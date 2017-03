Trung Cộng đưa du thuyền đến Hoàng Sa

Hôm thứ Sáu có báo cáo là Trung Quốc đã đưa một du thuyền tuần đến quần đảo Hoàng Sa, trong lúc bầu không khí Biển Đông luôn bị đầy mức căng thẳng lên cao do tham vọng của Bắc Kinh và sự cứng rắn của chính phủ Trump.Chiếc du thuyền có tên Changle Princess có chở theo 308 hành khách, xuất phát từ thánh phố Sanya ở vùng đông nam Trung Quốc đến Hoàng Sa trong cuộc du lịch kéo dài bốn ngày. Các du khách này sẽ được đưa đi thăm ba đảo trong nhóm đảo Crescent của Hoàng Sa.Chiếc du thuyền có 82 phòng sang trọng với đầy đủ tiện nghi như nhà hàng, trung tâm giải trí, mua sắm, dịch vụ y tế và bưu điện, nó có khả năng chở 499 khách. Vào tháng 6 năm 2016, Bắc Kinh từng loan báo sẽ có kế hoạch thực hiện các chuyến du lịch ra Biển Đông, cũng như sẽ cho xây dựng các resort sang trọng trong các đảo mà Trung Quốc chiếm đóng một cách bất hợp pháp. Các quan sát viên nhận thấy có vẻ như Bắc Kinh đang muốn biến Hoàng Sa trở thành trung tâm du lịch ở Biển Đông sau này.

Malaysia truy nã nhân viên hàng không Bắc Hàn

Hôm thứ Sáu Mã Lai Á đã trả tự do cho nghi can Bắc Hàn tên Ri Jong Chol, một chuyên gia hóa chất và trục xuất ông này về nước, nhưng phát lệnh truy nã một nghi phạm Bắc Hàn khác. Người này là một nhân viên hàng không hiện đang lẩn trốn, có thể là trong tòa đại sức Bắc Hàn tại thủ đô Kuala Lumpur.

Tổng cộng cảnh sát điều tra Malaysia muốn tìm bắt bảy nghi can Bắc Hàn, trong số này có bốn người được cho là đã rời Malaysia. Ông Khalid Abu Bakar, người đứng đầu ngành cảnh sát Malaysia, cho hay nghi can có tên Kim Uk Il, 37 tuổi, làm việc cho hãng hàng không Air Koryo của Bắc Hàn, bị cho là có liên can đến vụ ám sát ông Kim Jong Nam hôm 13 tháng 2 ở phi trường Kuala Lumpur.

Ngoài ra một bảng yêu cầu cũng được Malysia gửi cho sứ quán Bắc Hàn đòi Đệ Nhị Tham Tán Hyon Kwang Sog phải cộng tác với ban điều tra của Malaysia. Phó Thủ Tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đã cảnh cáo Đại Sứ Bắc Hàn ở Malaysia là ông ta cần phải hợp tác trong vụ này, nếu không sẽ có một “cái giá đắt” mà Bình Nhưỡng phải trả.

Người Mỹ bị bắn ở Kansas được mời sang Ấn Độ

Người thanh niên từng can đảm xen vào cố ngăn một vụ nổ súng khi hai công dân Ấn Độ bị tấn công trong một quán rượu ở Kansas trước đây đã được mời sang thăm Ấn Độ. Anh thanh niên Ian Grillot, 24 tuổi, cũng bị bắn do hành động can đảm của mình, được nhiều người ở Ấn Độ xem như một “người hùng,” trong số này có cả Ngoại Trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj.

Bệnh viện Kansas Hospital nơi anh được chăm sóc các vết thương cho hay các nhà ngoại giao Ấn Độ đã đến thăm anh và gửi lời mời anh sang thăm Ấn Độ khi anh bình phục.

Tổng Lãnh Sự ở Houston của Ấn Độ là ông Anaupam Roy nói, “Chúng tôi hoàn toàn hỗ trợ cho anh.”

Anh Grillot trước đây từng nói anh thấy Ấn Độ là đất nước hấp dẫn và anh muốn đi thăm quốc gia này. Grillot can thiệp khi tay súng Adam Purinton thóa mạ hai công dân Ấn Độ, sau đó rút súng bắn họ, khiến một người chết và một bị thương. Khi nhào đến can ngăn, Grillot bị hung thủ bắn vào tay và viên đạn bay luôn vào ngực anh.

