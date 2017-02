Trung Cộng phòng thủ Biển Đông

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNHTập Cận Bình áp dụng chiến thuật “bỏ trống để phòng thủ Biển Đông”; ông học quái chiêu này của Khổng Minh, Gia Cát Lượng. Giai thoại “bỏ trống để phòng thủ,” diễn ra vào cuối thời Tam Quốc, và hai danh tướng liên quan đến trận đánh “tiếu lâm” này là Khổng Minh và Tư Mã Ý.

[1]

Khổng Minh

[2]

Và Tư Mã Ý

Khổng Minh chiếm được ải Dương Bình, một thị trấn nhỏ; tạm dừng quân lại đó, ông chia lực lượng tác chiến thành nhiều cánh đi tấn công những cứ điểm lân cận.

Được tin Khổng Minh đang cùng với một lực lượng dưới 1,000 quân hiện diện tại Dương Bình, Tư Mã Ý cấp tốc đem đại binh tiến về đó, quyết tâm bắt sống Khổng Minh, vị thừa tướng chiến lược gia của nước Thục, để giải quyết chiến tranh.

Tin dữ bay về, các quan văn võ trong thành sợ tái mặt. Đại tướng Ngụy Diên lại vừa đem quân rời thành, gọi về cũng không kịp. Trong thành lúc đó chỉ còn hơn một nghìn quân phòng thủ. Trong lúc tình thế nguy cấp như vậy, Gia Cát Lượng hết sức bình tĩnh, quyết đoán, rồi táo bạo thực thi kế “không thành.”

Đội tiên phong của quân Tư Mã Ý ập tới Dương Bình, hết sức ngạc nhiên trước cảnh yên tĩnh thanh bình ở đây. Bốn cổng thành mở toang. Trước cổng những người dân (do lính đóng giả) đang bình tĩnh quét sân, sửa kiểng. Từ ngạc nhiên đến nghi ngờ, chúng không dám tiến vào mà vội báo tin cho chủ tướng Tư Mã Ý. Đang đắc chí tin là phen này Khổng Minh nhất định sẽ phải chết dưới tay mình, nghe báo vậy Ý nửa tin nửa ngờ, vội tiến nhanh đến Dương Bình. Đến nơi, Tư Mã Ý vô cùng kinh ngạc khi tận mắt thấy cảnh dân chúng đang nhàn nhã làm việc nhà, xung quanh không một bóng người. Rồi trong không trung bỗng vẳng lên tiếng đàn tao nhã, nhìn lên thành, thấy Gia cát Lượng đang thư thái gẩy đàn. Hai tiểu đồng đứng hầu hai bên.

Vô cùng sửng sốt, càng nhìn Tư Mã Ý càng thấy hoài nghi, càng nghĩ càng thấy kinh sợ. Bởi Gia Cát Lượng bình sinh vốn là người cực kỳ cẩn trọng, hôm nay để mở rộng cả bốn cổng thành tất là có quân mai phục. Nhiều lần thất trận trước vì mắc kế Khổng Minh, Ý cuống cuồng, hoảng sợ, rồi quay ngựa bỏ chạy, theo sau là đoàn quân chạy theo chủ tướng. Cho đến khi có người giữ lại cương ngựa, Tư Mã Ý vẫn như mê mê tỉnh tỉnh hỏi “Đầu ta còn không?”

Đến lúc bình tâm lại, Tư Mã Ý biết mình trúng kế của Khổng Minh thì quân tướng nhà Thục đã tập hợp về đầy đủ. Gia Cát Lượng tiếp tục điều binh khiển tướng thắng lợi và để lại cho hậu thế những chiến tích đầy huyền thoại.

Ngày xưa, Khổng Minh dùng kế không thành để mua thời gian, ông chỉ cần trì hoãn cuộc tấn công của Tư Mã Ý vài tiếng đồng hồ để Ngụy Diên kịp đưa đại quân trở lại Dương Bình.

Tập Cận Bình cũng cần thời gian -cần tối thiểu là 5 năm nữa- để hiện đại hóa quân đội; Trung Cộng đang đóng thêm hai hàng không mẫu hạm mới, tối tân hơn chiếc Liaoning, hạ thủy năm 1988 và được quan niệm là một trợ huấn cụ, một sân bay nổi để huấn luyện phi công.

