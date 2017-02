Trung Quốc: Du khách bị hổ vồ chết ở sở thú

Một người đàn ông đã bị một con hổ vồ chết sau khi ông này bước vào chuồng cọp, tại một thành phố phía đông của Trung Quốc. Thảm kịch xảy ra hôm Chủ Nhật tại Sở Thú Youngor Zoo trong thành phố Ninh Ba, người đàn ông được chở cấp cứu ngay lập tức ở một bệnh viện gần đó, nhưng ông đã qua đời, còn con hổ giết người thì bị lực lượng cảnh sát bắn chết.Các giới chức của Sở Thú này cho hay trong cuộc điều tra, người ta thấy người đàn ông này trèo qua chuồng hổ chỉ để tránh không phải mua vé vào cửa, nhưng đã rước cái chết thảm thương trước thú dữ.Sau thảm kịch, Sở Thú Youngor Zoo bị đóng lại cho đến ngày thứ Hai vẫn còn bị đóng cửa. Vụ hổ vồ người chết xảy ra vào lúc 2 giờ chiều, lúc đó có rất đông khách và nhiều người đã dùng điện thoại quay lại đầy đủ thảm kịch. Mặc dù có nhiều chất nổ được ném vào để làm bọn thú dữ sợ hãi, nhưng vẫn có một con cắn cổ nạn nhân mà không hề sợ.

Phi Luật Tân ngưng chiến dịch trấn áp ma túy

Lãnh đạo ngành cảnh sát hôm thứ Hai tuyên bố chương trình chống ma túy sẽ tạm đình hoãn vì họ còn phải đối phó với chuyện “thanh lọc các cảnh sát viên tham nhũng.” Ông Ronald Dela Rosa, giám đốc ngành cảnh sát, tuyên bố thậm chí các đơn vị đặc nhiệm chống ma túy sẽ bị bãi bỏ.

Chuyển hướng đột ngột này xảy ra sau khi có một doanh gia Nam Hàn bị “loạn kiêu binh” của Phi Luật Tân bắt cóc trắng trợn mang về trụ sở của cảnh sát tra tấn và thủ tiêu.

Người ta tin là đã có hơn 7,000 người bị giết kể từ khi ông Tổng Thống Rodrigo Duterte phát động chiến dịch trấn áp bọn buôn bán cũng như những người nghiện ma túy thẳng tay.

Ông Dela Rosa cho báo chí hay, “Tổng thống Duterte đã ra lệnh cho chúng tôi phải tẩy sạch ngành cảnh sát trước hết đã, vì thế chúng tôi cần ra tay thanh lọc lại chính những người trong hàng ngũ của mình, sau đó chúng tôi mới có thể mở lại chiến dịch trấn áp ma túy được.”

Thái Lan: Trên 32 triệu du khách đến trong năm 2016

Các viên chức của Thái Lan cho hay một con số khổng lồ là 32.59 triệu du khách đã đến thăm xứ Châu Á này trong năm 2016. Còn trong năm 2017, con số du khách đến Thái Lan được dự trù còn tăng thêm 10% so với năm 2016 nữa. Cơ quan phụ trách về du lịch của Thái Lan loan báo tổng cộng Thái Lan thu được $71.4 tỉ trong năm 2016 từ các hoạt động du lịch, tăng thêm 11% so với năm 2015.

Trong ba tháng đầu năm 2017, Bộ Du Lịch ước tính sẽ thu được đến $20.8 tỉ đô la, tăng thêm 8% nếu so với quý đầu tiên của năm 2015. Và nếu tính luôn các hoạt động du lịch đối với dân Thái Lan trong nội địa, thì ngành du lịch của Thái Lan sẽ thu về một số tiền lên đến $78.5 tỉ cho năm nay.

Thái Lan là quốc gia được thăm viếng hạng 11 trên thế giới, nếu sắp theo thứ tự các quốc gia đông đảo du khách ngoại quốc trên thế giới đến thăm, theo kết quả nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc. Đa số khách ngoại quốc đến Thái Lan là người Trung Quốc, Nam Hàn và Nhật Bản, cũng như từ nhiều quốc gia Tây Âu và các xứ Đông Nam Á.

Bangladesh: Người Hồi bị ép phải di tản

Người Rohingya không chỉ bị ngược đãi ở phía bắc Miến Điện. Chính phủ Bangladesh đang có kế hoạch sẽ tái định cư cho hàng chục ngàn người Hồi giáo thuộc sắc tộc thiểu số Rohingya lên một hòn đảo trong Vịnh Bengal. Một sắc lệnh của chính phủ Bangladesh cho hay những người này sẽ được tái định cư trên đảo Thengar Char trước khi được đưa về Miến Điện.

