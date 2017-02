(VienDongDaily.Com - 02/02/2017)

Tòa Bạch Ốc đã khuyến cáo một cách êm dịu đối với chính phủ Israel, rằng việc mở rộng hoặc thành lập những khu định cư mới tại Tây Ngạn “có thể sẽ không tốt” trong việc tạo hòa bình ở Trung Đông. Tòa Bạch Ốc cũng nói thêm rằng Hoa Kỳ không có “chính sách chính thức về hoạt động định cư” của Do Thái.

Kể từ khi ông Donald Trump chính thức làm tổng thống, Israel đã cho phép trên 6,000 cư dân Do Thái triển khai nhà cửa xây cất Tây Ngạn mà họ chiếm đóng của Palestine. Nhưng thái độ của Israel đã bớt cứng rắn khi cảnh sát của họ đã cương quyết bắt những cư dân trấn giữ bên trong một nhà nguyện tôn giáo phải di dời đi nơi khác ở Tây Ngạn.

Hàng trăm cảnh sát Israel đã bao vây địa điểm này ở Amona gần thành phố Ramallah, các nhân viên an ninh đã phải tốn rất nhiều sức lực và thời gian mới xông vào được bên trong khu nhà nguyện nhằm giải tán khoảng từ 200 đến 300 cư dân Do Thái cương quyết đóng chốt. Tối Cao Pháp Viện của Israel vào năm 2014 đã ra phán quyết là khu vực này đã bị xây lên trái phép trên vùng đất riêng tư của người Palestine, nhưng những cư dân Do Thái cương quyết không chịu dẹp bỏ.

Mỹ sắp có biện pháp cấm vận đối với Iran

Chính phủ Donald Trump đang chuẩn bị áp đặt các biện pháp chế tài đối với một số cơ quan và cơ sở của Iran. Ông Trump nói rằng “không có gì mà Mỹ không thể làm” đối với Iran. Quan hệ giữa hai nước đã căng thẳng hơn sau khi Iran lên tiếng tái khẳng định sẽ đẩy mạnh chương trình chế tạo hỏa tiễn của họ và sẽ “không cúi đầu khuất phục trước những đe dọa từ Hoa Kỳ.”

Một cố vấn hàng đầu của lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khameinei đã lên tiếng bác bỏ khuyến cáo của Trump, khi ông chỉ trích về vụ bắn thử hỏa tiễn mới nhất của Iran. Kể từ khi ông Trump trở thành tổng thống, sự căng thẳng giữa hai nước vốn không có nhiều thiện cảm với nhau trong quá khứ không ngừng gia tăng.

Ông Trump luôn chỉ trích dữ dội hiệp ước nguyên tử mà chính phủ Obama đạt được với Iran và còn liệt kê Iran trong danh sách bảy quốc gia Hồi giáo mà ông cấm không cho thị thực nhập cảnh vào Hoa kỳ mới đây. Cố vấn Ali Akbar Velayati lên tiếng với các ký giả ở Tehran là “chính dân chúng Hoa Kỳ mới là đang bất mãn với các chủ trương cực đoan của ông Trump” và cho là ông Trump “cần học hỏi từ ông Obama, vì ông Trump chả có kinh nghiệm gì hết.”

Cảnh sát được thưởng tiền nếu bắn chết dân

Theo kết quả mới nhất được tổ chức Ân Xá Quốc Tế công bố thì kể từ khi Tổng Thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte tung ra chiến dịch trấn áp những người buôn ma túy, đã có trên 7,000 người bị cảnh sát và kẻ giết mướn bắn chết. Giờ đây người ta mới biết lý do của vụ cuồng sát này là vì tiền bạc.

Một viên chức cảnh sát trong đơn vị chống ma túy ở Manila cho các nhóm nhân quyền hay là cảnh sát được chính phủ cho phép trả tiền cho các sát thủ từ $160 đến $300 Mỹ kim cho mỗi đầu người bị bắn hạ. Số tiền cao hơn nếu kẻ bị bắn chết là thành viên buôn ma túy.

Viên chức này tiết lộ, “Chúng tôi được quyền trả bằng tiền mặt, một cách bí mật, và trả ngay tại trụ sở cảnh sát, chỉ có tiền thưởng cho việc bắn chết chứ không có tiền thưởng cho bất cứ vụ bắt giữ nào.”

Tổ chức Ân Xá Quốc Tế cho hay họ có hồ sơ của 33 vụ bắn giết có liên quan đến ma túy do cảnh sát thực hiện, khiến 59 người bị giết.

Bộ trưởng Mỹ bênh vực hỏa tiễn THAAD

Trong chuyến đi thăm chính thức lần đầu tiên Nhật Bản và Nam Hàn, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Mattis muốn trấn an các đồng minh và bàn bạc với các đồng minh về khả năng nguyên tử và hỏa tiễn tầm xa của Bắc Hàn. Chủ tịch Kim Chính Vân của Bắc Hàn cho hay sắp thành công trong việc thử hỏa tiễn đường dài có thể bay tới Hoa Kỳ.