Iraq: Vũ khí hóa học đã được sử dụng

Có 12 người dân đã bị thương trong một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học xảy ra cho thành phố Mosul khi quân đội Iraq cố giành lại quyền kiểm soát thành phố từ tay nhóm IS. Một bác sĩ thuộc Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế (ICRC) đã xác nhận với báo chí tin này.

Trong số những người bị thương có cả một hài nhi mới 1 tháng tuổi và một em bé 11 tuổi bị rất nặng vì hô hấp khó khăn và da bị bỏng nặng. Một bác sĩ khác của ICRC cho hay dù hiện nay loại hóa chất nào đã được sử dụng thì chưa rõ, nhưng họ đều tin là đây là một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học.

Khi đạn pháo rơi vào một khu phía đông thành phố Mosul thì sau đó cư dân cho hay họ “ngửi một mùi rất khác lạ trong không khí.” Bác sĩ Robert Mardini Giám Đốc ICRC khu vực Trung Đông cho hay là những vết phồng da dộp lên, mắt bị đỏ, ngứa ngáy, nôn mửa và ho khan của các nạn nhân cho thấy vũ khí hóa học đã được dùng đến, dù đã bị công ước quốc tế cấm đoán từ lâu.

Pháp: Juppé có thể thay Fillon ra tranh cử

Cựu Thủ Tướng Pháp Francois Fillon bị áp lực ngày càng gia tăng đòi ông phải rút lui do chuyện vợ con của ông dính vào tố cáo tham nhũng tài chính hàng trăm ngàn euros. Ông Fillon đang lâm vào tính thế rất khó khăn vì chính các cố vấn của ông và nhiều người từng ủng hộ ông đã từ chức.

Các quan sát viên tính toán là nếu ông Fillon rút lui và được thay thế bằng một cựu Thủ Tướng khác là ông Alain Juppé cùng đảng với ông Fillon thì hy vọng đẫn đầu trong vòng một của ông Juppé rất lớn. Cũng có tin là vào ngày 15 tháng 3 có thể một truy tố chính thức của tòa án sẽ được nhắm vào ông Fillon vì vụ bê bối nói trên.

Nhưng nói chuyện trước 3,000 ủng hộ viên của ông ở Nimes, ông Fillon nói, “Tôi là chiến sĩ không bỏ cuộc, tôi đã ra vận động tranh cử thì sau đó chính dân chúng Pháp mới là những người bỏ phiếu quyết định.” Ông Juppé năm nay đã 71 tuổi, nói ông không còn muốn tham gia chính trường nữa, trừ trường hợp ông Fillon rút lui thì ông “sẽ nghĩ lại.”

Bắc Hàn dọa tấn công phủ đầu

Bắc Hàn lại lên tiếng đe dọa là họ sẽ tấn công “không thương tiếc” nếu như cuộc tập trận của quân đội Hoa Kỳ và Nam Hàn vi phạm lãnh thổ của họ. Từ trước đến nay, Bình Nhưỡng thường ra những lời đe dọa đại loại như thế, nhưng lần này trong bối cảnh kỹ thuật hỏa tiễn của Bắc Hàn tỏ ra có tiến bộ thấy rõ thì bên Hoa Kỳ và Nam Hàn lại xem những đe dọa này một cách nghiêm chỉnh hơn rất nhiều.

Hãng tin Reuters trích lời tuyên bố của các viên chức quân sự Hoa Kỳ và Nam Hàn là “nếu như Bình Nhưỡng dám tấn công trước, họ sẽ nhận một sự giáng trả khủng khiếp.”

Cuộc tập trận hỗn hợp Mỹ-Hàn có tên là “Foal Eagle” đã bắt đầu hôm thứ Tư, bao gồm hàng trăm ngàn quân nhân của các binh chủng của hai đồng minh này tham gia. Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis đã gọi điện cho người tương nhiệm của ông phía Nam Hàn là ông Han Min-Koo lập lại lời hứa là Hoa Kỳ luôn trung thành trong việc bảo vệ Nam Hàn nếu bị Bắc Hàn tấn công.