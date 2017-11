Trung Cộng: "Mỹ có thể giúp đỡ nhưng đừng gây phiền" ở Biển Đông

Hai ngoại trưởng Vương Nghị và Phạm Bình Minh gặp nhau tại Hà Nội ngày thứ Năm, 2 tháng 11, 2017.



BẮC KINH - Trung Quốc tuyên bố rằng họ hy vọng "Mỹ có thể giúp đỡ nhưng đừng gây phiền" ở Biển Đông nơi đang có tranh chấp lãnh thổ giữa các quốc gia trong vùng. Một nhà ngoại giao cao cấp của Trung Quốc nói như trên, trước khi Tổng Thống Donald Trump đến Bắc Kinh trong tuần sau.



Hoa Kỳ từng lên tiếng chỉ trích việc Trung Quốc xây dựng các hòn đảo và các cơ sở quân sự ở Biển Đông, và lo ngại rằng những nơi đó có thể được dùng để hạn chế hoạt động hàng hải tự do.



Các tàu hải quân Mỹ cũng đã thực hiện những chuyến tuần tra hàng hải tự do trong khu vực đó, khiến cho Trung Quốc nổi giận.



Nói với các phóng viên về chuyến đi của ông Trump, Thứ Trưởng Ngoại Giao Trung Quốc Zheng Zeguang (Trịnh Trạch Quang) nói rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi trên các hòn đảo và vùng biển xung quanh ở Biển Đông.



Ông Zheng nói rằng bản chất của vấn đề Biển Đông là việc một số nước trong khu vực chiếm đóng bất hợp pháp một số hòn đảo và rạn san hô của Trung Quốc. Ông nói thêm rằng Trung Quốc sẵn sàng giải quyết các vấn đề một cách hòa bình, thông qua những cuộc đàm phán với các nước có liên quan trực tiếp.



Ông nói thêm, "Vấn đề Biển Đông không phải là một vấn đề giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Chúng tôi hy vọng rằng là một bên ngoại cuộc, Hoa Kỳ có thể trồng hoa nhiều hơn và trồng gai ít hơn, giúp đỡ chứ không gây ra những phiền toái."



Ông Zheng nói rằng ông hy vọng Hoa Kỳ có thể nhìn một cách khách quan những diễn biến tích cực ở Biển Đông, và tôn trọng những nỗ lực của Trung Quốc và các nước Đông Nam Á nhằm bảo vệ hòa bình và ổn định ở đó.



Không có vấn đề gì với tự do hàng hải ở Biển Đông, và Trung Quốc phản đối bất kỳ bên nào dùng quyền tự do đo làm một "cái cớ" để làm hại chủ quyền và nền an ninh của Trung Quốc.



Chính phủ Trump thề quyết thực hiện những hoạt động mạnh mẽ hơn trên Biển Đông.

Mỗi năm có khối lượng thương mại hàng hải trị giá khoảng năm ngàn Mỹ kim được vận chuyển trên Biển Đông. Việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trong khu vực đã bị tranh cãi bởi Brunei, Mã Lai Á, Phi Luật Tân, Đài Loan, và Việt Nam.



Phát biểu trước đó trong cùng ngày, một nhà ngoại giao cấp cao khác của Trung Quốc nói rằng Trung Quốc và Việt Nam đã đồng ý giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, thông qua những cuộc đàm phán thân thiện, sau một cuộc tranh cãi không hay trong mùa hè vừa qua giữa hai nước cộng sản láng giềng.



Hai nước này từ lâu tranh cãi về vấn đề này, với Việt Nam xuất hiện trở thành nước lên tiếng mạnh mẽ nhất phản đối việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên phần lớn vùng biển trong khu vực.



Tuy nhiên, Hà Nội và Bắc Kinh đã tìm cách đưa quan hệ trở lại đúng đường. Trong tháng Chín, một nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc nói với những người Việt Nam tiếp đón ông rằng hai đảng cộng sản của họ có "chung một vận mệnh."