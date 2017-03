Trung Quốc lần đầu tiên bắt giam người gây ô nhiễm

BẮC KINH - Một công nhân của một nhà máy tại Bắc Kinh đã bị bắt vì tội xả chất thải gây ô nhiễm không khí. Người bị phạt là một công nhân họ Triệu. Ông này bị bắt bởi một đoàn thanh tra của cảnh sát Bắc Kinh, khi họ cùng đoàn kiểm tra môi trường đi quan sát các nhà máy trong khu vực, trong bối cảnh chính quyền thành phố càng lúc càng nghiêm khắc hơn với những hành vi gây ô nhiễm.

Cảnh sát cho biết, ông Triệu đã làm không đúng tiến trình vận hành máy khử lưu huỳnh, khiến lượng lưu huỳnh và các chất gây ô nhiễm khác bị thải ra ngoài không khí vượt quá mức quy định, gây ô nhiễm. Khi bị thẩm vấn, ông Triệu đã thừa nhận hành vi phạm tội. Với quy định mới, người này sẽ bị "giam giữ hành chính" trong 15 ngày. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc bắt giam một người vì tội gây ô nhiễm.

Công ty của ông Triệu cũng bị phát hiện những tội như không có đầy đủ thiết bị để làm sạch các chất thải trước khi đưa ra môi trường, cố gắng che giấu hành vi sai trái, và xả khí ô nhiễm vào không khí. Trung Quốc đang bắt đầu tăng nỗ lực bảo vệ môi trường, sau khi nhiều thành phố lớn tại nước này phải đối mặt với nhiều đợt khói mù độc hại vào hồi đầu năm.



Thêm nghi can trong vụ án Kim Jong-nam

KUALA LUMPUR - Phân tích hình ảnh từ camera an ninh tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur trước và sau khi nạn nhân được cho là Kim Jong-nam bị sát hại, các chuyên gia phát hiện thêm một người đàn ông khả nghi, có thể liên quan đến vụ án. Được biết, người đàn ông khả nghi trên có thể là Chang Nam-un, ngoài 30 tuổi, người Bắc Hàn. Người này có thể có một vai trò quan trọng trong âm mưu sát hại ông Kim Jong Nam.

Nghi can Chang lọt vào khung hình ngay lúc ông Kim bắt đầu tiến tới quầy tự làm thủ tục, không lâu trước thời điểm ông bị sát hại. Chuyên gia cho rằng, Chang là một trong các nghi can được giao nhiệm vụ bảo đảm âm mưu giết người phải thành công. Sau cuộc tấn công, một trong hai phụ nữ sát hại nạn nhân tìm đường bỏ trốn. Trước khi bước qua Chang, người này giơ tay phải lên. Chuyên gia suy đoán đây là dấu hiệu ám chỉ "nhiệm vụ đã hoàn thành.”

Một đoạn video khác cho thấy Chang sau đó gần như ngay lập tức đi về hướng đối diện, bước qua người phụ nữ còn lại. Đội Điều tra Đặc biệt cũng khám phá một người đàn ông luôn đứng bên cạnh ông Kim lúc ông tìm tới nhân viên sân bay để nhờ giúp đỡ. Người này, kéo theo xe đẩy, liên tục đi sau ông Kim lúc ông được đưa tới phòng y tế tại sân bay. Khi bước qua phòng y tế, người này quay đầu nhìn về phía nạn nhân. Nghi can đứng quay lưng vào tường phòng y tế, trong lúc các nhân viên ở đây chuẩn bị đưa nạn nhân ra xe cấp cứu bên ngoài.

Viên chức Nga chết trong phòng giam

MOSCOW – Một viên chức hàng đầu của Cơ Quan Không Gian Nga được tìm thấy đã chết trong tù, nơi ông đang bị giam vì tội chiếm dụng công quỹ. Nhà chức trách hiện đang thẩm vấn 11 tù nhân khác, là những người bị giam chung phòng giam với ông Vladimir Evdokimov. Cảnh sát tìm thấy hai vết đâm trên thi thể ông Evdokimov, nhưng chưa xác nhận đây là dấu vết do bị tấn công hay do tự sát.

Ông Evdokimov, 56 tuổi, là giám đốc quản lý phẩm chất tại Roscosmos, cơ quan nghiên cứu không gian của Nga. Ông bị giam vào tháng 12, vì các cáo buộc đã chiếm dụng 200 triệu rubles ($3.1 triệu Mỹ kim) từ hãng không gian MiG.

Mỹ kêu gọi Trung Cộng hợp tác trong vấn đề Bắc Hàn

BẮC KINH – Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson hôm thứ Bảy đã kêu gọi thắt chặt quan hệ hợp tác Mỹ-Trung để giải quyết vấn đề Bắc Hàn, trong cuộc họp trực tiếp đầu tiên của ông với các nhà ngoại giao Trung Quốc. Sau cuộc họp với Ngoại Trưởng Wang Yi, ông Tillerson nói: “Chúng tôi đã cam kết sẽ làm việc chung với nhau để thuyết phục Bắc Hàn chọn một con đường tốt hơn, và một tương lai khác hơn cho người dân của họ.” Ông Tillerson cũng đã nói với ông Wang Yi rằng, nỗ lực của các bên trong 2 thập kỷ qua đã thất bại trong việc ngăn chặn, làm giảm chương trình hạt nhân của Bắc Hàn. "Chúng tôi cùng đồng ý rằng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lúc này khá cao. Chúng tôi cam kết làm mọi cách để ngăn chặn xung đột xảy ra", ông Tillerson nói.