Song song với nỗ lực gia tăng hiệu năng của hải quân, Trung Cộng cũng đang thực hiện nhiều giàn hỏa tiễn trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Không ảnh chụp bằng vệ tinh chưa đầy ba tháng trước cho thấy trên Đá Lạc, thuộc quần đảo Trường Sa bốn vị trí hỏa tiễn phòng không, Đá Tư Nghĩa bốn vị trí khác, Đá Gạc Ma có ba vị trí quan trọng hơn, trang bị bằng mái nhà di động, có thể nhanh chóng xếp lại bằng điện lực khi cần tác xạ, và rất nhiều cơ cấu hỏa lực khác rải rác trên cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa nhằm chống lại những cuộc tấn công của hải quân và không quân Hoa Kỳ.

[3]

Không ảnh chụp bốn vị trí hỏa tiễn phòng không tại Đá Lạc

[4]

Bốn vị trí khác tại Đá Tư Nghĩa

[5]

Đá Gạc Ma có ba vị trí quan trọng hơn

Kế không thành tân thời của Tập Cận Bình gồm hai phần: phần thứ nhất là nhượng bộ, tránh va chạm quân sự, và phần thứ nhì là cộng tác, thỏa mãn mọi đòi hỏi của Mỹ trên Biển Đông cũng như trên bàn cờ quốc tế.

Để tránh va chạm quân sự ba chiến hạm Trung Cộng và chiếc hàng không mẫu hạm Liaoning đang thao dượt trên Biển Đông vội vã rút qua Ấn Độ Dương 12 tiếng đồng hồ trước khi Hạm Đội 1 Tấn Kích [HĐ1TK] (CSG 1 (Carrier Strike Group 1) của Hoa Kỳ, dưới quyền thống lãnh của đề đốc James Kilby tiến vào Biển Đông để “thực hiện một cuộc tuần hành thường lệ.”



Hạm Đội 1 Tấn Kích

Và để thỏa mãn đòi hỏi quyền lợi của Mỹ trên Biển Đông, Trung Cộng đang mời gọi các hãng dầu Hoa Kỳ trở lại vùng giếng dầu rất lớn, một số nằm trong hải phận Việt Nam.

Hôm mùng 8 tháng Hai, 2017, Trung Cộng còn mời nhiều khoa học gia dầu hỏa Mỹ, Pháp và quốc tế cùng tham dự công tác thử nghiệm giếng dầu U1499A, sâu 3770 thước đước lòng biển, lấy mẫu dầu đem về thí nghiệm. Mọi chuyện trở thành vô cùng công khai, vô cùng vui vẻ.



Các khoa học gia quốc tế dầu hỏa tham dự công tác thử nghiệm giếng dầu U1499A.

Để vuốt ve lòng tự ái của Tổng Thống Donald Trump đang thích được nhiều người kính phục, Trung Cộng còn trói gô thằng bé Kim Jong Un, đem giao cho ông toàn quyền xét xử.



Thằng bé Kim Jong Un

Trói Kim Jong Un bằng cách tẩy chay không mua than của Bắc Hàn nữa; than là nguồn lợi tức lớn nhất của nước này, và Trung Cộng là nước duy nhất tiêu thụ than Bắc Hàn để giúp duy trì chế độ Kim Jong Un, và khuyến khích Kim thử nguyên tử, thử hỏa tiễn để trêu ngươi Hoa Kỳ và đồng minh Á Châu của Hoa Kỳ.

Từ nhiều năm nay, Hoa Kỳ đã tạo áp lực kinh tế để bắt Kim Jong Un phải ngồi vào bàn hội nghị thảo luận về việc giải giới nguyên tử Bắc Hàn, nhưng Trung Cộng vẫn giúp Kim Jong Un chống lại bằng tiền mua than.



Trung Cộng mua than của Bắc Hàn

Giờ này không bán được than, nghèo lại càng nghèo hơn, Kim Jong Un nằm trong tay Donald Trump, người từng nói đùa là “thằng bé dễ thương đến mức tôi muốn xẻ đôi cái hamburger với nó.”



Chiến thuật “không thành” làm vui mọi người, đề đốc đề đốc James Kilby “chiến thắng” vẻ vang, mở toang Biển Đông mà không cần bắn một tiếng súng, Ngoại Trưởng Rex W. Tillerson lấy lại giếng dầu cho hãng ExxonMobile, và Tổng Thống Donald Trump bắt sống được chủ tịch Kim Jong Un, việc mà nguyên Tổng Thống Obama không làm được.

Không ai buồn biết là người thắng lớn là chắt tám đời của Khổng Minh: Khổng (Tập) Cận Bình. (ndt)