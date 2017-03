Trung Quốc xây phố bí mật trong nhà kho ở VN

Khu phố nhỏ với nhiều công trình đang xây dựng phía trong nhà kho của VietMay Home. (VnExpress)

ĐÀ NẴNG - Kiểm tra một kho chứa hàng, lực lượng chức năng vô tình khám phá một công trình xây cất một dãy nhà cùng nhóm năm người Trung Hoa.



Trong ngày thứ Sáu 10/3 vừa qua, Võ Linh Thể, chủ tịch UBND phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, cho biết phường đã ra lệnh ngưng công trình xây dựng bất hợp lệ bên trong một nhà kho thuộc phần đất của công ty VietMay Home Tổng Kho Miền Trung, nằm ở số 3 đường Phạm Hùng, khu dân cư Nam Cẩm Lệ.



Theo biên bản vi phạm hành chính, công trình có diện tích xây dựng 1,500 mét vuông, đang trong quá trình hoàn thiện. Chủ đầu tư là công ty Liên Hợp Thế Duy (trụ sở số 67 Ngô Thì Nhậm, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu).



"Trước đây UBND phường chỉ biết công trình là một kho chứa vật liệu," ông Thể nói và cho biết vài ngày trước, chính quyền nghe khiếu nại từ người dân về công trình xây lậu bên trong nhà kho hai mặt tiền đường Phạm Hùng và Hoàng Đạo Thành.



Đoàn kiểm tra phường Hòa Xuân đã kiểm tra ngày thứ Năm và phát giác phía trong nhà kho là công trình đang xây dựng, gồm nhiều ngôi nhà giống kiến trúc nhà cổ ở Hội An (Quảng Nam). Do xây dựng trong nhà kho tối, các công nhân phải thắp đèn điện để làm việc. Máy móc và vật liệu xây dựng đang được mang đến.

Chủ tịch phường cho biết, "Chúng tôi rất bất ngờ khi phát hiện công trình này. Chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng, mà chỉ có bản vẽ thiết kế. Bản vẽ này chưa có con dấu của cơ quan chức năng.”

Ông Thể cho biết tại thời điểm kiểm tra, công trình có một nhóm năm người Trung Hoa, có thông dịch viên tiếng Việt. Một người trình hộ chiếu in hình đường lưỡi bò và đã bị lập biên bản.



Nguyễn Văn Nam, phó giám đốc Sở Xây Dựng Đà Nẵng, khẳng định Sở chưa từng cấp giấy phép cho khu công trình nhà phía trong kho thuộc đất của công ty VietMay Home. "Thanh tra sở đang tiếp xúc công trình để cùng quận Cẩm Lệ xử lý. Riêng những thông tin liên quan đến người Trung Quốc chúng tôi đang tiếp tục kiểm tra," ông Nam cho biết.



Khi viết về tin này, trang mạng Dân Làm Báo viết tựa: “Căn cứ” Trung Quốc xây dựng giữa trung tâm TP. Đà Nẵng.



Bài viết cho biết: “Sáng 9/3, một công trình đồ sộ bao gồm hệ thống nhiều ngôi nhà xây dựng liền kề được bao bọc bởi tường bê-tông kiên cố, cao hơn chục mét, kéo dài 500-600 vừa bị phát hiện ngay giữa trung tâm TP. Đà Nẵng.



“Công trình này đang thi công dưới sự giám sát của những người đàn ông Trung Quốc. Họ mang hộ chiếu in hình lưỡi bò của Trung Quốc và dưới dạng khách du lịch.



“Tp Đà Nẵng có một vị trí quan trọng trong an ninh quốc phòng của Việt Nam. Trong những năm gần đây, người Trung Quốc đã có mặt tại nhiều vị trí quan trọng tại đây như sở hữu đất ở sân bay nước mặn, xây dựng tổ hợp Crowne Plaza Đà Nẵng (nằm trong trung tâm của Bãi biển Bắc Mỹ An, quy mô hàng ngàn mét vuông)...



“Liệu, nhà cầm quyền sở tại buông lỏng quản lý hay nhắm mắt làm ngơ vì có sự chỉ đạo của cấp cao? Tại sao người dân xây chuồng gà chưa xin giấy phép cũng bị phát hiện và xử phạt ngay nhưng những người Trung Quốc tiến hành xây dựng những dãy nhà đồ sộ và quy mô ngay trung tâm thành phố lại chậm phát hiện?”