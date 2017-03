Trung Quốc yêu cầu công ty Đức xin lỗi vì mẫu áo xúc phạm

Hai mẫu áo gây tranh cãi của nhà sản xuất áo thun Đức. Ảnh: Chụp màn hình trang YOMYOMF.COM.BERLIN - Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin đã yêu cầu một hãng sản xuất áo thun tại Đức phải xin lỗi, sau khi hãng này tung ra các mẫu áo in các dòng chữ xúc phạm người Trung Quốc.Các mẫu áo thun in dòng chữ: “Cứu một con chó, ăn một người Trung Quốc,” và “Cứu một con cá mập, ăn một người Trung Quốc” được đăng lên trang web Spreadshirt.com vào ngày 4 tháng 3. Cư dân mạng tỏ ra ngạc nhiên vì dòng chữ này, và cho rằng nó mang tính kỳ thị chủng tộc. Mẫu áo cũng gây ra làn sóng phản đối từ những người Trung Quốc ở nhiều nơi trên thế giới.Giới truyền thông vào hôm 10 tháng 3 cho biết, phát ngôn viên đại sứ quán Trung Quốc ở Đức tỏ ra bất bình với các mẫu áo này, và yêu cầu gỡ chúng khỏi trang web bán hàng. Đại sứ quán Trung Quốc đang làm việc với chính phủ Đức, đồng thời yêu cầu hãng sản xuất phải đưa ra lời giải thích và xin lỗi về sự việc.Theo thông tin được Spreadshirt đăng lên Facebook, hãng bán lẻ này đã quyết định vẫn giữ hai mẫu thiết kế gây tranh cãi nêu trên để bán. Ông Philip Rooke, giám đốc công ty, cho biết Spreadshirt xây dựng không gian mở để mọi người chia sẻ các ý tưởng thiết kế. Theo ông, các ý kiến trái chiều không phải điều hiếm gặp. “Chúng tôi không đánh giá hay kiểm duyệt các thiết kế dựa trên tiêu chí về chính trị và không cố ý xúc phạm ai", ông Rooke nói.Người dân ở một số vùng của Trung Quốc vẫn ăn thịt chó, dù đa số người dân đô thị đã bắt đầu dần dần bỏ thói quen này. Ngoài ra, Trung Quốc còn là thị trường tiêu thụ vi cá mập lớn nhất thế giới, do quan niệm từ xưa của văn hóa Trung Hoa cho rằng, vi cá là món ăn bổ dưỡng và sang trọng.