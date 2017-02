Trung Cộng cảnh cáo Mỹ: Sẽ không có ai thắng nếu có xung đột ở Biển Đông

Nữ Ngoại Trưởng Úc Julie Bishop đang nói chuyện với Ngoại Trưởng Trung Quốc Wang Yi tại cuộc họp báo ở Canberra ngày thứ Ba. (Mark Graham/ Getty Images)



Ngoại Trưởng Vương Nghị nói rằng cả hai bên đều sẽ thua, trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ trên vùng Biển Đông.



Trong một cuộc họp báo ở thủ đô Canberra với nữ Ngoại Trưởng Úc Julie Bishop ngày thứ Ba, ông Vương Nghị (Wang Yi) nói rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục tập trung vào các nỗ lực ngoại giao, để giải quyết những tranh chấp lãnh thổ trong khu vực Biển Đông.



Ông được hỏi về xác suất nổ ra một cuộc chiến tranh, vì đã có những lời lẽ hung hăng của Tổng Thống Donald Trump và của một số cố vấn cao cấp của Trump vào Bắc Kinh.



Ngoại trưởng Trung Cộng nói, “Đối với bất kỳ chính trị gia nào có đầu óc tỉnh táo, họ nhận ra một cách rõ ràng rằng không thể có xung đột giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, cả hai đều sẽ thua, và cả hai bên không có khả năng để làm việc đó.”



Ông Wang nói rằng mối quan hệ Mỹ-Trung đã vượt qua “mọi khó khăn” trong nhiều năm qua. Ông nhắc tới những lời phát biểu tích cực mới đây của Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Mattis, nói rằng điều quan trọng là giành ưu tiên cho các nỗ lực ngoại giao.



Trong thời gian gần đây, một trong những cựu sĩ quan quân đội cao cấp nhất của Mỹ báo động rằng sự hiểu lầm giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể dẫn đến xung đột công khai trên Biển Đông.



Ông Wang nói, “Điều mà chúng tôi đánh giá là chính sách chính thức, được đưa ra bởi chính phủ sau khi nhậm chức, chứ không phải là lối ngôn từ hùng biện khi vận động tranh cử, không phải là một số lời lẽ được phát biểu cách đây mấy năm.”



Trung Quốc đã bị tố cáo đang quân sự hóa khu vực Biển Đông, bằng cách xây dựng các phi trường và mở rộng một cách nhân tạo các hòn đảo. Nhưng Trung Quốc nó vẫn nói rằng họ có chủ quyền trên các khu vực bị tranh chấp.Trong khi đó, bà Bishop nói rằng lập trường của nước Úc không thay đổi về cuộc tranh chấp tại Biển Đông.



Bà nói, “Úc không đứng về bên nào cả, trong những lời tuyên bố chủ quyền lãnh thổ cạnh tranh với nhau. Chúng tôi quan tâm tới hoạt động thương mại không bị cản trở và nền hòa bình trong khu vực, tự do hàng hải và tự do hàng không, và việc tôn trọng luật pháp quốc tế.”



Nhưng bà tiết lộ rằng bà đã thảo luận về tình hình trong khu vực với ông Rex Tillerson, tân ngoại trưởng Hoa Kỳ.



Bà Ngoại Trưởng Bishop nói, “Chúng tôi đã thảo luận về tầm quan trọng của việc duy trì trật tự, dựa trên sự tuân thủ các quy tắc quốc tế. Theo đó nhiều quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc và các nước khác trong khu vực của chúng ta, đều có thể phát triển và thịnh vượng.



Bà Bishop mời ông ngoại trưởng Trung Quốc xem xét “những cơ hội” mà hiệp định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) có thể đưa lại cho Trung Quốc, vì nay Hoa Kỳ đã chính thức rút ra khỏi thỏa thuận này.

Bà Bishop nói, “Tôi chỉ có thể nói thay cho nước Úc. Mười một quốc gia khác đã bày tỏ thái độ sẵn sàng tiếp tục theo đuổi các nguyên tắc đằng sau TPP.”



Trong hình thức hiện thời của nó, thỏa thuận này không thể tiến tới mà không có Hoa Kỳ, và ông Wang phản ứng một cách thận trọng.



Ông nói rằng chính phủ Trung Quốc muốn có một khu vực tự do thương mại trên khắp Á Châu-Thái Bình Dương, nhưng họ cũng dè dặt về các nguyên tắc làm nền tảng cho TPP.



Ông nói, “Không nên có tất cả các tiêu chuẩn được thiết lập bởi một hoặc nhiều bên, và yêu cầu các nước khác chấp nhận những tiêu chuẩn như vậy. Phải cởi mở và bao hàm, và không theo đuổi các nhóm nhỏ.”