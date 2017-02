Trump vận động tại Florida, tuyên bố sẽ lập vùng an toàn tại Syria

Ông Trump nói chuyện tại Florida.

FLORIDA – Tổng Thống Donald Trump tuyên bố ông muốn lập một “vùng an toàn” tại Syria và những nơi khác, thay vì đưa người tị nạn đến Hoa Kỳ, khi xuất hiện trong buổi vận động tại Florida vào chiều thứ Bảy. Ông cũng nói các nước vùng Vịnh sẽ trả tiền cho những “vùng an toàn” này, nói rằng “họ không có gì khác ngoài tiền.”

“Hãy xem Nice, hãy xem Paris,” ông Trump nói, ý muốn nhắc đến các vụ khủng bố ở Pháp và các nước châu Âu vào năm ngoái. “Chúng ta đã cho phép hàng ngàn người vào đất nước chúng ta, và không có cách nào kiểm tra họ, không có giấy tờ, không có gì cả. Vì vậy, chúng ta sẽ phải tiếp tục giữ cho quốc gia chúng ta an toàn.”



Về vấn đề “vùng an toàn,” ông Trump nói rằng người dân sẽ có thể “ở lại và sống một cách an toàn trong các thành phố của họ,” cho đến khi Syria ổn định. Tổng thống Hoa Kỳ nói thêm rằng: “Chúng ta chỉ cần những người yêu quý chúng ta. Chúng ta không cần những người có ý định xấu.” Liên Hợp Quốc ước tính, hơn 6 triệu người đã bị mất chỗ ở bởi cuộc nội chiến ở Syria, và gần 5 triệu người khác đang sống trong các khu vực giao tranh.



Ông Trump cũng tiếp tục chỉ trích NATO, nói rằng các nước khác trong liên minh “đã không chịu chi tiền.” Tổng thống nói rằng ông là một người ủng hộ NATO, nhưng các lời bình luận của ông lại trái ngược với các tuyên bố của phó Tổng Thống Mike Pence, người đang trấn an các đồng minh châu Âu rằng Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ và sẵn lòng hỗ trợ các nước này.



Ông Trump cũng nhắc lại một số lời hứa trong giai đoạn tranh cử, nhưng việc tìm cách thay thế Obamacare và rút khỏi hiệp ước TPP. Ông nhắc đến một số lệnh hành pháp mà ông đã ký, ví dụ như sắc lệnh nhằm giảm bớt các quy định của chính phủ. Ông Trump nói rằng, các quy định - như việc yêu cầu đánh giá tác hại môi trường – đang làm “tắc nghẽn các mạch máu của quốc gia.”



Buổi vận động hôm thứ Bảy đã được liệt kê trên trang web tranh cử của ông Trump. Ông Trump đã nộp hồ sơ tái tranh cử vào năm 2020 ngay trong ngày nhậm chức, dù ông có nói rằng việc nộp hồ sơ này không phải là một thông báo chính thức. Việc nộp hồ sơ cho phép ban tranh cử của ông Trump tiếp tục nhận tiền ủng hộ và quyên góp tiền, cho việc tái tranh cử năm 2020.