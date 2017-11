Trump sẽ không thăm vùng phi quân sự Nam-Bắc Hàn

HOA THỊNH ĐỐN - Tổng Thống Donald Trump sẽ không thăm khu phi quân sự Bàng Môn Điếm, nằm tại biên giới Bắc Hàn và Nam Hàn, trong chuyến thăm châu Á sắp tới. "Tổng thống sẽ không thăm khu phi quân sự (DMZ), vì không có đủ thời gian," một viên chức cấp cao trong chính quyền Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Ba.

Tòa Bạch Ốc phải chọn giữa chuyến thăm DMZ hoặc chuyến thăm Căn cứ Humphreys, khu quân sự chung Mỹ - Hàn, nơi Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in mời ông Trump tới thăm. Viên chức chính phủ cho biết, Tòa Bạch Ốc cảm thấy Căn cứ Humphreys "sẽ có ý nghĩa hơn, xét về thông điệp của tổng thống," bằng cách thu hút sự chú ý đến "vai trò của Nam Hàn trong việc chia sẻ gánh nặng của liên minh Mỹ-Hàn."

Viên chức này cũng nói, phó Tổng Thống Mike Pence, Ngoại Trưởng Rex Tillerson, và Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis đều đã thăm DMZ và kết luận: "Thành thật mà nói thì việc này đang trở nên quá quen thuộc." Tổng Thống Trump dự kiến rời Washington, bắt đầu chuyến thăm châu Á vào ngày 3 tháng 11 và kết thúc vào ngày 14 tháng 11. Đây là chuyến công du tới châu Á dài nhất mà một tổng thống Hoa Kỳ từng thực hiện suốt hơn 25 năm qua. Theo lịch trình, ông Trump sẽ tới Hawaii, tiếp đó là Nhật Bản, Nam Hàn, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines.

Trường bị phong tỏa trong thời gian ngắn

FOUNTAIN VALLEY - Một cuộc điều tra của cảnh sát, diễn ra gần trường trung học Fountain Valley vào hôm thứ Ba, đã khiến trường học bị phong tỏa vào buổi sáng. Các học sinh và giáo viên được yêu cầu ở yên trong lớp vào trước 10 giờ sáng, sau khi có một vụ án xảy ra trên đường Talbert. Lệnh này được đổi thành lệnh "ở yên tại vị trí" vào lúc 11 giờ sáng, và có tác dụng ngăn không cho học sinh ra về. Tất cả các biện pháp an ninh đã được dỡ bỏ vào lúc 12:45 trưa. Lệnh phong tỏa được trường học ban hành sau khi lực lượng đặc nhiệm SWAT lục soát một ngôi nhà trên đường Talbert.

Mặc giống ISIS gây hoảng sợ tại tiệc Halloween

NEBRASKA - Một người đàn ông đã khiến nhiều người đi chơi lễ Halloween ở tiểu bang Nebraska khiếp sợ, do mặc trang phục giống thành viên của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ISIS. Nhiều gia đình khi đưa con đến sự kiện mừng Halloween ở trung tâm thương mại Oak View, thành phố Omaha, Nebraska, đã hoảng hồn khi nhìn thấy một người đàn ông mặc trang phục đen có mũ trùm đầu, hai tay cầm túi và súng giả.

Theo những người đến dự sự kiện hôm 27 tháng 10, trang phục hóa trang Halloween của người đàn ông dường như lấy cảm hứng từ phiến quân Nhà Nước Hồi Giáo ISIS. Tổ chức này từng tấn công khủng bố nhằm vào các địa điểm công cộng ở châu Âu. Thấy sự việc kỳ lạ, một phụ nữ đã chụp ảnh người đàn ông và báo với lực lượng an ninh. Tuy nhiên, người đàn ông biến mất trước khi bà và nhân viên an ninh quay lại địa điểm.

Hình ảnh được lan truyền nhanh trên mạng xã hội đến mức, người đàn ông trong ảnh sau đó phải lên tiếng giải thích. Ông Hugo Mendoza cho biết, ông đến dự sự kiện cùng hai con gái và bạn gái. Trang phục của ông lấy cảm hứng từ bộ phim "The Town" năm 2010. Ông khẳng định bộ đồ hóa trang của ông chỉ là một loại trang phục thông thường và ông không cố ý làm người khác khó chịu.

