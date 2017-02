Trump muốn kho vũ khí nguyên tử của Hoa Kỳ đứng đầu thế giới

WASHINGTON DC – Tổng Thống Donald Trump hôm thứ Năm tuyên bố, ông muốn bảo đảm rằng, kho vũ khí nguyên tử của Hoa Kỳ phải đứng đầu thế giới, và cho rằng Hoa Kỳ đang bị rớt lại phía sau về năng lực vũ khí. Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm, ông Trump cũng nói rằng, Trung Quốc có thể giải quyết các mối đe dọa an ninh từ Bắc Hàn “một cách dễ dàng nếu họ muốn,” cho thấy ông muốn tăng áp lực lên Bắc Kinh để nước này kềm chế các hành động ngày càng hiếu chiến của Bình Nhưỡng.



Ông Trump cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Liên Âu trong tư cách là một tổ chức quản lý, và lần đầu tiên từ khi nhậm chức đến nay, tổng thống đã tỏ ra ủng hộ giải pháp 2 quốc gia cho cuộc xung đột Israel – Palestine. Tuy nhiên, ông Trump cũng nói thêm rằng, ông sẵn sàng chấp nhận bất kỳ giải pháp nào khác, nếu điều này khiến cả 2 bên hài lòng.



Tổng Thống Trump cũng lần đầu tiên nhắc đến kho vũ khí nguyên tử của Hoa Kỳ, khi nói rằng ông muốn nhìn thấy một thế giới phi hạt nhân, nhưng lo lắng rằng Hoa Kỳ “đang bị tụt hậu trong lĩnh vực vũ khí nguyên tử.”

“Tôi sẽ là người đầu tiên muốn rằng không nước nào có vũ khí nguyên tử cả. Nhưng chúng ta đang có nguy cơ thua cuộc ngay cả với quốc gia thân thiện. Chúng ta đang bị tụt hậu”, ông Trump nói. “Sẽ thật tuyệt vời nếu không còn nước nào sở hữu vũ khí nguyên tử, nhưng nếu các nước vẫn có vũ khí nguyên tử, thì Hoa Kỳ phải là nước đứng đầu.”



Theo số liệu của Ploughshares Fund, một tổ chức phản đối vũ khí nguyên tử, Nga có 7,300 đầu đạn trong khi Hoa Kỳ sở hữu 6,970 vũ khí tương tự.



Tổng thống Trump cũng chỉ trích New START, một hiệp ước hạt nhân từ thời ông Obama, có nội dung giới hạn khả năng triển khai đầu đạn hạt nhân của Hoa Kỳ và Nga. “Đó là một thoả thuận một phía, tiếp tục là một thoả thuận tồi tệ mà đất nước chúng ta từng tham gia”, ông Trump nói.



New START đặt ra cho Hoa Kỳ và Nga thời hạn đến tháng 2, 2018 để giảm số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược được điều động xuống còn không quá 1,550, mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Hiệp ước cũng giới hạn việc điều động hỏa tiễn hạt nhân từ mặt đất, tàu ngầm và từ các máy bay ném bom.