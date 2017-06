Trump tố Comey nói dối, sẵn sàng điều trần hữu thệ "100%"

Sau một ngày im lặngTổng Thống Donald Trump tại buổi họp báo chung với Tổng Thống Klaus Iohannis từ Romania tại Vườn Hồng Tòa Bạch Ốc trưa thứ Sáu. Ông Iohannis đến Hoa Thịnh Đốn để tìm vốn đầu tư vào đất nước Romania và bảo đảm an ninh trước mối đe dọa quân sự từ nước Nga. Nhân dịp này, ông Trump cho biết ông sẵn sàng điều trần trước Quốc Hội về những thắc mắc liên quan đến người Nga và những người của ông. Một ngày trước đó, ông Trump đã giữ im lặng sau khi có cuộc điều trần của cựu giám đốc FBI James Comey. (Chip Somodevilla/ Getty Images)HOA THỊNH ĐỐN – Sau một ngày im lặng từ lúc cựu giám đốc FBI James Comey điều trần trước Thượng Viện, Tổng Thống Donald Trump trở lại thói quen nói lớn của ông. Trong một cuộc nói chuyện tại Vườn Hồng ngày thứ Sáu, trước mặt các viên chức cao cấp trong Nội Các, những người đồng minh, và các ký giả, Tổng Thống Trump cho biết ông sẵn sàng tấn công James Comey, cho dù phải điều trần với lời tuyên thệ không được nói dối. Ông tố cáo Comey đã nói dối trong buổi điều trần dài ba tiếng hôm thứ Năm.“Không có sự thông đồng, không có cản trở, [Comey] là một kẻ tiết lộ tin, thế nhưng chúng ta muốn trở lại với công việc điều hành đất nước vĩ đại của chúng ta,” ông Trump nói trong cuộc họp báo chung với Tổng Thống Klaus Iohannis từ Romania. “James Comey đã khẳng định nhiều điều mà tôi đã nói. Và một số điều ông ta nói đã không đúng.”Ngồi dưới sân, các viên chức cao cấp đã nhìn tổng thống trình bày ý kiến của ông. Ngoại Trưởng State Rex Tillerson và Bộ Trưởng Thương Mại Wilbur Ross đã đến sớm và ngồi ở ngay hàng ghế đầu. Một hồi sau có thêm sự hiện diện của chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Reince Priebus, bà cố vấn Kellyanne Conway, cố vấn cao cấp Stephen Miller, và Cố Vấn An Ninh Quốc Gia H.R. McMaster. Vì nhiệt độ khá nóng vào trưa thứ Sáu tại Vườn Hồng, nhân viên Tòa Bạch Ốc đã cung cấp nước chanh cho các viên chức cũng như cho các ký giả như nhau.Sau đó có người hỏi Tổng Thống Trump rằng liệu ông có sẵn sàng điều trần hữu thệ hay không, như ông Comey đã làm vào ngày thứ Năm.“100 phần trăm,” tổng thống đáp ngắn gọn.Tổng thống cũng cho biết “trong một thời gian rất ngắn” ông sẽ trả lời về việc có hay không có những băng thâu âm về những cuộc nói chuyện giữa ông với Comey.Sự việc ông Trump nhấn mạnh rằng ông sẵn sàng điều trần, dưới lời tuyên thệ, để nói về những cuộc giao tiếp giữa ông với ông Comey, có thể là một đề nghị có sự rủi ro cho ông. Khá nhất là ông có thể bị ép buộc phải trả lời nhiều câu hỏi chính trị rất khó trả lời. Tệ nhất là ông có thể bị phạm tội hình sự.Trong quá khứ, trước khi được bầu vào chức tổng thống, ông Donald Trump đã không có thành tích tốt trong những lần phải cung khai hữu thệ trước tòa. Trong một lần gặp khó khăn, giữa việc phải nhìn nhận mình từng nói dối trước đây hoặc giờ đây phạm tội nói dối, ông đã chỉ trích những luật sư nêu câu hỏi với ông. Ông cũng từng phải đính chánh lại những gì từng tuyên bố trước đây.Giờ đây tổng thống tuyên bố ông sẵn sàng điều trần về sự việc có hay không có những mối liên hệ giữa ban tranh cử của ông với người Nga, và sự can thiệp của người Nga vào cuộc bầu cử Mỹ năm ngoái.Về cuộc điều trần của ông Comey trước Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện, khi cựu giám đốc FBI nói rằng ông Trump đã đề nghị ông hãy bỏ vụ điều tra ông Michael Flynn, tổng thống nói rằng, “Tôi đã không nói điều đó.”Tuy nhiên, tổng thống cũng nói thêm câu, “Và không có gì sai trái nếu tôi có nói điều đó, theo mọi người mà tôi được đọc ngày hôm nay.”Chưa ai biết Tổng Thống Trump có thực sự điều trần “100 phần trăm” như ông đã tuyên bố hay không, hay ông phải tham khảo ý kiến với các luật sư và có thể đổi ý.