Các nhóm tranh đấu nhân quyền phải đối chuyện này vì đảo Thengar Char thường xuyên bị ngập nhiều feet nước biển khi thủy triều dâng cao, lại không hề có giao thông đường sá nào trên đảo cũng như có hệ thống ngăn chận sóng biến gây ngập lụt. Đảo này chỉ mới được thành lập khoảng 10 năm qua do trầm tích từ sông Meghna tụ lại và chưa hề có trên bản đồ hải hành nào của thế giới.

Đảo nằm cách đảo Hatiya khoảng 18 dặm vế hướng đông, Hatiya có khoảng 600,000 cư dân và đảo Thenga Char cách trại tị nạn của người Rohingya khoảng 9 giờ. Một viên chức còn cho biết bọn cướp biển xem đảo này là nơi trú ẩn an toàn. Nó còn bị nước biển hoàn phủ ngập khi vào mùa mưa.

Ấn Độ: Năm binh sĩ thiệt mạnh vì lở tuyết

Năm binh sĩ đã qua đời hôm thứ Hai dù đã được đưa vào bệnh viện cứu cấp. Một trận tuyết lở lớn đè lấp năm binh này khi họ đang đi tuần tra trên đường biên giới ở vùng Kashmir chia đôi hai nước Ấn Độ và Pakistan. Đại tá Rajesh Kalia, phát ngôn viên của quân đội Ấn Độ cho hay các binh sĩ này đã được chở về bệnh viện của thành phố Srinagar để được trị liệu đặc biệt nhưng họ vẫn qua đời.

Ông cho hay trước đó nhiều lần các trực thăng tìm cách chở khẩn cấp các binh sĩ này đi nhưng vẫn không thành do điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt. Trong tuần qua có 15 binh sĩ Ấn Độ khác và năm thường dân Ấn Độ, trong số này có bốn người trong một gia đình, cũng thiệt mạng ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát vì các trận tuyết lờ lớn lao.

Tuyết rơi dày đặc trong vùng này khiến đường sá bị ngập tuyết, giao thông gián đoạn và nạn mất điện cũng xảy ra, đặc biệt trong vùng biên giới giữa hai nước. Nhiều trăm cư dân trong vùng đã phải di tản để tránh các hiểm họa quá lớn vì thời tiết.

Canada: Cảnh sát bắt 2 nghi can vụ tàn sát ở đền Hồi

Cảnh sát Canada đã bắt giữ hai nghi can vì bị cho là có liên quan đến một vụ thảm sát ở một ngôi đền Hồi giáo ở Quebec City của Canada. Cảnh sát cho hay một người bị nghi là đã ra tay tàn sát giết sáu nạn nhân ở đền Quebec Islamic Cultural Centre và người kia là một một nhân chứng.

Một người bị bắt ngay tại hiện trường, còn người kia bị bắt sau khi móc điện thoại gọi cho 911. Sau đó người này lái xe bỏ đi khi sắp qua cầu đến Orleans Island thì bị chận bắt. Ngoài số người chết còn có 5 người khác bị thương. Nhà chức trách địa phương của Canada cho là ngoài hai nghi can bị bắt thì có lẽ không còn ai nữa và tuyên bố “đã kiểm soát” được tình hình.

Cuộc điều tra đang tiến hành để cảnh sát tìm hiểu nguyên nhân nào đưa đến vụ khủng bố giết người này. Được biết có trên 50 người đang có mặt tại Trung Tâm Hồi Giáo này thì vụ bắn giết xảy ra.

Yemen: Lính Mỹ đầu tiên chết dưới thời Trump

Một vụ tấn công xảy ra ở tỉnh Bayda của Yemen khiến một binh sĩ của lực lượng đặc nhiệm của Hoa Kỳ bị tử thương và ba người khác bị thương. Chính lực lượng Team 6 của Người Nhái Hải Quân Hoa Kỳ tung ra cuộc càn quét vào vị trí của phiến quân và trận tấn công được xem là lần đầu tiên khi Tổng Thống Trump lên cầm quyền.

Tướng Joseph Votel, Tổng Chỉ Huy của Central Command của Ngũ Giác Đài trong một tuyên bố, cho hay, “Chúng tôi rất buồn vì mất một quân nhân trong lực lượng tinh nhuệ của chúng tôi, cuộc chiến chống khủng bố rất khó khăn và sự hy sinh của các binh sĩ quá to lớn trong nhiệm vụ bảo vệ dân lành trên khắp thế giới.”

Giới quân sự Mỹ cho hay có khoảng 14 phiến quân bị giết trong cuộc hành quân. Cuộc hành quân nhằm phá vỡ những âm mưu khủng bố trong tương lai của phiến quân Yemen. Có ba thủ lĩnh al-Qaida cũng bị giết trong vụ này. Được biết ảnh hưởng của al-Qaida khá mạnh trong khu vực này của Yemen.