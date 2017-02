Trung Cộng xây kho chứa hỏa tiễn ở Biển Đông

Trước đây người ta chưa rõ vì sao Trung Quốc lại cho xây dựng kiên cố thêm tám kiến trúc trên ba đảo đang bị tranh chấp chú quyền ở Biển Đông. Giờ đây thì người ta biết rõ mục tiêu, đó là Bắc Kinh xây dựng các nhà kho quân sự chứa các giàn hỏa tiễn địa-đối-không, theo lời các chuyên viên Hoa Kỳ cho hay.Trung Tâm Khảo Sát Quốc Tế Chiến Lược (CSIS) của Mỹ cho biết các hình ảnh vệ tinh chứng tỏ Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng các nhà kho này từ giữa cuối tháng 9 đến đầu tháng 11 năm 2016. CSIS nói chuyện này không ăn thua gì đến việc bầu cử của Hoa Kỳ mà nằm trong chiến lược đã được Bắc Kinh hoạch định từ trước.Mỗi nhà kho này có chiều dài 66 feet và chiều ngang 33 feet, nghĩa là có khả năng chứa loại hỏa tiễn HQ-9 SAM mà Trung Quốc đã cho giàn ra trên đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa trước đây. Các chuyên qia quốc phòng Mỹ cho là các nhà kho mới có khả năng chống lại sự xói mòn của nước biển hữu hiệu hơn là các nhà kho trên đảo Phú Lâm.

NASA: Sẽ đưa người lên Mặt Trăng năm 2018

Cơ quan NASA của Hoa Kỳ có kế hoạch sẽ thực hiện một chuyến bay có người xung quanh Mặt Trăng vào năm 2018. Đây là chuyến bay có người đầu tiên của Hoa Kỳ vào vũ trụ, kể từ khi chương trình Apollo chấm dứt vào đầu thập niên 1970. Ông William Gerstenmaier, phó giám Đốc các chương trình thám hiểm vũ trụ có người của NASA, cho hay chỉ trong một tháng nữa, sẽ có kết quả đầu tiên của bản dự phóng về chương trình này.

Tổng Thống Trump tỏ ra ủng hộ chương trình không gian đầy tham vọng khi ông tuyên bố trong diễn văn nhậm chức như sau, “Hoa Kỳ đã sẵn sàng mở khóa bí mật vũ trụ rồi.”

Tuy NASA không gửi phi hành gia bay xa vào không gian từ hơn 40 năm qua, vẫn có những chuyến bay đều đặn có mang phi hành gia Mỹ đến trạm quốc tế ISS bằng tàu con thoi đến năm 2011, sau đó thì nhờ các vệ tinh của Nga đưa lên vũ trụ khi chương trình khai thác tàu con thoi chấm dứt. NASA dự định thực hiện chuyến bay đầu tiên có người gồm hai phi hành gia, trong một chuyến bay kéo dài từ 8 đến 9 ngày xung quanh Mặt Trăng.

Iran: Nhiên liệu làm vũ khí nguyên tử quá ít

Trước đây trong hiệp ước ký kết vào năm 2015 giữa Iran và đại diện từ Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga có điều khoản ghi rõ ràng là để đổi lấy việc thế giới gỡ bỏ các lệnh trừng phạt, Tehran không được có quá 203 kí lô uranium tinh chất. Mới đây cơ quan Nguyên Tử Năng Thế Giới IAEA cho hay con số kí lô uranium có độ tinh luyện đạt 3.67% của Iran chỉ là 101.7 kí, nghĩa là chỉ vào khoảng 50% mức yêu cầu của thế giới.

Đây là báo cáo đầu tiên của IAEA kể từ khi Tổng Thống Donald Trump nhậm chức. Ông Trump luôn chống đối hiệp ước với Iran ký kết vào thời của Tổng Thống Barack Obama. Trong các điều khoản của hiệp ước có chi tiết về chuyện tiến trình gọi là LEU, theo đó các nhà khoa học nguyên tử của Iran ở nhà máy Isfahan sẽ “tẩy” uranium có độ tinh luyện thấp sau đó sẽ biến đổi chúng cho giống với uranium trong thiên nhiên và theo IAEA thì tổng số uranium theo cách LEU mà Iran có được là khoảng 99.9 kí lô.

Syria: IS ra tay giết tàn bạo

Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu loan tin hai quả bom đã phát nổ ở phía bắc của Syria, giết chết 65 người và làm nhiều người khác bị thương. Vụ này xảy ra gần thành phố al-Bab, vốn là chiến lũy sau cùng của IS ở Syria nằm giữa thành phố Aleppo và Raqqa đã bị quân kháng chiến tái chiếm, sau hơn 2 tháng kịch chiến dữ dội. Vụ tấn công xảy ra ở làng Sousian, nằm cách thành phố al-Bab vài dặm về hướng bắc.

Trong số những người tử thương có nhiều thường dân, một số quân kháng chiến vá ít nhất có 2 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ. Quả bom thứ nhì phát nổ khi nhiều người vội vã chạy đến tìm cách cứu các nạn nhân sau cú nổ đầu tiên. IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm đã ra tay. Ngoài 65 người chết, có ít nhất hàng trăm người khác bị thương.

Được biết chiếc xe cài bom đã nhắm vào một tòa nhà an ninh của nhóm Free Syrian Army là nhóm kháng chiến chống lại IS. Chính nhóm này, vốn được Thổ Nhĩ Kỳ yểm trợ, đã tấn công giải tỏa được thành phố al-Bab từ nhóm IS.

Úc: Em bé thoát chết thần kỳ

Một cậu bé 10 tuổi của Úc cũng bị một lượng độc chất tuôn vào người, nhưng trái với số phận của ông Kim Jong Nam ở phi trường Kuala Lumpur, em đã được cứu sống nhờ các bác sĩ tiêm cho em một lượng thuốc giải độc khổng lồ. Cậu bé tên Matthew Mitchell đã bị một con nhện thuộc loài nhện độc nhất thế giới gọi là “funnel-web” cắn vào ngón tay khi em đang phụ giúp cha mình dọn dẹp một ngăn kệ trong nhà.

Ngay lập tức, cậu bé co giật từng cơn, mắt trợn ngược và miệng trào bọt. Người nhà xé áo của cậu siết chặt vết thương và vội mang cậu đến bệnh viện. Tại đây các bác sĩ cứu cấp cho biết đã tiêm vào cơ thể cậu 12 ống thuốc giải độc, tức gấp ba lần liều lượng bình thường đối với các nạn nhân bị nhện độc cắn khác, nhưng chính nhờ như thế cậu bé mới qua được tay tử thần.

Hàng năm vào tháng 2 và tháng 3, loài nhện “funnel-web” này vào mùa giao phối và khi đó nọc của con đực độc gấp 5 lần con nhện cái. Loài nhện này hay sống tại các vùng ẩm thấp và có cái tên ngộ nghĩnh do hình dáng không đều của mạng nhện nó tạo ra.