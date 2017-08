Trung Quốc tung video chế nhạo, người dân Ấn Độ nóng mặt

Mới đây, một đoạn video ghi lại một người đàn ông đeo râu giả, quấn khăn turban và dường như đang nhại giọng Anh-Ấn đã xuất hiện trên Tân Hoa xã-cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đoạn video dài 3 phút rưỡi với tên The Spark: 7 Sins of India (tạm dịch: 7 tội lỗi của Ấn Độ), là phần mới nhất của series The Spark của Tân Hoa xã. Đoạn video liệt kê 7 “sai phạm” của Ấn Độ trong cuộc tranh chấp kéo dài hơn 2 tháng qua giữa nước này và Trung Quốc.



Một hình ảnh cắt ra từ đoạn video đăng tải trên tờ Tân Hoa xã.



Ngay sau khi đoạn video được đăng tải, các báo lớn và cộng đồng mạng tại Ấn Độ đã nhanh chóng thể hiện sự phản đối gay gắt đối với đoạn video nói trên. Theo đó, họ cho rằng truyền thông nhà nước Trung Quốc đang chế giễu người Ấn Độ bằng giọng điệu phân biệt chủng tộc.