Trung Quốc siết chặt an ninh biên giới để chống Tây Tạng ly khai

Đức Đạt Lai Lạt Ma trong một buổi giảng pháp đặc biệt tại Bồ Đề Đạo Tràng vào đầu tháng Giêng 2017. (Dibyangshu Sarkar/ Getty Images)



BẮC KINH - Trung Quốc đã siết chặt các quy định về an ninh ở khu vực biên giới Tây Tạng, để chống lại những mối nguy cơ khủng bố và “ly khai,” theo nhật báo Hoàn Cầu Thời Báo (Global Times) của nhà nước cộng sản cho biết.



Lệnh này xảy ra sau khi Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ, nước láng giềng ở phía tây nam, hãy tránh làm cho phức tạp thêm một cuộc tranh cãi âm ỉ, về một chuyến viếng thăm của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại một khu vực biên giới. Ngài là một nhà lãnh đạo tôn giáo cao cấp của Tây Tạng, đang sống lưu vong, từng lãnh giải thưởng Nobel Hòa Bình.



Hai nước Ấn Độ và Trung Quốc từng đánh nhau trong một cuộc chiến tranh biên giới ngắn ngủi vào năm 1962.



Bắc Kinh xem Đạt Lai Lạt Ma là kẻ ly khai nguy hiểm. Nhà lãnh đạo lưu vong này nói rằng ngài chỉ muốn nền tự chủ chân chính cho quê hương của ngài. Ngài chạy trốn sang Ấn Độ trong năm 1959, sau một cuộc nổi dậy thất bại chống lại Trung Quốc.



Việc thay đổi vào ngày Chủ Nhật “cung cấp một nền tảng pháp lý để chống lại những hoạt động khủng bố có thể xảy ra, do việc tiếp tục mở cửa Tây Tạng”. Hoàn Cầu Thời Báo nói như vậy, trích dẫn lời ông Wang Chunhuan, một học giả của Viện Khoa Học Xã Hội Tây Tạng, đang làm việc trên luật mới này.

Biện pháp ấy đưa các cảng trên đất liền và các khu thương mại vào trong phạm vi của luật trước đây, và giao cho chính quyền cấp thấp trách nhiệm báo tin cho công an biết để giúp điều tiết biên giới, theo bài báo được phát hành hôm thứ Hai cho biết.



“Nhu cầu chống lại chủ nghĩa ly khai, việc xâm nhập, di cư bất hợp pháp, và khủng bố, đang dần dần trở nên nghiêm trọng,” khi nền kinh tế của Tây Tạng mở ra cho thế giới. Ba Zhu, chỉ huy phó công an biên phòng của khu vực, nói như vậy hôm 14 tháng 12, theo Nhật Báo Pháp Lý Tây Tạng đưa tin.



Các nhóm nhân quyền nói rằng Trung Quốc chà đạp các truyền thống tôn giáo và văn hóa của Tây Tạng. Bắc Kinh phủ nhận lời cáo buộc này, nói rằng quân đội của họ đã giải phóng Tây Tạng một cách hòa bình trong năm 1950.



Quân đội ở Tây Tạng đã xây một bức tường “Vạn Lý Trường Thành bằng thép” để bảo vệ biên giới. Wu Yingjie (Ngô Anh Kiệt), bí thư đảng cộng sản khu vực Himalaya, nói như vậy, trong một bài phát biểu vào tháng 12. Bài này được công bố hôm thứ Ba, trên trang web của Thông Tấn Xã Trung Quốc Tây Tạng.

Ông Wu cũng trích dẫn lời Chủ Tịch Tập Cận Bình nói, “Để trị quốc, chúng ta phải trị biên giới, để trị biên giới, trước tiên chúng ta phải ổn định Tây Tạng.”



Ông Wu kêu gọi phải siết chặt khả năng quân sự trong khu vực, để “tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào, bất cứ lúc nào, theo bất cứ cách nào, tách ra bất kỳ phần nào của Tây Tạng.”