Trump từng cam kết thuê thêm 5,000 lính biên phòng, giờ này vẫn chưa thấy ai

Các tuyển sinh đang tham dự một cuộc chạy thử sức tại Trường Huấn Luyện Biên Phòng tạiArtesia, tiểu bang New Mexico vào đầu tháng Tám. Tuy có nhiều người ghi danh, lực lượng Biên Phòng đang tiếp tục thiếu người mặc dù chính phủ Trump cam kết thuê thêm lính canh gác biên giới. (John Moore/ Getty Images)Trong tháng Giêng năm nay, năm ngày sau khi nhậm chức tổng thống, ông Donald Trump đã ký một sắc lệnh và cam kết sẽ cải tổ chương trình di trú, quét sách những di dân lậu ra khỏi nước Mỹ. Ông hứa xây một bức tường dài vĩ đại dọc theo biên giới Mỹ-Mễ, mau chóng thuê 5,000 lính mới cho lực lượng Biên Phòng, và đồng thời gia tăng kế hoạch trục xuất di dân sống bất hợp lệ tại Mỹ.Ông Trump tuyên bố vào ngày 25 tháng Giêng trong một buổi lễ tại Bộ Nội An, “Bắt đầu từ hôm nay, Hoa Kỳ sẽ giành lại quyền kiểm soát biên giới.” Bộ Nội An là bộ điều hành các cơ quan di trú liên bang.Đến nay, sau bảy tháng, kế hoạch xây tường biên giới vẫn chưa được xúc tiến, số lượng lính Biên Phòng không những không tăng thì thôi, mà lại bị giảm 220 người. Về mặt trục xuất di dân lậu, với tốc độ hiện nay, đến cuối năm thì Hoa Kỳ sẽ trục xuất ít hơn so với năm cuối cùng của Tổng Thống Obama, ít hơn tới khoảng 10,000 người.Về mặt khác, lời cam kết của Tổng Thống Trump đã làm giảm bớt rất nhiều số người vượt biên giới để vào Mỹ. Con số này đã giảm 22% trong mùa hè. Số di dân bất hợp pháp bị bắt trên toàn quốc đã tăng 43% kể từ tháng Giêng đến nay, kể cả bắt những người đã sống ở Mỹ lâu năm, đã mua nhà, đóng thuế và có gia đình.Con số gia tăng mạnh nhất nằm trong lãnh vực di dân bất hợp pháp chưa bao giờ phạm tội ở Mỹ, lên tới 24,189 người dưới chính phủ Trump, cao gần gấp ba lần so với cùng thời gian vào năm ngoái dưới thời tổng thống Obama.Các viên chức thuộc cơ quan ICE - Immigration and Customs Enforcement (thực thi luật di trú và quan thuế) – cho biết con số sụt giảm từ 240,000 người bị trục xuất vào năm ngoái so với 230,000 sẽ bị trục xuất trong năm nay thật sự không chính xác. Bà Sarah Rodriguez, phát ngôn viên của ICE, nói rằng số người bị bắt năm nay đã ít hơn năm ngoái, nên số người bị trục xuất cũng giảm xuống.Về con số đó thì người ta có thể tranh luận, nhưng những cam kết khác của ông Trump xem có vẻ bị dậm chân tại chỗ hoặc đi thụt lùi. Điều đó cho thấy một khoảng cách lớn giữa những lời hứa quá lớn của ông trong thời gian tranh cử so với những gì chính phủ có thể làm trên thực tế trong chính sách di trú.Những thử thách lớn nhất có thể được thấy trong lực lượng Biên Phòng. Đây là lực lượng thực thi công lực lớn nhất của nước Mỹ. Những người lính mặc y phục màu xanh lá cây làm việc trên thuyền, máy bay, xe và ngay cả cưỡi ngựa. Lực lượng này được dùng để bảo đảm an ninh vùng biên giới dài 2,000 dặm ở tây nam Hoa Kỳ.Sau vụ khủng bố 2001, Quốc Hội đã cho tăng lực lượng Biên Phòng lên tới hơn 20,000 người. Thế nhưng binh chủng này đã gặp khó khăn trong một số lãnh vực, từ thiếu tinh thần, thiếu người muốn gia nhập, sự chán nản cao, chưa kể tình trạng tham nhũng. Từ năm 2013 đến nay lực lượng này vẫn chưa có đủ 20,000 người như dự tính.Kể từ năm 2010, số lính trong lực lượng này tiếp tục giảm, và hiện nay đang thiếu tới 2,000 người. Từ ngày ông Trump lên chức tổng thống thì lực lượng còn giảm thêm 220 người.Những dữ kiện trên đã được nghiên cứu, thu thập bởi nhật báo Los Angeles Times.Vì chỉ tiêu do ông Trump đưa ra, cơ quan biên phòng cần phải cứu xét hồ sơ của khoảng 750,000 người để có thể tuyển lực 5,000 người hội đủ tiêu chuẩn, theo một phúc trình của Bộ Nội An trong tháng Bảy vừa qua.