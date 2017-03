Trump thu hút những nhân vật mờ ám, như Manafort chẳng hạn

Paul ManafortBà Ana Navarro, một chiến lược gia của Đảng Cộng Hòa, đã tố cáo Tổng Thống Donald Trump thâu nạp chung quanh ông “một số trong những người mờ ám nhất.”Bà Ana Navarro là người thường xuyên chỉ trích ông Trump, và bà đã đưa ra ý kiến “mờ ám” nói trên sau khi nghe tin về ông Paul Manafort, một người từng giữ chức chủ tịch ủy ban tranh cử của ông Trump vào năm 2016. Ông Manafort này từng làm việc bí mật đằng sau hậu trường hơn một thập niên trước đây, nhằm một mục tiêu mà chính ông nói là để phục vụ “quyền lợi của chính phủ Putin.”Vào đầu tuần này, công chúng được biết cơ quan FBI đang điều tra những mối quan hệ, nếu có, giữa chính phủ Trump và chính phủ Nga của Tổng Thống Vladimir Putin.Đến giữa tuần, một bài điều tra của hãng thông tấn Associated Press đã lôi ra ánh sáng một số tài liệu về ông Manafort, cho thấy ông là một nhân vật “hảo hớn” trong thế giới chính trị, có khả năng và phương tiện để có thể sẵn sàng làm việc cho bất cứ ai, kể cả đối thủ của Mỹ, nếu được trả thù lao tương xứng.Ký giả Serhiy Leshchenko của Ukraine đang trình bày về chứng cớ cho thấy ông Paul Manafort được trả thù lao hàng triệu Mỹ kim bởi đảng thân Nga tại Ukraine trong một cuộc họp báo và tháng Tám 2016. (Getty Images)Tin của AP cho biết, cách đây hơn mười năm, ông Manafort làm việc cho một tỷ phú người Nga, nhằm xúc tiến chương trình hành động của Tổng Thống Nga Vladimir Putin. Bản tin nàylàm suy yếu những lời biện hộ của chính phủ Trump và của ông Manafort, khi họ tìm cách nói rằng ông Manafort chưa bao giờ làm việc gì để giúp Nga tạo ảnh hưởng trên toàn cầu.Vào năm 2006, trong vai trò cố vấn, ông Manafort ký một hợp đồng hàng năm trị giá $10 triệu Mỹ kim với tỷ phú Oleg Deripaska, một đại gia trong ngành sản xuất nhôm tại. Lúc đó Manafort đã “quảng cáo” cho chính phủ Nga biết những kế hoạch mà ông có thể thực hiện để trợ giúp quyền lợi của Nga trên toàn thế giới. Deripaska là người trong nhóm thân cận với ông Putin, gồm các nhà kinh doanh tỷ phú.“Giờ đây chúng tôi tin rằng mô hình này có thể đem lại nhiều lợi ích cho chính phủ Putin, nếu được sử dụng ở những mức độ đúng với sự cam kết thích hợp để đạt thành công,” Manafort viết trong một bản ghi nhớ bí mật trong năm 2005 gởi cho tỷ phú Deripaska. AP đã nhận được văn bản ấy từ một nguồn tin.Vào tháng Tám năm ngoái, đài NBC Newstừng đưa tin về một hồ sơ nộp cho tòa án, cho thấy tỷ phú Deripaska đã trả cho Manafort $7.35 triệu, cho các khoản lệ phí quản trị dành cho với ông và các đối tác của ông, liên quan đến một quỹ đầu tư.Trong một phần của công việc ông làm cho Deripaska, Manafort đã không dùng công ty cố vấn Davis Manafort của ông, để tránh cho công chúng biết việc làm này, theo nhận xét của AP. Manafort và tỷ phú Nga đã bất hòa trong năm 2014, về cách thức dùng số tiền mà Deripaska trả cho Manafort để đầu tư vào một công ty truyền hình ở Ukraine.Trước những điều được nêu ra trong bản tin của AP cũng như của NBC, Manafort cho rằng những tin về quá khứ của ông nằm trong “chiến dịch bôi nhọ” ông. Thế nhưng trong một văn bản trước đó được trao cho AP, Manafort xác nhận ông có làm việc với Deripaska cách đây mười năm, để đại diện cho tỷ phú Nga này “về kinh doanh và những vấn đề cá nhân, ở các quốc gia mà ông có vốn đầu tư.”Nhưng Manafort nhấn mạnh rằng “công việc của tôi làm cho ông Deripaska là không liên quan đến việc đại diện cho các lợi ích chính trị của Nga.”Manafort từng là chủ tịch không ăn lương của ban vận động tranh cử của ông Trump trong năm ngoái, trước khi ông từ chức trong tháng Tám. Thời gian ông giữ chức vụ đó đã đưa đến những thắc mắc về các mối quan hệ giữa ông với chính phủ thân Nga ở Ukraine.Nghị Sĩ Liên Bang Lindsey Graham từ South Carolina nói với đài NBC rằng bản tin của AP “làm tôi rất bất ổn, nếu tin đó đúng.”Nghị Sĩ nói, “Tôi chắc chắn rằng Tổng thống Trump không biết gì cả về điều này. Nhưng tôi có thể nói với quý vị điều này, đây là điều làm tôi rất bất ổn, nếu tin đó đúng. Tôi không biết liệu điều đó có đúng hay không. Chính vì vậy mà tôi vui mừng khi biết FBI đang điều tra về vấn đề này.”Trước đây đài NBC News đưa tin rằng công ty của ông Manafort có liên quan với Dmytro Firtash, một nhà kinh doanh và nhà từ thiện ở Ukraine, để tái phát triển một khách sạn ở New York tên là Drake, mặc dù thỏa thuận ấy không đạt được đến cùng.Trong những cuộc phỏng vấn và những lời phát biểu trước đây cho đài NBC News, Manafort nói rằng ông “không bao giờ có một mối quan hệ kinh doanh” với ông Firtash. “Có một dịp trong đó một cơ hội được thăm dò. Không có gì xảy ra, và không có mối quan hệ kinh doanh nào được thực hiện.”Phạm vi của những mối quan hệ bị cáo buộc giữa cuộc vận động tranh cử của ông Trump và điện Kremlin, trong cuộc bầu cử năm 2016, hiện thời đang được điều tra. Ông James Comey, giám đốc cơ quan FBI, nói như vậy với một Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện vào hôm thứ Hai. Ông Manafort chỉ là một trong số mấy người cộng sự hoặc phụ tá của ông Trump. Những cuộc nói chuyện, hoặc những mối liên kết trước đây của họ với các giới chức Nga, đều bị đặt thành vấn đề.Hôm thứ Hai phát ngôn Spicer của Tòa Bạch Ốc tìm cách làm giảm nhẹ vai trò vận động tranh cử của ông Manafort. Spicer nói với các phóng viên rằng ông Manafort “đóng một vai trò rất hạn chế, trong một thời gian rất hạn chế.”Ông Manafort cũng trả lời, sau khi ông Comey tiết lộ rằng có một cuộc điều tra liên bang. Ông Manafort phủ nhận việc ông đóng vai trò trong cuộc tấn công trên mạng điện toán, do Nga điều khiển chống lại phe Dân Chủ vào năm ngoái. Ông Manafort cũng phủ nhận việc ông nói chuyện với một viên chức Nga, hoặc với những người khác có thể có liên quan.Manafort nói, “Mặc dù có sự soi mói và ám chỉ liên tục, nhưng không có những sự kiện hoặc chứng cớ nào ủng hộ những điều cáo buộc này, và sẽ không có.”