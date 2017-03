Trump hứa giảm nhiều thuế, xây tường ở biên giới, đề cao thành quả trong bài diễn văn trước Quốc Hội

Phó Tổng Thống Mike Pence (trái) và Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan (phải) đang vỗ tay trong lúc Tổng Thống Donald Trump đọc diễn văn đêm thứ Ba trước Quốc Hội. (Jim Lo Scalzo - Pool/ Getty Images)



HOA THỊNH ĐỐN – Tổng Thống Donald Trump đã có bài diễn văn đầu tiên trước lưỡng viện tại Quốc Hội vào đêm thứ Ba. Nhân dịp này, ông trình bày chính sách cho suốt nhiệm kỳ bốn năm và đưa ra viễn của ông cho đất nước Mỹ.



Dựa theo những phát biểu mà ông từng có trong thời gian tranh cử và từ ngày nhậm chức tổng thống, ông Trump liệt kê một danh sách về những thành quả mà ông đã làm trong một tháng qua và đưa ra những vấn đề mà ông hứa sẽ thực hiện trong mấy năm tới.



Tổng thống đã nhắc đến những sắc lệnh mới mà ông đã đưa ra trong bốn tuần qua nhằm truy bắt những di dân bất hợp pháp, nhằm mở lại các dự án thành lập ống dẫn nhiên liệu, dầu hỏa, cắt giảm những quy định cản trở thương mại, và giảm bớt quyền vận động hành lang, vân vân.



Ông nói, “Trên hết mọi thứ, chúng tôi sẽ giữ lời hứa với dân chúng Mỹ.”

Ông đã lập lại và nhấn mạnh vào khoảng giữa bài diễn văn, về việc “tháo bỏ và thay thế” chương trình chăm sóc the Affordable Care Act thường được biết là Obamacare. Thế nhưng ông tránh đi vào chi tiết về việc hủy bỏ chương trình này như thế nào, và làm sao giải quyết những bất đồng ý kiến ngay trong đảng Cộng Hòa về chính sách thay thế Obamacare.



Trong vài dịp hiếm có, ông được các thành viên của cả hai đảng vỗ tay tán thành. Ông kể lại một số câu chuyện liên quan đến hệ thống giáo dục công cộng và Cơ Quan Điều Hành Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA).

Tổng thống đã chỉ tay vào hai phụ nữ được ngồi trong khu vực đặc biệt dành cho khách mời của Phu Nhân Melania Trump. Một người đã bị một chứng bệnh hiếm có và được điều trị với một loại thuốc mới mà FDA đã thông qua. Phụ nữ thứ nhì đã được quyền đi học trường tư và trở thành người đầu tiên trong gia đình của cô tốt nghiệp trung học và đại học.



Ông Trump cũng hứa sẽ giảm thuế ở mức độ lịch sử. “Sẽ có cắt bớt thuế, cắt nhiều lắm. Trong cùng thời gian, chúng tôi sẽ cho giới trung lưu được hưởng giảm thuế rất nhiều,” ông nói.



Ông cũng nói đến việc đánh thuế hàng nhập cảng nhưng không nói rõ ông có ủng hộ những cải cách mà đảng Cộng Hòa đang soạn thảo trong vấn đề đánh thuế này. Ông chỉ nói là hàng Mỹ xuất cảng bị đánh thuế nặng ở các nước khác thì giờ đây hàng nhập cảng vào Mỹ cũng sẽ bị đánh thuế như vậy.



Về vấn đề ngăn chặn di dân ở vùng biên giới Mễ Tây Cơ, ông nói, “Chúng ta phải phục hồi luật pháp và phẩm cách tại biên giới. Vì lẽ đó, chúng ta sẽ sớm xây dựng một bức tường lớn chạy dọc theo biên giới phía nam. Dự án này sẽ được thực hiện sớm trước kế hoạch, và khi hoàn tất, nó sẽ là một vũ khí rất hữu hiệu chống ma túy và tội ác.”



Trong đoạn chót của bài diễn văn, ông lập lại một khẩu hiệu từng được nhắc đến nhiều lần trong cuộc tranh cử, “Mỹ phải đặt ưu tiên cho người Mỹ trên hết.”



Trong một cuộc phỏng vấn vào đêm thứ Hai và được phát vào sáng thứ Ba, trước khi ông đến Quốc Hội để đọc diễn văn, Tổng Thống Trump cho biết ông vẫn đang đương đầu với kinh nghiệm "siêu thực" của một vị lãnh đạo. Bên cạnh đó, ông vẫn nuôi dưỡng hận thù với giới báo chí và than phiền rằng ông không nhận đủ lời khen cho những việc ông đã làm.



Trong buổi phỏng vấn với "Fox & Friends," ông Trump đưa ra một đánh giá thẳng thắn sau hơn một tháng hoạt động, nói rằng ông sẽ tự cho điểm ông thuộc hạng trung bình đối với việc đưa ra tin nhắn, trong khi nói rằng nỗ lực chung trong 40 ngày đầu tiên làm tổng thống của ông chắc chắn được điểm cao.



Ông Trump nghĩ rằng xét về "nỗ lực," ông tự cho điểm A+. Nhưng ông cho rằng kết quả cũng rất quan trọng. Do đó xét về "đưa ra thông điệp," ông tự cho điểm C hoặc là C+.



Nhưng trong khoảnh khắc hiếm hoi của việc tự phê bình, ông Trump nhịn nhận rằng thông điệp của ông đưa ra không được tốt.



Là người mới chập chững bước vào lĩnh vực chính trị, ông Trump cũng đưa ra một số điều tự suy nghĩ về những ngày đầu tiên, nói về sự điều chỉnh để hòa nhập vào cuộc sống ở tòa nhà cánh Tây.



Ông nói, "Cuộc sống bắt đầu với những kinh nghiệm siêu thực." Buổi sáng, ông thức dậy và thấy mình đang ở Tòa Bạch Ốc. Ông bước qua cửa và cũng thấy đang ở trong Tòa Bạch Ốc. Nhưng điều làm ông choáng váng hơn hết thảy là mức độ lớn lao của tất cả mọi thứ. Ở ngoài kia, ông mua một phi cơ. Bên trong Tòa Bạch Ốc, ông mua 3,500 phi cơ.



Nhưng ông Trump vẫn để lộ tính khí khó chịu trong buổi phỏng vấn, khi quở trách phát ngôn viên Sean Spicer vì người này yêu cầu thanh tra bất ngờ điện thoại di động cá nhân và điện thoại chính phủ cấp, để tìm kiếm sự tiết lộ tin tức từ bên trong Tòa Bạch Ốc.