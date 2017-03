Trump nhắc lại vấn đề nghe lén với Merkel

Trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu, khi được một phóng viên hỏi về lời tuyên bố tòa nhà Trump Tower từng bị nghe lén trong giai đoạn tranh cử, Tổng Thống Donald Trump đã nói đùa rằng, ông và Thủ tướng Đức Angela Merkel “có một điểm chung,” ý muốn nhắc đến các báo cáo về việc chính phủ Obama từng nghe lén điện thoại của bà Merkel. Trước đây, ông Trump từng cáo buộc rằng chính phủ của Tổng Thống Obama đã nghe lén Tháp Trump trong giai đoạn tranh cử.

Đối với lời cáo buộc cho rằng Cơ quan tình báo Anh đã theo dõi chính phủ mới, ông Trump trả lời rằng: “Chúng tôi không nói gì cả. Chúng tôi chỉ trích dẫn lại lời nói của một cố vấn pháp luật rất nổi tiếng của đài truyền hình Fox.” Trước đó, Quan tòa Andrew Napolitano, cố vấn của đài Fox, tuyên bố rằng Cơ quan tình báo Anh đã theo dõi ông Trump và các phụ tá của ông. Tuy nhiên, phía Anh quốc đã bác bỏ các cáo buộc này.

Ngoài ra, một nguồn tin ẩn danh vào hôm thứ Sáu cho biết, các báo cáo do Bộ Tư Pháp chuyển lên Quốc Hội đã không xác nhận lời tuyên bố của Tổng Thống Trump, về việc chính phủ Obama đã nghe lén ông trong khi còn tranh cử.



Thu hồi bánh pizza đông lạnh bán tại Walmart

VERNON – Một công ty tại Vernon, California, đã ra lệnh thu hồi 21,000 pound bánh pizza đông lạnh, bán tại các cửa hàng Walmart, do có nguy cơ bị nhiễm vi khuẩn Listeria. Sản phẩm bị thu hồi là bánh pizza được sản xuất bởi hãng RBR Meat Co., bán dưới tên “Marketside Extra Large Supreme Pizza,” với mã số 20547. Một cuộc kiểm tra thường lệ tại công ty đã phát hiện vi khuẩn Listeria trong bánh pizza sản xuất ngày 23 tháng 2, 2017. Các triệu chứng nhiễm Listeria bao gồm sốt, đau nhức cơ bắp, tiêu chảy, và đau bụng. Hãng RBR hiện chưa nhận được báo cáo về bất kỳ ca nhiễm bệnh nào. Loại bánh pizza này được bán tại các cửa hàng Walmart trên khắp vùng Bờ Tây.





Thiếu niên tìm thấy kim cương 7.44 carat

ARKANSAS – Một thiếu niên may mắn tên Kalel Landford vừa tìm thấy một viên kim cương 7.44 carat tại Công viên tiểu bang Crater of Diamonds tại Murfreesboro, tiểu bang Arkansas. Em Kalel, 14 tuổi, đặt tên cho viên đá là “Kim cương của Siêu nhân – Supermans Diamond,” do tên thật của nhân vật người hùng Superman là Kal-El. Đây cũng là viên kim cương lớn thứ 7 từng được tìm thấy tại công viên này.

Mẹ của Kelel, cô Michelle Langford, cư dân Centerton, Arkansas, cho biết con trai cô tìm thấy viên kim cương vào ngày 11 tháng 3. Khi gia đình Landford đưa viên đá họ tìm thấy cho nhân viên tại công viên, ban đầu, họ còn không chắc rằng đó có phải kim cương hay không. Nhưng sau cùng, họ được xác nhận rằng đó là một viên kim cương màu nâu. Viên kim cương có màu cà-phê, to cỡ một hạt đậu pinto. Em Kalel nhìn thấy viên đá chỉ trong vòng 20 phút đầu tiên đi lòng vòng, mà không cần cố gắng tìm kiếm.

Kalel cho biết hiện giờ em muốn giữ viên kim cương làm kỷ niệm, nhưng có thể sẽ nghĩ cách sử dụng nó một cách khôn ngoan hơn trong tương lai. Cô Landford cho biết, Kalel nói rằng em dự định sẽ dùng viên đá quý để đi học đại học, nếu em không tìm được học bổng. Và nếu Kalel có học bổng, em sẽ dùng viên đá để mua nhà.