Trong khi đó, Ngoại Trưởng Wang nhắc lại lời kêu gọi của Bắc Kinh về việc mở lại các cuộc đàm phán hòa bình, và gọi chuyến thăm của ông Tillerson là một bước quan trọng, trước cuộc gặp giữa Chủ Tịch Tập Cận Bình và Tổng Thống Donald Trump vào tháng tới. "Dù chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn phải duy trì con đường ngoại giao để tìm kiếm giải pháp hòa bình. Không ai trong chúng tôi đã từ bỏ hy vọng đối thoại hòa bình", ông Wang nói.

Tuy nhiên, ông Tillerson khẳng định chỉ có thể đối thoại nếu Bắc Hàn có những hành động rõ ràng về phi hạt nhân hóa. Tình hình bán đảo Triều Tiên đang có nhiều diễn biến phức tạp. Bình Nhưỡng liên tục bắn thử hỏa tiễn đạn đạo, với lần phóng gần nhất diễn ra vào ngày 6 tháng 3. Hoa Kỳ và Nam Hàn cũng đang đẩy nhanh việc lắp đặt hệ thống phòng thủ hỏa tiễn THAAD, với lý do để đề phòng hỏa tiễn Bắc Hàn.

2,000 người Nam Hàn biểu tình ủng hộ tổng thống bị truất phế

SEOUL - Khoảng 2,000 người hôm thứ Bảy đã đổ xuống các đường phố ở thủ đô Seoul, nhằm bày tỏ sự ủng hộ nữ tổng thống bị truất phế Park Geun-hye, và phản đối phán quyết của Tòa Hiến Pháp đối với bà. Dòng người biểu tình tuần hành chậm rãi, họ mang theo cờ Nam Hàn cùng những câu khẩu hiệu ủng hộ bà Park, trong đó có một lá cờ lớn do 100 người cùng mang. Đi phía sau đoàn biểu tình là một chiếc xe tang limousine màu đen, được trang trí bằng quốc kỳ Nam Hàn.

Sau khi Tòa Hiến Pháp Nam Hàn hôm 10 tháng 3 ra quyết định truất phế bà Park, các công tố viên đã yêu cầu bà phải trình diện vào ngày 21 tháng 3, để chịu thẩm vấn liên quan đến những cáo buộc tham nhũng. Công tố viên Nam Hàn cáo buộc bà Park thông đồng với người bạn thân Choi Soon-sil, ép buộc các tập đoàn lớn phải đóng góp cho những quỹ do bà Choi lập nên. Bà Park và bà Choi đều bác bỏ các cáo buộc. Bà Park là tổng thống dân cử đầu tiên tại Nam Hàn bị truất phế. Một cuộc bầu cử tổng thống tại Nam Hàn dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 5.



Con trai trùm ma túy Mexico vượt ngục

SINALOA – Tù nhân Juan Jose Esparragoza Monzon, con trai trùm ma túy khét tiếng Mexico Juan Jose Esparragoza, đã cùng đồng bọn vượt ngục thành công khỏi nhà tù ở Sinaloa hôm 15 tháng 3. Chính quyền địa phương Mexico xác nhận việc Monzon cùng đồng bọn vượt ngục. Nhà chức trách cho biết, Monzon cùng đồng bọn đã vượt ngục vào ngày các thân nhân đến thăm tù. Theo cảnh sát, 4 nghi can vượt ngục cùng Monzon cũng nằm trong băng đảng Sinaloa.

Juan Monzon bị cảnh sát bắt vào tháng 1 vì nghi ngờ tên này đang điều hành mạng lưới phân phối ma túy và trực tiếp nắm quyền quản lý quỹ tài chính của băng đảng Sinaloa Cartel. Juan Monzon là con trai ruột của Juan Jose Esparragoza, biệt hiệu là “El Azu”. El Azu là một trong 3 ông trùm của mạng lưới buôn lậu ma túy lâu đời và giàu có bậc nhất Sinaloa Cartel.

Năm 2014, nhiều tin đồn cho rằng cha của Monzon thiệt mạng, song chính quyền địa phương không thể xác nhận thông tin này. Sinaloa Cartel được giới tình báo Hoa Kỳ coi là “tổ chức buôn lậu ma túy quyền lực nhất thế giới,” và được đặt dưới sự dẫn dắt của ông trùm Joaquin 'El Chapo' Guzman. Guzman hiện đang bị giam giữ tại Hoa Kỳ.

Peru: Số người chết vì mưa lũ tăng lên 72 người

LIMA – Peru hiện đang đối mặt với một đợt thiên tai nghiêm trọng chưa từng thấy trong suốt 2 thập niên qua, sau khi mưa lớn làm nước sông dâng cao, gây lũ lụt và lở đất ở khắp nơi. Nhà chức trách Peru hôm thứ Bảy cho biết, thiên tai đang ảnh hưởng tới hơn phân nửa quốc gia, và tổng số người tử vong hiện là 72 người. Mưa lớn đã làm quá tải sức chịu đựng của hệ thống thoát nước tại các thành phố dọc theo bờ Thái Bình Dương của Peru. Trong khi đó, nước đọng ở khắp nơi đang gây ra nguy cơ về các dịch bệnh do muỗi lây lan, ví dụ như bệnh sốt xuất huyết.

Thủ đô Lima của Peru đã không có nước sạch sử dụng từ hồi đầu tuần. Chính phủ đã phải điều động quân đội để giúp cảnh sát duy trì an ninh, trong khi 811 thành phố trên toàn đất nước đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Giá các hàng hóa nhu yếu phẩm tại Peru đã tăng 5% từ khi thiên tai xảy ra. Một số ngôi làng nhỏ ở vùng hẻo lánh tại Peru hiện đang bị cách ly hoàn toàn. Trong khi đó, các cơn bão tại Nam Mỹ, gây ra bởi hiện tượng El Nino trên Thái Bình Dương, dự kiến sẽ kéo dài thêm 2 tuần nữa.