Ông Mattis đã đến Seoul và gặp gỡ Bộ Trưởng Quốc Phòng Han Min Koo, trong bối cảnh nền chính trị Nam Hàn đang gặp phải nhiều biến động quan trọng, qua chuyện bà Tổng Thống Park Geun-hye bị Quốc Hội Nam Hàn luận tội. Tuy nhiên ông lên tiếng bênh vực kế hoạch phải giàn ra loại hỏa tiễn THAAD tối tân.

Ông nói, “Đây là loại hỏa tiễn nhằm bảo vệ dân chúng các quốc gia đồng minh và cả binh sĩ Mỹ, nếu Bắc Hàn không manh động trong các hoạt động thử hỏa tiễn của họ thì đã không có hỏa tiễn này trên đất Nam Hàn đâu.” Ông Mattis sẽ sang Nhật và hội kiến với Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật là Tomoni Inada cùng nhiều viên chức hàng đầu của Nhật vào cuối tuần.

Thủ tướng Úc bị Trump cắt ngắn cuộc điện đàm

Trong cuộc điện đàm với Thủ Tướng Úc Malcolm Turnbull mới đây, ông Trump đã cho hay đây là cuộc nói chuyện tệ hại nhất của ông vì trong cùng ngày ông cũng đã gọi điện cho các lãnh tụ khác như Thủ Tướng Nhật, Thủ Tướng Đức, các Tổng Thống Pháp và Nga.

Hai ông Trump và Turnbull đã khá căng thẳng với nhau khi ông Turnbull hỏi ông Trump là liệu Mỹ có vui lòng nhận khoảng 1,600 di dân hiện đang bị giam ở Úc hay không theo một thỏa thuận mà hai quốc gia đã ký kết dưới thời cựu Tổng Thống Obama.

Ông Trump nhận định “đây là một thỏa thuận ngu xuẩn và tôi sẽ xem xét nó lại.” Các viên chức Mỹ cho hay lẽ ra cuộc điện đàm kéo dài 60 phút, nhưng sau 25 phút, ông Trump bất ngờ chấm dứt cuộc nói chuyện vào khi ông Turnbull định lái sang đề tài khác. P

hát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Sean Spicer báo chí cho hay Hoa Kỳ sẽ tôn trọng thỏa thuận mà Úc và Mỹ đã ký kết về di dân, nhưng họ sẽ bị thanh sát kỹ càng.

Ấn Độ: Bình thản quay phim nạn nhân bị xe đụng

Một lần nữa nhiều người ở Ấn Độ bị sốc khi thấy đồng hương của họ có “trái tim bằng chì.” Trong một tai nạn do xe bus gây ra ở bang Karnataka, một thanh thiếu niên 17 tuổi tên Anwar Ali cưỡi xe đạp bị xe bus đụng và hất tung xuống đường, chảy máu linh láng và nằm bất tỉnh, trong lúc nhiều khách bộ hành thản nhiên đứng nhìn, thậm chí nhiều người còn móc điện thoại ra chụp ảnh hay quay phim cảnh tượng thương tâm này, nhưng chẳng có ai ra tay cứu giúp nạn nhân cả.

Mãi hơn nửa giờ sau tai nạn, Ali mới được xe cứu thương đưa vào bệnh viện và em qua đời do mất máu quá nhiều. Các bác sĩ của bệnh viện cho hay “lẽ ra em đã có thể được cứu sống nếu được ai đó mang vào bệnh viện sớm hơn một chút.”

Câu chuyện này làm nổ ra cuộc tranh luận vì sao trong một đất nước có nhiều tai nạn giao thông mà người dân lại thờ ơ đến như thế. Piyush Tewari, một nhà tranh đấu cho hay “lý do một phần cũng do cảnh sát Ấn Độ cứ nói ai giúp đỡ như thế ắt hẳn là kẻ gây tai nạn rồi.”

Nhân viên nhà máy Fukushima đâm đơn kiện hãng Tepco

Một tòa án ở Nhật Bản bắt đầu mở phiên tòa nghe điều trần về một vụ kiện do một nhân viên làm việc ở nhà máy nguyên tử Fukushima như là một thợ hàn xì và ông đang mắc bệnh ung thư máu, phát khởi. Người này được các liên đoàn lao động của Nhật nhìn nhận có bệnh phát triển vì có liên quan đến công việc dọn dẹp tẩy rửa nhà máy này, sau trận động đất dữ dội vào năm 2011, khiên nhà máy bị rò rỉ chất thảy nguyên tử độc hại. Người bệnh nhân 42 tuổi này phát đơn kiện công ty Tokyo Electric Power, còn gọi là Tepco, vốn là công ty điều hành nhà máy điện nguyên tử Fukushima.

Vụ rò rỉ này là tệ hại nhất thế giới, sau vụ nhà máy nguyên tử Chernobyl phát nổ ở nga vào năm 1986. Bệnh nhân này góp phần tạo ra các giàn giá để các nhân viên thực hiện công tác sửa chũa và tầy rửa và ông bị đến 19.87 millisieverts chất phong xạ nguyên tử tấn công. Vào năm 2015, một Ủy Ban điều tra của Bộ Y Tế Nhật ra phán quyết là nhân viên này đã bị mắc bệnh trong lúc làm việc và phải được bồi thường.