Trung Cộng âm thầm lập một chi bộ đảng ở California, bị dẹp sớm vì luật Mỹ không cho phép

Theo lệnh từ Bắc Kinh, trường đại học Mỹ nào mà ủng hộ ngài Đạt Lai Lạt Ma thì Trung Cộng sẽ không hỗ trợ tài chánh cho sinh viên Trung Hoa đến học tại trường này.DAVIS - Bảy học giả Trung Quốc từng làm giáo sư thăm viện đại học University of California, Davis, đã thành lập một chi bộ địa phương của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, để canh chừng sự “ăn mòn” tư tưởng Tây Phương, đồng thời theo dõi những đảng viên sang Mỹ và có thể rời bỏ đảng. Nhưng rồi các ông học giả này khám phá rằng họ đã thành lập một tổ chức bị xem là bất hợp pháp căn cứ theo luật pháp Hoa Kỳ. Do đó chi bộ đã âm thầm giải tán sau mấy tuần hoạt động với các buổi họp thường xuyên.Theo tin của báo Quartz, ông Mu Xingsen, một nhà khoa học về kỹ thuật nhiệt từ Đại Học Công Nghệ Đại Liên, đã lập chi bộ đảng vào đầu tháng 11. Trường đại học của ông Mu ở bên Trung Quốc đã ca ngợi hoạt động này là “làm gương sáng cho các đảng viên ở hải ngoại.” Báo South China Morning Post ở Hồng Kông thân Trung Cộng là tờ báo đầu tiên đăng tin về chi bộ này. Báo cho biết mục đích của chi bộ là tiếp tục nghiên cứu (hay nhồi sọ) học thuyết của đảng trong lúc làm việc ở hải ngoại, chẳng hạn như mới đây là xem xét những bài học từ Đại Hội Đảng lần thứ 19 vừa mới kết thúc,Chi bộ này đã có sáu đảng viên và một đối tượng kết nạp đảng. Chi bộ tổ chức cuộc họp đầu tiên vào ngày 4 tháng 11, trong khuôn viên trường đại học Davis. Nhóm này thảo luận về nhiều đề tài khác nhau, trong số đó có sự khác biệt giữa hai hệ thống chính trị của Trung Quốc và của Hoa Kỳ. Các thành viên trong nhóm “nhắc nhở nhau về những nguy cơ có thể gây ra bởi cuộc bạo loạn đại quy mô do những cuộc tấn công sắp xảy ra từ nhóm khủng bố địa phương là Antifa,” theo một bản tường thuật từ trường đại học của ông Mu vào ngày 9 tháng 11. Sau đó bản thông báo này đã bị gỡ bỏ. Thuật ngữ “Antifa” bắt nguồn từ các nhóm Âu Châu phản đối chủ nghĩa phát xít trong thế kỷ 20, nhưng hiện giờ đang được dùng cho những người hoạt động cánh tả tại Hoa Kỳ. Họ phản đối mạnh mẽ Trump và những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng, một cách kịch liệt và đôi khi bạo động.Ban đầu chi bộ đảng của ông Mu dự định tự quảng cáo cho các đồng nghiệp và những người từ Trung Quốc sống trong vùng, với một kế hoạch nhằm tổ chức các cuộc họp cách hai tuần một lần. Tờ báo nói trên nói rằng một chi bộ như vậy sẽ giúp các học giả Trung Quốc ở hải ngoại tránh được sự ăn mòn tâm trí một cách tiêu cực từ việc phải chịu lụy “môi trường tin tức ở ngoại quốc” và giúp cho các đảng viên theo dõi lẫn nhau.Điều đó đã không diễn ra theo đúng kế hoạch. Ông Mu, người được bầu làm bí thư chi bộ đảng trong cuộc họp đầu tiên, nói với SCMP rằng chi bộ đã bị giải tán vào cuối tuần qua, viện dẫn những mối lo ngại về việc vi phạm “luật pháp địa phương.” Ông ta không nói chi tiết về sự giải tán.Một điều có thể xảy ra là chi bộ của ông Mu có thể được coi là một nhóm đại diện cho một đảng chính trị ngoại quốc. Theo Đạo Luật Ghi Danh Đại Diện Ngoại Quốc của Hoa Kỳ - Foreign Agents Registration Act (FARA), những cá nhân và những nhóm nào hoạt động thay mặt cho một đảng chính trị ngoại quốc đều phải ghi danh với Bộ Tư Pháp trước khi hoạt động.Các chi bộ đảng cộng sản có vai trò giáo dục cơ sở quần chúng, và đảng bắt buộc mỗi thành viên phải tham gia một chi bộ.Trường hợp của ông Mu xảy ra khi mối lo ngại đang tăng lên về ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc xuyên qua các trường đại học ở ngoại quốc, trong lúc có số lượng lớn sinh viên Trung Hoa đi du học tại nhiều nước, trong số đó có Mỹ, Anh và Úc. Những trường nào có số đông sinh viên Trung Quốc du học đều bị áp lực nếu có hoạt động bị xem là làm mất lòng Trung Quốc.Trong tháng Hai, theo lệnh từ Bắc Kinh, các sinh viên và cựu sinh viên Trung Hoa tại viện đại học University of California, San Diego, đã bày tỏ thái độ không tán thành việc trường này mời Đức Đạt Lai Lạt Ma tới dự lễ tốt nghiệp phát văn bằng. Bắc Kinh xem Đạt Lai Lạt Ma là một nhân vật ly khai nguy hiểm. Sau đó, một chi nhánh của chính phủ Trung Quốc cấm các học giả Trung Quốc nhận tiền tài trợ nhà nước để sang học ở trường San Diego.