Cửa tiệm chăm sóc chó đắt tiền nhất Hoa Kỳ

NEW YORK - Khi những chủ nhân giàu có tại Hoa Kỳ muốn chăm sóc chó cưng, họ sẽ mang chúng đến tiệm Canine Styles. Đây là cửa tiệm cao cấp nằm tại thành phố New York, cung cấp đủ mọi thứ, từ chiếc áo khoác cho chó giá $650 Mỹ kim, đến những chiếc túi da cá sấu dùng để đựng thú cưng giá $6,500 Mỹ kim. Được thành lập vào năm 1959, tiệm Canine Styles được biết đến với những nhãn hiệu đồ chơi sang trọng dành riêng cho chó như Chewy Vuiton, Cartiarf và hàng loạt mẫu quần áo, phụ kiện khiến không ít người phải ghen tỵ. Ông Mark Drendel - chủ cửa hiệu - cho biết, nơi đây tung ra 2 bộ sưu tập mới mỗi năm dành cho chó. Những nhà thiết kế luôn tìm kiếm những vật liệu xa hoa nhất, vốn được dùng để sản xuất những món đồ thời trang dành cho người.

Cửa tiệm có khá nhiều khách hàng là người nổi tiếng. Ví dụ như nữ doanh nhân Martha Stewart, MC truyền hình Oprah Winfrey, hay cố nữ tài tử Elizabeth Taylor. Bên cạnh các dịch vụ chải lông, làm móng, cửa hiệu còn có một bộ sưu tập vòng cổ và dây xích Thụy Sỹ giá $425 Mỹ kim mỗi cái. Trong những tháng mùa đông, áo len cashmere và áo khoác len lông cừu giá $165 Mỹ kim mỗi chiếc bán khá chạy. Với những người giàu có và yêu thích hội họa, tiệm cung cấp dịch vụ vẽ chân dung thú cưng với giá từ $5,000 đến $35,000 Mỹ kim.

Kinh doanh liên quan đến thú cưng là một ngành khá phát đạt ở Hoa Kỳ. Ước tính, người dân nước này sẽ chi $70 tỷ Mỹ kim cho thú nuôi của họ trong năm 2017, tăng $2.6 tỷ so với năm ngoái. Tuy nhiên, Canine Styles chỉ dành cho những người có khả năng tài chính thật sự mạnh.

Chương trình trên Google Play bị dính malware

CALIFORNIA - Ba chương trình trên cửa hàng điện toán online Google Play bị phát hiện có cài malware, để bí mật đào tiền ảo bằng điện thoại Android của người dùng. Các chuyên gia đã phát hiện 2 loại malware được gọi là JsMiner và CpuMiner, trên ít nhất 3 chương trình được bán trên Google Play. Malware này có nhiệm vụ chính là chiếm quyền điều khiển của thiết bị, sau đó sử dụng nó để đào tiền ảo, và trong trường hợp này là đồng Monero.

Các chương trình bị nhiễm malware là một chương trình cung cấp hình nền điện thoại, một chương trình liên quan tới dịch vụ cầu nguyện, và 1 chương trình tìm kiếm mạng Wi-Fi. Hiện các chuyên gia chưa rõ số lượng download của mỗi chương trình, và số tiền mà bọn tội phạm đã kiếm được. Mặc dù một số chi tiết không được tiết lộ, nhưng các chuyên gia nói rằng, các malware này được tạo ra với mục tiêu nhắm vào điện thoại di động. Với các smartphone bị nhiễm malware, một số dấu hiện nhận biết ban đầu là mau hết pin và điện thoại chạy chậm.

Các chương trình bị phát hiện nhiễm malware đều đã bị xóa trên Google Play. Trước đây đã có nhiều malware tương tự được tạo ra để tấn công vào máy điện toán. Tuy nhiên, xu hướng mới cho thấy hacker đang ngày càng chú ý đến điện thoại thông minh.