự.