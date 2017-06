Trung Cộng theo dõi hai oanh tạc cơ Mỹ bay trên Biển Đông

Hai chiếc B-1B Lancer bay trên tiểu bang Wyoming trong hình không đề ngày của Không Quân Hoa Kỳ. (U.S. Air Force)BẮC KINH – Trung Quốc đang theo dõi các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ ở Biển Đông, sau khi hai chiếc máy bay thả bom của Mỹ thực hiện những chuyến bay huấn luyện trên vùng biển đang bị tranh chấp. Trung Quốc cho biết như vậy vào hôm thứ SáuTheo Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ cho biết trên trang web của họ, hai chiếc oanh tạc cơ B-1B Lancer của Không Lực Hoa Kỳ đã bay một chuyến huấn luyện kéo dài 10 giờ, từ Guam tới trên Biển Đông vào hôm thứ Năm, cùng với chiếc khu trục hạm USS Sterett mang hỏa tiễn được dẫn đường của Hải Quân Mỹ.Cuộc diễn tập xảy ra sau khi một chiếc chiến hạm Mỹ vào cuối tháng Năm thực hiện một cuộc “luyện tập thao tác,” trong phạm vi 12 hải lý của một hòn đảo nhân tạo được Trung Quốc xây dựng trên Biển Đông.Quân đội Mỹ thực hiện những cuộc tuần tra “tự do hàng hải,” để cho Trung Quốc thấy rằng họ không có quyền trên vùng lãnh hải ở đó, theo các giới chức Mỹ cho biết vào thời điểm ấy.Cuộc tập trận mới nhất là một phần của chương trình “oanh tạc cơ hiện diện liên tục” của Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương. Nhưng cơ quan này không cung cấp chi tiết về nơi thực hiện cuộc diễn , và không gọi đó là một hoạt động tự do hàng hải.Đề cập đến Hoa Kỳ, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói, “Trung Quốc luôn duy trì sự cảnh giác và theo dõi một cách hữu hiệu những các hoạt động quân sự của một nước quan yếu ở Biển Đông. Quân đội Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh, hòa bình và ổn định khu vực.”Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên gần như tất cả khu vực Biển Đông. Mỗi năm có khối lượng thương mại hàng hải trị giá khoảng $5,000 tỷ Mỹ kim đi xuyên qua vùng biển ấy. Lập trường của Trung Quốc bị tranh chấp bởi Brunei, Mã Lai, Phi Luật Tân, Đài Loan, và Việt Nam.Hoa Kỳ đã chỉ trích việc Trung Quốc xây dựng các hòn đảo và lập thêm những căn cứ quân sự ở đó. Mỹ lo ngại rằng Trung Quốc có thể dùng những nơi ấy để hạn chế tự do di chuyển, và mở rộng phạm vi chiến lược của họ.Các nước đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ trong khu vực này đâm ra lo lắng, vì chính phủ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã trì hoãn việc thực hiện những hoạt động, trong mấy tháng đầu tiên ông Trump tại chức.